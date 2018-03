Kampaň Milion chvilek pro demokracii žádá, aby premiér v demisi Andrej Babiš rezignoval na svou funkci. Autorům a signatářům vadí především premiérovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, ale i jeho minulost spojená s komunistickou tajnou policií StB. Proti hnutí ANO, kterého je Babiš předsedou, se petice nevymezuje a organizátorům by nevadilo, pokud by do premiérského křesla hnutí vybralo někoho jiného. Cílem kampaně je zisk milionu podpisů pod elektronickou petici během sto dní. Spuštěna byla symbolicky 25. února, tedy v den výročí uplynutí 70 let od komunistického puče.

Do pondělního odpoledne se k výzvě připojilo již 180 tisíc lidí. Místopředseda spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll v rozhovoru pro HN říká, že iniciativa je připravena svolat demonstrace, pokud bude ohrožena například nezávislost České televize.

Říkáte, že vám nejde pouze o Andreje Babiše, ale on je tím hlavním, o kom píšete na svých webových stránkách. Nemyslíte si, že podobné akce proti němu pouze podpoří jeho rétoriku o permanentně vedené kampani proti jeho osobě?

My jsme teď první kampaň, která veřejně přiznává, že je kampaň proti němu, takže možná ano. Na druhou stranu to není kampaň takzvaných elit, politiků nebo stran. My chceme ukázat, že ve společnosti jsou obyčejní voliči, kteří vidí, jak se Andrej Babiš v současné době chová a že se jim to nelíbí.

Vaším cílem je sehnat milion podpisů za 100 dní. Během dvou týdnu jste sehnali více než 180 tisíc, věříte, že se vám váš cíl podaří naplnit?

Začátek nás samotné překvapil, kdyby to takhle mělo pokračovat, tak se to povede. Vlna podpisů se spustila sama bez podpory médií, bez kampaně. Teprve nyní rozesíláme letáky do regionů a dobrovolníci roznáší plakáty. Píšou nám lidé, kteří třeba nemají e-mailovou adresu. Proto jsme se rozhodli, že jim budeme posílat i papírové archy, byť forma petice nemá být papírová, která by byla právně závazná. Neočekáváme, že by Andrej Babiš na základě petice či dokonce po nějakém zásahu Senátu odstoupil. My chceme sjednotit hlas lidí, kteří považují za nepřijatelné, aby takový člověk byl premiérem.

Říkal jste, že se kampaň "spustila sama", čím to je?

Myslím, že se sešlo několik věcí. Nelibost ve společnosti už vzrostla do takové míry, že naše výzva přesně shrnula současné nálady. Navíc se v pondělí 5. března konaly velké demonstrace, které jsme sice neorganizovali, ale pomohly nám. Navíc petice má jasné sdělení "Chceme, aby se Babiš vzdal funkce". S tím se může hodně lidí ztotožnit. Předtím jsme měli jinou petici, která byla složitější a nebyla ani tak úspěšná.

Na transparentním účtu máte skoro tři čtvrtě milionu. Z výpisu vyplývá, že většina výdajů jde především na internetovou reklamu a propagační materiály. Pořád vám tam zbývá docela velká částka. Co s ní budete dělat dál?

Pokračujeme, uvidíme, jak se ujmou plakáty. V první vlně jsme zatím vytiskli 20 tisíc plakátů a 200 tisíc letáků, které v současné chvíli rozesíláme dobrovolníkům a v tom bychom rádi pokračovali i ve větších počtech. Případně peníze využijeme na financování demonstrací. Nejvíc peněz asi teď dáváme do internetu, protože to je nejefektivnější.

Na svých stránkách píšete, že si vyhrazujete právo odmítnout dary od subjektů či osob, jejichž činnost není v souladu se základním účelem vašeho spolku. Museli jste tedy už někoho odmítnout?

Zatím se to nestalo, neměli jsme žádný podezřelý příspěvek. Jednou nám někdo napsal, že nám chce přispět mimo transparentní účet, což jsme odmítli. Všechno musí jít transparentně.

Dárce, kteří přispějí na transparentní účet, nějak prověřujete?

Ono je to při tom počtu dárců těžké. Jsme nadšení, kolik lidí peníze posílá. Jsou to často stokorunové někdy tisícikorunové částky, ty malé ani příliš neprověřujeme. Nejvíce, 20 tisíc korun, myslím poslal Johannes Lobkowicz. To víme kdo je a jsme rádi, že nás podpořil, byť už o nás jeden dezinformační server napsal, že nás sponzoruje česká šlechta, která tím sleduje nějaké zájmy. To je nesmysl. Nepodporují nás ani žádné firmy či žádní významní podnikatelé.

Nechtěli s vámi navázat spolupráci některé politické strany?

Nepokusily se o to a my o to ani nestojíme. Nechceme se spojit s žádnou konkrétní stranou nebo několika stranami. Pokud nás chtějí podpořit, tak můžou, ale my se tím nechceme nijak chlubit. Ten náš dopad nakonec musí být politický, tak uvidíme, jestli to politici i poslanci vezmou za své, napříč všemi stranami, včetně třeba poslanců ANO. Jestli si poslanci ANO uvědomí, že Andrej Babiš je trestně stíhaný člověk, který byl veden jako agent StB. Jestli si uvědomí, že to opravdu není úplně v pořádku, aby byl premiérem, tak je to i na nich. Není to jenom na pár stranách.

