Šéf finanční správy Martin Janeček, na jehož hlavu se dlouhodobě snáší kritika, dostane od dubna mimořádnou posilu. Na berňáku vznikne nová sekce, jejíž ředitel bude zároveň Janečkovým druhým zástupcem. Oficiálním důvodem je lepší řízení celé finanční správy. Může jít ale také o manévr, jak Janečka více ohlídat, nebo se ho zbavit.

Jak zjistily Hospodářské noviny, do nově zřízené sekce generálního ředitele míří jako šéfka Tatjana Richterová. Nyní je ředitelkou Finančního úřadu pro hlavní město. "O tom, že bych měla být přeložena na toto místo, jsem s panem generálním ředitelem jednala," potvrdila Richterová. Dodala, že v této pozici má působit po určitou dobu, než bude vypsáno výběrové řízení. Na dotaz, zda se do něj přihlásí, odpověděla: "To nechávám bez komentáře. Ještě jsem o tom nepřemýšlela."

O Richterové, která dlouhodobě působí ve finanční správě, se spekuluje jako o možné nástupkyni Janečka. Podle zdrojů blízkých resortu financí je favoritkou ministryně Aleny Schillerové (ANO) na tento post. "O tom nic nevím," uvedla Richterová k otázce, zda se s ní počítá jako s novou šéfkou finanční správy.

Janečka přivedl do funkce tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) a sám jeho počínání později kritizoval. "Finanční správa nepostupuje vždy lidsky a se selským rozumem. Nerozlišuje mezi lidmi, kteří porušují zákon, a těmi, co udělají drobnou chybu," vytýkal Babiš vysoké pokuty za kontrolní hlášení k DPH. Janeček se také odmítal zabývat takzvanými korunovými dluhopisy. Teprve až po tlaku poslanců je finanční úřady začaly kontrolovat.

Největší kritiku sklízí za zajišťovací příkazy, které umožňují okamžitou exekuci a následnou likvidaci i dlouhodobě fungujících firem. Janeček je jejich duchovním otcem. Nejprve napsal příslušné ustanovení do zákona a pak jej začal v praxi masivně uplatňovat. S likvidačními zajišťovacími příkazy ale finanční správa narazila u Nejvyššího správního soudu. Přibývá sporů, které prohrává. "Když jde o firmu, která má zaměstnance a normálně funguje, tam by se neměla volit exekuce, ale jiné prostředky a zákon je zná," uvedla Schillerová v reakci na rozsudky Nejvyššího správního soudu, který krotí berní správu v drsných zásazích.

Ministryně se šéfa finanční správy v poslední době veřejně nezastává. Na nedávný dotaz týdeníku Ekonom, zda Janeček jako generální ředitel skončí, uvedla, že státní úředník může padnout jen za podmínek striktně vymezených zákonem o státní službě. Babišova vláda v demisi již schválila změny služebního zákona, které by měly usnadnit personální změny. Ve středu 14. března také rozhodla o reorganizaci Generálního finančního ředitelství, aby za zhruba dva týdny vznikla nová sekce generálního ředitele.

"Současná struktura je příliš široká a neumožňuje uskutečňovat optimální řídící procesy," vysvětluje mluvčí finanční správy Kateřina Vaidišová. Dodává, že nyní jsou generálnímu řediteli podřízeny útvary Generálního finančního ředitelství, ale i Odvolací finanční ředitelství, 15 finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu. "V čele nové sekce bude stát ředitel, který bude zároveň zástupcem generálního ředitele. Změna souvisí s novou agendou Pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)," uvedla Vaidišová. Podotkla, že se nezvýší počet míst.

Generální ředitel Janeček přitom nyní svého zástupce má. Tuto roli zastává Jan Ronovský, který zároveň vede sekci řízení úřadu. Má na starosti ekonomiku, veřejné zakázky a další podpůrné činnosti, které souvisejí s výkonem finanční správy.