Všeobecná zdravotní pojišťovna se ohradila proti rozsudku, který jí přikazuje zaplatit drahou moderní léčbu osmileté dívce s dědičnou poruchou metabolismu. Podle pojišťovny lze dívku léčit levněji, a to přísnou dietou. Rodiče a právník dívky namítají, že dieta děvče připravuje o důležité živiny a navíc ji už odmala zatěžuje i sociálně.

Počet žádostí o mimořádnou úhradu podle takzvaného paragrafu 16 roste. Paragraf stanoví, že pacient má na úhradu, na niž by jinak nedosáhl, nárok, jen když je to pro něj jediná možnost. Podle VZP situace nemocného děvčete tuto podmínku nesplňuje a pokud budou soudy takto rozhodovat i nadále, systém to nezvládne ufinancovat.

Někdejší náměstek exministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS) a dnes řídící partner vzdělávacího Advance Healthcare Management Institutu Pavel Hroboň v rozhovoru pro HN upozorňuje, že žádný stát na světě nemůže z pojištění hradit vše. "Na jednu stranu jsou tu legitimní nároky pacientů, na druhou stranu žádný zdravotní systém na světě, natož Česko, nedokáže zaplatit veškeré moderní postupy, které jsou k dispozici," říká Hroboň a předpovídá, že státy budou brzy muset vybírat nejen mezi běžnou či pohodlnější léčbou, ale také mezi životem a smrtí.

Počet žádostí přes paragraf 16 roste. Co je podle vás tím důvodem?

Důvody jsou podle mě dva a netroufnu si je dělit podle velikosti. Jedním z těch důvodů je, že nepochybně roste snaha dopřát pacientům tu nejlepší léčbu, která co nejlépe pomůže potřebám konkrétního pacienta. Vždy byly oblasti, které se tradičně musely řešit z legislativního hlediska přes paragraf 16. A když zůstaneme u léků, nejčastěji to bylo použití takzvaně off label, to znamená, že ten lék se používá pro jiné pacienty a na jiné problémy, než je buď jeho schválená indikace, nebo úhrada. Například v případě dětských nádorových onemocnění je to velmi běžná praxe. Tahle situace samozřejmě může nastat i v případě, kdy se jedná o nějakou vzácnou kombinaci nemocí nebo kdy se objeví nový lék, který ještě není schválen ve smyslu registrace, natož úhrady.

Je celkem zjevné, že v průběhu posledních dvou let je tu snaha používat paragraf 16 u některých spornějších případů, například dosáhnout výjimky tam, kde úmyslně bylo nastaveno indikační omezení. Tyto žádosti raketově narostly a zdravotní pojišťovna na to začala reagovat do určité míry tím způsobem, že řekla: dobře, my to můžeme schválit, ale neuvolníme na to zvláštní finanční prostředky. Což přenáší více zodpovědnosti na zdravotnická zařízení. Ta pak musí v rámci svého rozpočtu najít peníze na použití léčivého přípravku mimo obvyklá pravidla, když si myslí, že je to nutné. Druhý důvod je pokus ze strany poskytovatelů, často ve spolupráci s farmaceutickými firmami, použít paragraf 16 na případy, na které dříve používán nebyl.

Farmaceutické firmy tedy obcházejí pravidla, zneužívají svého postavení a toho, že jsou lidé nemocní?

Ne, takhle bych to určitě neřekl, to by bylo zjednodušení. Za prvé tím žadatelem o paragraf 16 není farmaceutická firma, tím žadatelem je poskytovatel zdravotních služeb. Další věc je, že paragraf 16 byl používán na určité případy, které jsem tady popsal, ale z čistě právního pohledu nic nebrání tomu, aby nebyl používán i na jiné případy. Jestli je to v souladu s tím původním úmyslem, se kterým zákonodárce dával paragraf 16 do zákona, to už je jiná otázka. Všechno směřuje k tomu, že ten paragraf 16 bude potřeba trochu lépe definovat.

