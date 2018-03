Oprava Husitské ulice na Žižkově od pondělí značně komplikuje dopravu v Praze. Tramvaje a autobusy se kvůli uzavírce zpožďovaly i ve středu, a to až o půl hodiny. Postup magistrátu už v pondělí kritizovalo vedení Prahy 3, podle kterého vedení města nezvládlo přípravu celé stavby, která má trvat až do konce letošního listopadu.

Radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) v rozhovoru pro HN odmítl, že by vedení hlavního města přípravu na uzavírku podcenilo. "První dva, tři, čtyři dny jsou u těchto velkých uzavírek vždycky problém," řekl.

V současnosti dopravu v Praze nejvíce komplikuje uzavírka Husitské ulice, která má trvat až do konce listopadu. Není to na opravu 670 metrů dlouhého úseku dlouhá doba?

Nejde pouze o Husitskou ulici, ale o opravu Husitské a Koněvovy ulice.

Vám tedy přijde osm měsíců na opravu těchto ulic adekvátní?

Nejde pouze o povrchy, ale také o odvodnění, o zasazení zeleně. Je to nejdelší možný termín, který může být i kratší. A já myslím, že kratší bude. Jde se tam do čtyř- až pětimetrové hloubky, kde se dělá odvodnění komunikace, musí se napojit na kanalizaci. To všechno jsou věci, které jsou poměrně složité. Do toho hygienické limity...

Navíc oprava nemůže trvat déle než od 8 do 18 hodin, to je velmi limitující. Proto jsem požádal Prahu 3, aby projednala se svými obyvateli to, že by se mohlo pracovat až do 22 hodin.

Říkáte, že opravy trvají od 8 do 18 hodin. Čtenáři ale posílají do redakcí snímky z rozkopané Husitské ulice, na kterých je vidět, že na celém opravovaném úseku je jenom asi šest dělníků, kteří v době, o které mluvíte, navíc nepracují.

V prvních dnech jde o bourací práce, kde se používají rypadla, která porušují hygienické limity. Máme přísný hygienický dohled a můžeme maximálně dvě hodiny bourat a pak mít od bouracích prací dvě hodiny přestávku.

Budeme usilovat o to, aby se nejrychleji zprovoznily silnice, chodníky se můžou dodělávat později. Otevírání bude etapizované.

Uzavírku provázejí velké dopravní komplikace. Nepodcenil magistrát přípravy na ni? Informoval veřejnost dostatečně o tom, že k ní dojde a jaké budou objízdné trasy?

Média jsme informovali měsíc dopředu, vyšla tisková zpráva, ta informace byla všude.

Když se podíváte na rozhovory s Matějem Hrubešem a dalšími odborníky, říkají, že se tomu v prvních dvou dnech nedá v zásadě zabránit. Čemu se čistě teoreticky dalo zabránit, jsou zácpy tramvají, ale to bychom museli zakázat vjezd automobilů a to mi nepřišlo adekvátní.

V úterý už si řidiči uvědomili, že mají jezdit odparkovaným pruhem, kde dřív byla auta, že mají tramvajím dávat prostor. Zlepšovalo se to. Uvidíme, jestli se to zlepší ještě víc.

Skutečně jsme "proznačili" všechny oblasti. Praze 3 jsme navrhovali i některá další dopravní opatření jako otočení jednosměrek od Seifertovy ulice, aby se na Seifertovu nevjíždělo, aby se z ní dalo pouze vyjíždět. Praha 3 tato opatření nechtěla, na některá doporučení řekli, že počkají, jak se to projeví. Když jsme to procházeli v úterý, řekli, že něco z toho budou chtít realizovat. Bohužel první dva, tři, čtyři dny jsou u těchto velkých uzavírek vždycky problém.

Primátorka Adriana Krnáčová v sobotu v rozhovoru pro Novinky.cz označila Pražany za "zpovykané dopravou". Souhlasil byste s ní?

Je to její výrok. Praha má jednu z nejlepších hromadných doprav na světě. Všechny statistiky a uživatelé to potvrzují. Vždycky je co zlepšovat a my se o to snažíme. Přidáváme další autobusové spoje, na letiště je budeme zdvojovat. Samozřejmě v okamžiku, kdy jsou nějaké výluky, se to zhoršuje, ale kdybychom nic neopravovali, město se nám rozpadne.

Co se týká automobilové dopravy, stále nám zde citelně chybí Pražský okruh, ten ale musí postavit stát; chybí nám Městský okruh... Samozřejmě musíme udělat ještě radiálu mezi těmito dvěma okruhy a zainvestovat do metra D.

Výrok, že jsou Pražané "zpovykaní", není namístě, na druhou stranu pražská hromadná doprava se snaží být pro Pražany velice vstřícná. V autech to samozřejmě často nebývá ideální, a dokud nebudeme mít dva plnohodnotné okruhy, situace bude vždycky extrémně komplikovaná. Děkuji Pražanům, že to snáší a snaží se v rámci toho fungovat tak, jak je to jenom možné.

Myslíte si, že emoce okolo dopravní situace v Praze jsou vyostřené zbytečně?

Ne, myslím, že to je namístě. Doprava je vždycky velmi blízká lidem. Určitě je namístě, aby emoce v této věci byly. Nejsme roboti, abychom vše jenom přijímali. Ale myslím, že pražská doprava na tom tak zle není. Kdyby se nám propadaly vozovky, tak je to špatně, ale tyto opravy jsou plánované. Nese to s sebou velké nepohodlí a je velmi důležité, že Pražané jsou trpěliví a vědí, že když počkají šest měsíců, výsledkem bude lepší silnice kousek od jejich domova.

Nepomohlo by emoce uklidnit, kdyby byli Pražané o plánovaných uzavírkách lépe informováni?

Komunikujeme přes Facebook, přes webové stránky, přes Technickou správu komunikací. Vidím tady ale jeden dlouhodobý problém. Sice jsme v moderní době, ale pořád máme řadu lidí, kteří si rádi otevřou papírové noviny. Je trošku chyba, že Praha nevydává vlastní tištěný měsíčník, protože když tomu tak bylo, vždy se tam vypsaly plánované uzavírky, napsaly se tam objízdné trasy nebo jaké budou výluky v MHD.

Ale jednotlivé městské části svoje periodika mají.

Ano, ta od nás informace dostávají. Městské části samy dávají razítka na projekty. To znamená, že o tom vědí. A za to, jestli městské části využívají své noviny, my jako Praha garanci dávat nemůžeme. Ale pořád je co zlepšovat, pořád musíme hledat nové kanály, jak s obyvateli Prahy komunikovat.

Máte už nějaké konkrétní návrhy, jak to zlepšovat?

Ano, teď jsme se třeba bavili o tom, že se začneme vracet k tomu, že bychom v místech, kde budou velké uzavírky, začali místním obyvatelům dávat do schránek letáky, kde budou s předstihem třeba 14 dnů informace o tom, co se uzavře, jaký to bude mít dopad a co se dá očekávat, že se stane. Je to trochu oldschoolový přístup, ale myslíme si, že by ho obyvatelé mohli kvitovat. A samozřejmě se budeme snažit více využívat sociální sítě.