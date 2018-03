Z vepřína v Letech odjelo ve středu v 8:18 auto s posledními 150 prasaty. Firma AGPI ve středu odvezla z areálu posledních 330 zvířat. Peníze od státu za prodej areálu, sumu 450,8 milionu korun, zatím firma Agpi, majitel vepřína, nedostala. O tom, zda obnoví chov jinde, dosud nerozhodla. Uvedl to místopředseda představenstva Agpi Jan Čech. V místě, kde býval koncentrační tábor, bude památník romského holokaustu, firma má předat areál státu do konce března.

Ve 13 halách bylo původně asi 13 000 prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami. Dvě nákladní auta, v nichž byla prasata ve třech patrech, ve středu poslední zvířata odvezla do masokombinátu Planá nad Lužnicí.

"Je to pro firmu vážná záležitost, jsou to poslední zvířata, bude i nostalgie. Předání areálu potom bude důležitý moment ve vztahu k událostem, které se tam za války děly, ale stěhování zvířat s tím táborem nemá nic společného. Předání areálu je symbol, ale ta poslední zvířata to nejsou, to je jedna z věcí, která se musí udělat pro to, aby se dal areál předat. Je to vážný krok, vážná chvíle, když se z areálu, který je v plném provozu, odváží poslední zvíře," řekl Čech.

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Podle Čecha záleží na tom, kdy se uskuteční změna v katastru nemovitostí. Peníze od státu za převod areálu, 450,8 milionu korun, by měla firma dostat do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Firma uvažuje, že chov obnoví jinde.

"Že by se stavěl nový areál, to je velice problematické a ty peníze na něj zdaleka nestačí. Nechávali jsme si vypracovávat studii, může se zdát, že částka je velká, ale je to s DPH a stavba by stála mnohem víc. Peníze bychom chtěli vrátit v různých formách investic do rozšíření jiných výrob," řekl Čech. V Přílepově má firma provoz, kde je 600 prasnic a na ně navazující výkrm, ročně odtud dodají přes 2000 tun masa.

Akcionáři Agpi na valné hromadě loni schválili převod areálu na stát. Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Kupujícím je Muzeum romské kultury. Památník romského holokaustu v Letech u Písku by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem. Proti usnesení valné hromady Agpi o převodu vepřína na stát ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích jeden minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.