V současné době některé pacientské organizace i odborníci říkají, že nárůst žádostí je způsoben tím, že v posledních letech se na Státním ústavu pro kontrolu léčiv hodně natáhla řízení o ceně a úhradě nových léků. A že vážně nemocní pacienti nemohou čekat, až ústav rozhodne.

Toto je případ těch léků, které ještě nebyly registrovány nebo nebyla schválena jejich úhrada. Nepochybně tyhle případy existují, já si nedokážu představit, jak velká část toho nárůstu to je, zdravotní pojišťovny určitě tuhle statistiku někde mají, ale určitě to nevysvětluje celý ten nárůst. Ideální cesta je, když máme co nejrychlejší posouzení nového léčivého přípravku a jeho co nejrychlejší zařazení do úhrad. Buď splní kritéria, nebo to nesplní. Samozřejmě neplatí, že by každý nový lék byl nějakým způsobem přínosný.

Vždycky je samozřejmě velmi pečlivě potřeba definovat, pro jakou skupinu může být přípravek průlomem v léčbě, ta by měla být velmi úzce definovaná. Pro nějakou skupinu, která se liší jenom trochu, nemusí přinášet vůbec nic nebo opravdu jenom nějaké marginální zlepšení. Ve zdravotnictví máme jako všude jinde omezené zdroje, jakékoliv peníze, které vydáme neúčelně, nám potom můžou chybět někde jinde, kde by mohly způsobit větší prospěch. Skutečně se tedy jedná o rozhodování a zvažování argumentů na lékárenských vahách.

Prodloužení jsme si v mnoha případech způsobili sami ustanovením, které si ale myslím, že je v pořádku. A to je možnost odvolání. Ať už ze strany zdravotní pojišťovny nebo ze strany dodavatele léku, tedy farmaceutické firmy, což je mnohem častější případ. Nechci říct, že řízení nelze zkrátit, určitě by pravidla v některých případech mohla být trochu zjednodušená a zrychlená. Předpokládám, že to je návrh, kterého se dočkáme ze strany ministerstva zdravotnictví. Byl i mezi jeho prioritami.

Pokud ale pacienti žádají o nějakou léčbu, která pro tu jejich indikaci není schválená, tak asi proto, že jejich lékař naznal, že jim pomůže spíš než ta běžně dostupná. A i soudy tak pak často rozhodnou. Kdo tedy dělá chybu? Je přece legitimní, že člověk chce tu nejlepší dostupnou péči.

Situace je strašně složitá. Na jednu stranu jsou tu legitimní nároky pacientů, na druhou stranu žádný zdravotní systém na světě, natož Česko, nedokáže zaplatit veškeré moderní postupy, které jsou k dispozici. A proto stanovení indikačního omezení pro úhradu je velmi složitá záležitost. Žádný stát na světě nedokáže zaplatit každý nový lék, jenom protože je v něčem o trochu lepší.

Jak pak hledat tu hranici?

Je to o kompromisu. A toho můžete dosáhnout jenom dvěma způsoby. Jeden z nich je, že vezmete ty nejlepší možné důkazy, které existují. Často je ta definice skutečně na úrovni existence či neexistence jednoho genu. Pro některou velmi úzce definovanou skupinu pacientů je přínos skutečně natolik velký, že dokáže zdůvodnit ty velké dodatečné náklady. Stará léčba, která je tu k dispozici, už velmi často není pod patentovou ochranou. To znamená , že nová léčba není dvakrát nebo třikrát dražší, ale o řád nebo dva dražší. Starým postupem tedy za stejné peníze můžete léčit sto pacientů, zatímco novým jen jednoho. Ty rozdíly jsou obrovské.

