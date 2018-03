Důchodci nad 65 let a studenti by měli od letošního června dostávat ve vlacích a autobusech slevu na jízdném 75 procent. Novinka by měla začít platit od změny jízdních řádů, tedy od 10. června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun.

V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). V programovém prohlášení současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zdarma.

Babiš v televizní debatě řekl, že sleva pouze na železnici by nic nevyřešila. Poukázal na to, že železničních zastávek je mnohem méně než obcí a měst v tuzemsku. Novou slevu chce zavést formou nařízení vlády. "Tenhle systém bude jednoduchý a férový," prohlásil.

Důchodcům by podle něj mělo stačit jen ukázat na nádraží u pokladny občanský průkaz a obdobně by to mělo fungovat i u studentů. Jak ale řekl, dopravci budou mít možnost na některých přeplněných spojích slevy neposkytovat.

Peníze na slevy má stát podle Babiše získat z dalších úspor státu a rušením "nesmyslů", kam zařadil i program Start na ministerstvu průmyslu a dopravy za 1,3 miliardy korun. Poukázal i na to, že se státu daří lépe vybírat daň z přidané hodnoty.

Vláda s ODS

Babiš také uvedl, že zvažuje další vyjednávání o vládě s ODS. "Přemýšlím o tom, musím se poradit s kolegy, já nejsem sám, který rozhoduje," řekl Babiš o možné nabídce pro ODS.

"Měla by to být nabídka o programu a účasti ve vládě," uvedl také. ANO by mohlo mít ve sněmovně s ODS většinu 103 hlasů. Občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem.

Babiš zároveň dodal, že pokračují vyjednávání o podpoře pro vládu od SPD a KSČM. "Vyjednáváme a chceme to urychlit," podotkl. Připomněl, že také pracují expertní týmy ANO a ČSSD, které probírají 11 tematických okruhů předložených sociálními demokraty.