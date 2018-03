Práce na rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se protáhnou do roku 2021. "My už víme, díky těm zdržením při soutěžích, že rok 2020 nestihneme," řekl v pátek novinářům ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Uvedl, že zahájení jednotlivých staveb se zpožďuje o půl roku až o rok kvůli tomu, že vydávání stavebních povolení napadají Děti Země.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli rekonstrukci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Ve čtvrtek začali dělníci pracovat na nejdelším dálničním úseku mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru. V pátek by po zimní přestávce měly být obnoveny práce mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.

Do konce března budou stavaři pracovat celkem na pěti úsecích dálnice. "Naše ambice je zahájit až osm úseků," řekl Ťok. U zbylých napadly stavební povolení rozkladem Děti Země.

Na rozpracovaných dálničních úsecích Ostředek - Šternov na Benešovsku a Velké Meziříčí - Lhotka na Ždársku budou práce pokračovat od 29. března a o den později bude obnovena stavba mezi Hořicemi a Koberovicemi na Pelhřimovsku. Ministr podotkl, že se už v médiích objevily titulky, že kvůli tomu doprava o Velikonocích zkolabuje. "Naopak, my jsme ty Velikonoce vybrali právě kvůli tomu, že jsou tam čtyři volné dny," řekl a dodal, že ve dvou z těchto dnů bývá slabší doprava.

V opravovaných úsecích dálnice je rychlost projíždějících aut snížená na 80 kilometrů v hodině. Úsekové měření rychlosti plánuje letos ministerstvo na čtyřech místech. Na třech by měly být kamery zjara. Na dalším opravovaném dálničním úseku u Jihlavy by se podle dohody mělo o pořízení kamer postarat město. "Pro město je to výhodné. Za pár desítek tisíc (korun) nakoupí kamery a ten příjem do rozpočtu je značný," uvedl Ťok.

Úsekové měření rychlosti mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem závisí na dokončení výběrového řízení na dodavatele, které se protahuje. "To bychom chtěli nasazovat až ve druhé polovině roku," řekl v pátek generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.