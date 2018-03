Průměrná doba sledování televize v českých domácnostech se za posledních deset let prodloužila o 31 minut na tři hodiny a 45 minut denně. Televizní přijímač má 95 procent domácností. Vyplývá to z průzkumu Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací. Výzkumu se v roce 2017 zúčastnilo 27 506 respondentů starších 15 let z 19 038 domácností.

Celkem 62 procent domácností už přijímá stanice v HD rozlišení, což je o osm procentních bodů více než v roce 2016. Bezmála 90 procent televizních domácností má v současnosti doma alespoň jeden plochý televizor.

Kontinuálně roste také vybavenost domácností dalšími technologiemi. Stoupá jak počet notebooků, tak smartphonů nebo tabletů, tedy zařízení, na kterých je již běžně sledován televizní video obsah. Proti roku 2016 stoupl o desetinu na 59 procent podíl domácností, v nichž je alespoň jeden chytrý telefon, o čtyři procenta na 56 procent stoupl podíl domácností s notebookem, přičemž tablet aktuálně vlastní čtvrtina domácností.