Druhá věc je nadesignovat nějaký proces, ve kterém může docházet k co nejspravedlivějšímu rozhodnutí, ve kterém je potřeba zohlednit požadavky všech stran, ať už jsou to poskytovatelé zdravotních služeb či přímo lékaři a odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, případně pacientské organizace. Třeba se Velké Británii se spočítá nákladová efektivita. Země si určila, že si může dovolit akceptovat léčbu, pokud nestojí víc než 30 tisíc liber na rok získaného života. Je to mentálně sofistikovaná konstrukce, ale matematicky vlastně velice jednoduchá. Když je to víc než 30 tisíc liber, tak si prostě musíme říct pravdu, že jako společnost mnohem bohatší než Česká republika nemáme na to, abychom tohle dokázali hradit všem, komu by to mohlo nějakým způsobem prospět.

Po verdiktu soudu, že má VZP uhradit nákladnou léčbu dívce s metabolickou poruchou, která podle pojišťovny může být léčena i levněji, vydala VZP tiskovou zprávu, kde píše, že pokud budou takto soudy rozhodovat opakovaně, tak nám dojdou peníze, abychom mohli léčit všechny. Dá se to takto zjednodušit?

Všechno se dá zjednodušit. Z určitého pohledu to, co říká VZP, je pravda a velmi lehce to do této situace může dojít. Já se obávám, že Českou republiku i řadu bohatších zemí, čeká v příštích letech a desetiletích řada bolestných rozhodnutí, které ani nejsou o trochu lepší nebo horší léčbě, ale můžou být o životě a smrti. Řada firem vyvinula a vyvíjí přípravky pro lidi se vzácnými vrozenými onemocněními, obvykle s poruchami metabolismu, kde to opravdu v mnoha případech je o tom, jestli ti lidé přežijí, nebo nepřežijí. Ale už i z toho důvodu, že ten lék v Evropě mohou potřebovat třeba jenom stovky lidí, v České republice jednotky, tak je neskutečně drahý. Objevují se případy, kdy ta léčba stojí řádově miliony, a ročně je podávána třeba 20 lidem. Pokud takových lidí máte v obyvatelstvu stovky, tak je asi možnost, jak to zaplatit, ale pokud by byly tisíce nebo desetitisíce, tak na to už potom peníze nemáme.

Ale jak se ze stovek lidí mohou najednou stát tisíce? Určitou vrozenou vadu má přece nějaké plus minus neměnné procento populace.

Jasně. Ale jsou to lidé, kteří dosud nebyli léčení, protože ten lék prostě vůbec neexistoval. Příkladem může být cystická fibróza. Existují různé podpůrné léky, které zlepšují odstraňování hlenu na plicích, ti lidé cvičí, mají speciální režim a tak dále. Ale účinná léčba ještě donedávna vůbec neexistovala. Ti lidé umírali mladí nebo ve středním věku. Zas tak vzácná tahle choroba není. Těch lidí jsou v České republice řádově stovky až tisíce, ne jednotky nebo desítky. A na jeden podtyp se objevila léčba, která je poprvé alespoň částečně účinná. Napravuje alespoň částečně genetický nedostatek, kterým je nemoc způsobená, a stojí desítky milionů korun ročně. Takže ne, že by se nám zmnožovali pacienti, ale objevují se léky na nemoci, které dřív léčitelné nebyly.

Pak jde o to, tuhle léčbu co nejrychleji dostat do úhrad a definovat, která skupina pacientů ji dostane. Tím se samozřejmě dostáváme do těch problémů. Konkrétně tahle léčba je velmi dobře účinná na určitý genetický podtyp, který má asi 10 procent lidí s cystickou fibrózou, ale trošku dokáže pomoct i těm ostatním. Ale jenom trošku. A už jsme u vážení na laboratorních vahách.

