Vláda ANO v demisi nedělá zásadní a nevratné kroky, nic neprivatizuje a nedělá ani žádné politické čistky na úřadech, řekl v pátek poslancům premiér Andrej Babiš. Před schůzí sněmovny svolanou na podnět části opozice kvůli personálním změnám, které kabinet provádí, ministerský předseda zdůraznil, že vláda je legitimní a není ústavou omezena v pravomocích.

"Jsem celkem rozpačitý, nechápu, proč byla svolána tato mimořádná schůze," uvedl Babiš. Podotkl, že hnutí ANO vede jednání s dalšími stranami s cílem sestavit stabilní kabinet s důvěrou.

"Vláda v demisi je zcela legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Nechceme vládnout v demisi, když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně," řekl.

Personální změny, které vláda provedla, ministerský předseda hájil. Opozice kritizuje odvolávání náměstků ve státní službě nebo šéfů fakultních nemocnic.

Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

"Nikoho jsem nevydíral, nikomu jsem nevyhrožoval," řekl v pátek Babiš.

Premiér řekl, že při systemizaci míst ve státní službě vláda snížila počet politických náměstků z 31 na 20 a zrušila 14 náměstků pro řízení. Připomněl personální změny za ministerského předsedy (ODS) Mirka Topolánka, kterým se říkalo noc dlouhých nožů. "My to neděláme takhle, my to neděláme politicky. My to děláme podle kvality lidí," zdůraznil Babiš.

Odmítl informace, že by měl mít seznam vedoucích úředníků, kteří jsou členy ČSSD, a poukázal na to, že si ponechal státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře (ČSSD).

Personální změny na ministerstvech označil za výměnu hospodyň, které špatně uklízely.

Babiš také obvinil opoziční strany z toho, že ve skutečnosti nechtějí vyjednávat o možné podpoře vlády ANO. Za pokrytecké označil to, že si pravice přeje vládu bez Babiše, když ANO na jeho účasti ve vládě trvá.

"Všechno jste zbourali. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat, jsem úplně blbej, neumím to, tak mi to napište, tu kuchařku. Představte si, že jsem robot, tady si strčím něco, nějaký čip, a budu s vámi jednat, já už nevím co," uvedl v místy emotivním vystoupení premiér.

Vláda Andreje Babiše v demisi má legitimitu jen svítit a topit, řekl ve sněmovně předseda ODS Petr Fiala. Je nutné, aby se kabinet choval zdrženlivě, jde o otázku dobrých mravů, dodal.

Předseda ODS navíc soudí, že nynější vláda v demisi není běžnou vládou bez důvěry poslanců. "Nejste premiérem, který vedl jednání, aby sestavil koalici," řekl Babišovi.

Kabinet podle něho vznikl především na základě "ústavní svévole" prezidenta Miloše Zemana s cílem, aby co nejdříve skončila předchozí vláda v demisi Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. "Zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá," dodal.

O návrhu části opozice, aby vláda bez důvěry nečinila nevynucené personální změny, sněmovna nakonec nehlasovala, neschválila návrh programu schůze. Pro schválení programu hlasovalo 59 ze 154 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Většina poslanců se hlasování zdržela. Uskutečnění schůze nepodpořili členové dolní komory ANO, SPD a KSČM.

Kabinet za necelé tři měsíce od svého jmenování využil k personálním změnám na ministerstvech nynější služební zákon, o místo však také přišli například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Ministerstvo kontroluje GIBS kvůli více podnětům, tvrdí Schillerová

Ministerstvo financí zahájilo kontrolu v Generální inspekci bezpečnostních sborů na základě řady podnětů, nejen na základě podnětu od premiéra Andreje Babiše. V pátek to ve sněmovně poslancům před mimořádnou schůzí svolanou k personálním změnám ve státní správě řekla ministryně financí Alena Schillerová. Podněty, které má k dispozici příslušný ministerský odbor, podle svých slov neviděla. Babiš začátkem března řekl, že má o hospodaření GIBS pochybnosti, a proto požádal ministryni, aby její úřad kontrolu zahájil.

Zaměstnanci ministerského odboru kontrolují hospodaření inspekce na základě manuálu. Výsledky pak představí výhradně kontrolované osobě a nikomu jinému, popsala ministryně. Pokud se inspekce domnívá, že je vše v pořádku, nemá se čeho bát, dodala.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který Schillerovou kvůli kontrole ve sněmovně již interpeloval, jí v pátek v reakci řekl, že když obdržela podnět, muselo jí být jasné, že existuje obrovské podezření z konfliktu zájmů. Vysvětlil to tak, že podnět jí podal trestně stíhaný předseda vlády, který podle něj může mít zájem na tom, aby vyměnil ředitele GIBS.