Pokud by vám nějaký politik nebo politická strana nabídli finanční dar, přijali byste ho?

Od strany ne, od politika bychom to asi řešili konkrétně s ním nebo bychom to řešili v radě spolku.

Za projektem podle vašich stránek stojí desítky lidí. Konkrétně jste tam ale uvedeni pouze tři. Kdo jsou ti další lidé? Jak jste se dali dohromady?

Jsou tu lidé od studenta Mikuláše Mináře, který stál už za původní výzvou Chvilka pro Andreje. Kolem něj se řada jeho přátel scházela a utvořila výslednou formu. Z tohoto okruhu pak v lednu vznikl i základ spolku. Jak se spolek stal známějším, tak se k nám přidali i další lidé. Momentálně je tam pár studentů, kteří stáli za studentskou výzvou, ale jsou tam i třeba odborníci na internetovou propagaci, na IT a tak. Řekli, že nám chtějí pomoct a aktivně něco dělat, takže se k nám přidali.

Angažuje se třeba někdo z nich v nějaké mládežnické organizaci, politické straně nebo podobném subjektu?

Z těch lidí, kteří tam jsou, tak v současné chvíli v žádné stranické organizaci nepůsobí nikdo. Byť třeba v minulosti někteří působili.

V jakých například?

To si nejsem úplně jistý. Nevím. Vím, jen že v některých stranách byli.

Vaši petici podepsalo i mnoho známých osobností, mezi nimi například zpěvák Richard Müller, režisér Jan Svěrák, herečka Anna Geislerová nebo bratr Tomia Okamury Hayato. Oslovujete je aktivně sami?

Připojují se sami od sebe. Není to žádná naše kampaň, že bychom šli cíleně za osobnostmi. Naopak je ani nechceme v té kampani dál využívat. Pokud se oni sami budou chtít zapojit, tak jim k tomu dáme prostor, ale nebudeme s nimi třeba dělat žádná videa, protože to není náš cíl. My chceme ukázat to, že nás sami od sebe podporují tisíce lidí napříč celou společností a nechceme petici stavět na celebritách.

Budete vy sami organizovat nějaké protesty nebo demonstrace?

Nechceme být žádní revolucionáři, kteří dělají demonstrace každý týden jen tak. My jsme teď v e-mailu poděkovali signatářům a sepsali jsme konkrétní body, kdy je třeba vyjít do ulic. Například v případě závažného útoku na veřejnoprávní média. Třeba kdyby parlament neschválil výroční zprávu České televize, což by umožnilo odvolat současnou radu ČT a pak by tam ANO, SPD a KSČM mohly dosadit svoje lidi. Nebo by to mohly být snahy ANO sestavit vládu s podporou KSČM a SPD, tedy stran, které v současné době otevřeně popírají demokracii v našem státu. Dalším případem by bylo hlasování o důvěře vládě, jejímž premiérem by měl být stále Andrej Babiš.

Jaké reálné dopady by petice podle vás mohla mít?

Náš spolek Milion chvilek se nechce zaměřovat jen na Andreje Babiše. Je to ta výzva, která je pro nás teď zásadní, ale naším cílem je obecná kultivace politické kultury u nás a aktivizace občanské společnosti. Jeden z hlavních bodů naší výzvy je, že když si milion lidí udělá chvilku na demokracii, na občanskou společnost, na svoje okolí, tak to bude v té společnosti poznat. A právě protože budeme sledovat dění a budeme upozorňovat na konkrétní důležité události nebo kauzy, tak si to lidé vezmou za své a budou chtít pokračovat. Může to mít vliv na konkrétní věci v politice nebo ve společnosti. To je náš cíl - aby lidé přijali myšlenku, že se musíme starat o demokracii v našem státě.

V poslední době se podobných iniciativ objevilo docela dost, například Kroměřížská výzva. Teď se ve čtvrtek bude konat protestní akce studentů Vyjdi ven. Nemyslíte si, že to množství akcí roztříští pozornost občanů?

Ani ne. Mně přijde, že často jsou si ty výzvy v něčem podobné, ale mají konkrétní zacílení. Přichází v různých vlnách, kdy to je potřeba. Navíc teď cítím snahu občanských spolků o nějaké propojení, minimálně na bázi organizační a informační. My máme na rozdíl od těch předchozích výzev nečekaně velký ohlas a mohli bychom na různá témata upozornit o něco víc.

Zatím to není na bázi toho, že bychom se s nějakým jiným spolkem spojili. Spíš podnikáme společné kroky. Takže když třeba teď pár dobrovolníků udělalo demonstraci proti zvolení Ondráčka, tak my, přestože jsme ji nezaložili, jsme se k ní společně s dalšími spolky přidali. Díky tomu přišlo tolik lidí. A o tom by to mělo být.