Nemyslím si, že bychom v této oblasti dělali něco zásadně špatně. Jen je ta oblast velmi složitá z pohledu etického, z pohledů důkazů. Nepochybně bychom dokázali trochu zlepšit, jak s tou oblastí zacházíme, ale upřímně řečeno, nevidím tam prostor pro zásadní změnu. Minimálně ve srovnání se zeměmi, jako je Polsko, Maďarsko nebo Slovensko, u nás situace s dostupností moderní léčby vůbec není špatná. Tím nechci říct, že neexistuje preparát, který je dřív dostupný v některé z těchto zemí, třeba je i dostupný širšímu okruhu pacientů, ale když se na to podíváme z hlediska celého zdravotního systému, tak zdejší úroveň není špatná.

Ale to, že nezáleží na tom, co mi je, ale kde jsem pojištěná, přece špatně je. Pojišťovny často o obdobných žádostech podle paragrafu 16 rozhodují různě.

Je možné na to mít i trochu jiný názor. Skupina pacientů má více možností dobrat se k výsledku, který chce, protože rozhodování neprobíhá jednou, ale na více úrovních. Samozřejmě platí, že když to jedna pojišťovna hradí a jiná ne, tak je to stimul proto, aby se v pokusech o hrazení pokračovalo. To je můj soukromý názor. Nevidím žádný systémový problém v tom, aby se pojišťovny dohodly a řešily tuhle oblast jednotně. Je to jedna z konkrétních změn, které mohou trochu pomoci.

Zmiňoval jste, že centra mají jeden balík peněz, s nímž musí vyjít. To se ne vždy daří. Pak se dostáváme k tomu, že, když to hodně zjednoduším, tak záleží na tom, jestli onemocním v březnu, nebo v listopadu. To je přece velmi nespravedlivé. Jak se to dá řešit?

Jsem přesvědčen o tom, že budgety na centrové léky velmi transparentní a pokročilé, v porovnání s alokací peněz na jiné účely, abych nebyl tajemný, třeba s tím, jak jsou dělány rozpočty nemocnic na jiné než centrové léky. Nechme teď stranou, jestli do velikosti budgetu má zasahovat ministerstvo zdravotnictví, já si myslím, že pro to není žádný důvod a že je možno to nechat na dohodě zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotních služeb.

Je potřeba mít k dispozici čísla o stávajících pacientech, odhady, kolik nových pacientů bude v průběhu roku diagnostikováno, a samozřejmě nějakou představu o tom, kam se pohne cena léků. Víme, že s nějakou diagnózou tu příští rok nebudeme mít řádově tisíc pacientů, ale sto. Ale jestli jich bude 90 nebo 110, samozřejmě nikdo nedokáže říct. Všichni víme, že nějaký nový lék bude schválen v průběhu příštích 18 měsíců. Ale jestli to bude v květnu nebo v říjnu, to taky nikdo dopředu neví. Takže rozpočty jsou nastavovány poměrně dobře, ale je tam zároveň spousta nejistot. Mohou vznikat situace, kdy ke konci roku některá centra vyčerpají svůj rozpočet a některý pacient pak musí chvíli čekat. Ale principiálně se toho nezbavíme. Musíme se snažit, aby se to nedělo moc často a pacienti nečekali příliš dlouho. Část zodpovědnosti je potřeba nechat na zdravotnických zařízeních. Potřebují mít motivaci k tomu, aby s léčbou zacházeli zodpovědně.

I když se podaří pravidla pro mimořádnou úhradu zpřesnit a třeba se i zkrátí rozhodování o ceně a úhradě nových léků, budeme se s tím, jak výdaje na léčbu porostou, protože medicína půjde dopředu, muset vypořádat s otázkou, kde na to vzít. Jak byste si to představoval vy?

