Vyjednavači hnutí ANO a komunistů uzavřeli většinu programových bodů při jednání o možné toleranci druhé vlády ANO. Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům po čtvrteční schůzce s ANO řekl, že doladit zbývá některé otázky v oblasti financí či bezpečnostní a zahraniční politiky. V tomto bodě by mohla ke kompromisu přispět odpolední schůzka všech sněmovních stran na toto téma. Spor s ANO kvůli zvolení a následnému tlaku na odstoupení Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) považuje KSČM nyní za vyřešený.

"Co se týká zahraniční a bezpečnostní politiky, nejsou programové průniky s ANO úplně ideální, v řadě případů jsou přímo protichůdné, proto také říkáme, že do vlády nejdeme. Nejednáme o účasti na vládě, můžeme maximálně jednat o toleranci vlády, pokud se nám podaří prosadit některé naše programové priority. Zatím to vypadá, že by nám v těch rozhodujících věcech mělo být dopřáno sluchu a mohli bychom se dohodnout," řekl šéf poslanců komunistů Pavel Kováčik.

"Z naší strany jde o toleranci vlády hnutí ANO s případnou účastí sociální demokracie. Jsme rádi, že některé věci vyjednáváme shodně s prioritami sociální demokracie i hnutí ANO," uvedl Filip.

Andrej Babiš podle Filipa řekl, že je pro něj zásadní, aby mu nikdo nevyčítal neochotu k jednání o vládě, proto jedná i s ODS.

V otázce zahraniční politiky jde podle Filipa hlavně o hierarchii mezinárodních organizací, do kterých je Česko zapojeno. Komunisté preferují OSN, až za ni staví postupně Evropskou unii a Severoatlantickou alianci.

Už v minulosti uvedli, že jsou proti zapojení ČR do zahraničních vojenských misí s výjimkou těch, kterým dá mandát Rada bezpečnosti OSN.

Za problém považuje Filip otázku obecného referenda. Politici ve sněmovně podle něj mají na plebiscit výrazně odlišný názor než občané.

"Předpokládám, že si to občanská veřejnost nenechá pro sebe a lze očekávat petiční archy, aby zákon o obecném referendu skutečně platil," uvedl Filip.

Stanovisko k toleranci vlády ANO ze strany KSČM by mohl příští týden přijmout ústřední výbor komunistů.

Kováčik řekl, že je prozatím vyřešen spor o Ondráčka. Ten se po kritice opozice a demonstracích v desítce měst postu šéfa komise pro GIBS vzdal. Protože se pro jeho konec vyslovil i šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, komunisté mluvili v posledních dnech o ztrátě důvěry v ANO. "Zatím nebyla vypsána nová volba, až bude vypsána, budeme se o tom bavit," uvedl Kováčik. Ondráček podle něj v komisi zůstane, ale KSČM ho nebude nominovat na předsedu.

Premiér v demisi Babiš by se měl po schůzce se zástupci KSČM setkat ještě ve čtvrtek s vyjednavači hnutí Svoboda a přímá demokracie a ČSSD. O víkendu Babiš prohlásil, že stanovisko k vládě bude chtít slyšet i od ODS, takže se sejde i s jejím šéfem Petrem Fialou.

ČSSD bude žádat odpověď na dotaz, jaké uspořádání Babiš preferuje.

Babiš dlouhodobě jedná o programu s SPD i komunisty, kteří však kvůli nedávné změně názoru premiéra ve sporu o angažmá Zdeňka Ondráčka (KSČM) v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů zpochybňují důvěryhodnost hnutí ANO i jeho předsedy.

Fiala o víkendu prohlásil, že je připraven si Babiše vyslechnout, ale trvá na odmítavém stanovisku ODS k zapojení do vlády. Babišovo vyjednávání považuje za nesrozumitelné a nejasné. Podobně se vyjádřil šéf ČSSD Jan Hamáček, podle kterého je kvůli poslednímu dění hnutí ANO jako partner nepředvídatelné.

Od premiéra bude proto Hamáček chtít slyšet, jakému uspořádání kabinetu dává přednost. "Pokud se ANO rozhodlo vyjednávat s ODS o středopravicové vládě, u toho ČSSD nebude," řekl ve středu Hamáček.