Osobně si myslím, že z veřejného zdravotního pojištění, by v případě, že existuje více variant léčby s srovnatelnými výsledky, měla být hrazena jen varianta, která je nejlevnější. Samozřejmě ďábel je v detailech a tady se bavíme o tom, co je to srovnatelná varianta léčby. Ta, která zajistí stejně dlouhou dobu přežití? Ta, která pacientovi zajistí stejnou kvalitu života? Je to ale věc, která se musí řešit případ od případu, protože rozdíly v kvalitě života jsou někdy tak velké, že zdůvodňují významné navýšení nákladů. Jinde jsou rozdíly mnohem méně významné. Jsme zpět u toho, že potřebujeme důkazy, fakta a proces, kterým ta fakta budou transparentně položená na stůl.

Jedno z rozhodnutí, která nás čekají, je, co budeme dělat v případech, kdy se skutečně jedná o jediný možný způsob léčby, ale ta je tak drahá, že to znamená nutnost navýšení prostředků do zdravotnictví. Je to věc, o které bychom měli jako společnost diskutovat. V budoucnu se pravděpodobně budeme muset rozhodovat o tom, jestli si můžeme dovolit zaplatit desítky milionů za záchranu jednoho konkrétního života. Potom otázka, která je pro řadu lidí samozřejmě také významná, a to, jestli dáme přednost trošku modernější variantě léčby, která je pro pacienta příjemnější, nebo zůstaneme u starší varianty léčby, jež je podobně účinná, ale méně příjemná, v porovnání s tou první otázkou bledne.

Proč se ale do tohoto rozhodování nepromítá sociální aspekt a nevyčíslují se třeba i náklady na ošetřování nemocného? I pro společnost je přece přínosnější, ekonomicky i jinak, když nemocný díky modernější léčbě takřka normálně funguje, než když při základní léčbě musí ležet v nemocnici či doma.

Protože je to mnohem složitější. Ale principiálně by tam tyto náklady měly být započítány. To je věc, o které jsem pevně přesvědčen. Ale obávám se, že u většiny onemocnění to nepovede k zásadně jiným rozhodnutím.

Byla by podle vás cesta pustit do zdravotnictví víc peněz přímo od pacientů? Třeba ve formě nadstandardů či připojištění?

Možnost výběru a legálního zaplacení rozdílu mezi variantou péče plně hrazenou ze zdravotního pojištění a nějakou jinou je věc, která by určitě povolená být měla. Jednak by to přineslo do zdravotnictví nějaké peníze a jednak by to umožnilo minimálně části obyvatelstva volbu. A nebavíme se o obrovských penězích. Rozdíly mohou být tak malé, že jsou dostupné většině populace. Příkladem mohou být třeba oční čočky. Další výhoda je, že bychom měli víc zkušeností s novými technologiemi. Pravděpodobně by si je koupilo víc nemocnic, protože by na to byl právě zdroj soukromých peněz. A širším používáním se nová technologie jednoznačně zlevňuje.

Podle mého názoru jsou to věci, které by byly jednoznačným přínosem, ale samo o sobě nás to nezbaví dilematu, které se týká léčby mimořádně nákladných onemocnění.

Jak tedy to dilema vyřešit?

Já si myslím, že je neřešitelné. Musíme jen najít nejlepší rovnováhu, aby hodnota, jíž nám nová léčba dokáže nabídnout, nějak v myslích národa převyšovala náklady. Je to nesmírně obtížné rozhodování, které se odehrává všude. Můžeme ho trochu zlepšovat, ale nedokážeme se bez něj obejít.

To, co samozřejmě můžeme udělat, je snažit se, aby jinde ve zdravotnictví byly peníze vynakládány účelněji. Ale musím říct, že byť vidím spoustu příležitostí, jak zvýšit efektivitu českého zdravotnictví, tak v mezinárodním srovnání na tom nejsme zásadně špatně. Samozřejmě legitimní může být i diskuse o tom, jestli bychom neměli platit víc peněz na zdravotnictví. Její nutnou podmínkou je udělat si pořádnou inventuru, kde končí peníze, které už dnes platíme.

S přispěním Gabriely Lukáškové, Tomáše Hegedüše a Markéty Fryčkové