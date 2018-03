Čísla z její výroční zprávy jsou přibližně stejná jako u středně velké firmy. Roční výnosy kolem 180 milionů korun, 160 zaměstnanců, přes půl milionu návštěvníků. Veřejný zájem o práci ředitele druhé největší české zoologické zahrady je ale přece jen trochu jiný.

Safari park ve Dvoře Králové nad Labem je díky své orientaci na africkou zvířenu, pestré paletě druhů a otevřeným výběhům mezi českými i evropskými zoologickými zahradami nepřehlédnutelný. V chovu nosorožců a žiraf je dokonce světová špička a jeho ředitel Přemysl Rabas je známou postavou. "Naše zahrada díky výjimečným výpravám bývalého ředitele Vágnera přivezla z Afriky do Evropy tolik zvířat, že hrála velmi významnou roli v chovech mnoha dalších evropských zoo, což jí vyneslo velkou prestiž a zájem. I ona ale musí reagovat na situaci na trhu a myslet na marketing," říká před novou letní návštěvnickou sezonou Rabas.

Královédvorská zoo je sice akciová společnost, ale stoprocentně vlastněná Královéhradeckým krajem, který ji dotuje. Musí to být přece jen jiné - vést podnik s určitou jistotou než soukromou firmu.

Je sice fakt, že dostáváme od kraje ročně kolem padesáti milionů korun a od státu zhruba milion, od státu se ale subvence v časech ekonomické krize výrazně zmenšila a už se nevrátila zpět. Na zbytek rozpočtu, tedy zhruba 130 milionů, si musíme vydělat také sami. A tržby od návštěvníků, vloni jsme měli 66 milionů, zdaleka nestačí. Zbytek je z naší podnikavosti, z hotelu, restaurací, kempu. Takže je sice pravda, že zhruba třetinu dostáváme, ale i řada čistě soukromých podniků využívá nejrůznější dotace, takže se domnívám, že se řízení zoo od komerčních zařízení zase moc neliší.

Když jste v roce 2012 jako ředitel nastupoval, návštěvnost zahrady byla 370 tisíc za rok a od roku 2016 je už zase přes 500 tisíc. Asi tam bude jistý vliv odeznívající krize, ale stejně se vám muselo podařit lidi něčím přilákat.

Vrátili jsme se naštěstí k číslům, kde by Dvůr měl být, mezi pěti sty a šesti sty návštěvníků ročně. Možná by šlo i více, ale je otázka, zda by to pak bylo pro návštěvníky komfortní, zda by se tu nemačkali.

Především jsem od nástupu chtěl, aby zahrada reflektovala svoji historii. Do té se nejvýrazněji zapsal v sedmdesátých a osmdesátých letech Josef Vágner, kdy se zoo výrazně specializovala na africké kopytníky, kterých on, kromě nějakých opic a ptáků, z Afriky přivezl více než dva tisíce. Například žirafy, nosorožce, zebry. Pro řadu evropských zoo tahle zvířata a jejich potomci dodnes tvoří základ chovu, tak byly jeho cesty a přínos unikátní. A naše zahrada je v tomto oboru dodnes mezi světovou špičkou. Jenže konkurence nespala a české zahrady se po revoluci postupně velmi zkvalitnily a rostla jim návštěvnost.

K tomu přibyly různé zábavné parky, iQlandia, Techmania, Dolní Vítkovice atd.

Za Vágnera přijely autobusy ROH a návštěvnost byla daná.

Jaká tehdy vlastně byla?

Taky dosahovala většinou zhruba půl milionu lidí ročně. Ale když Vágner přivezl první velká zvířata a pak když tu bylo největší stádo žiraf na světě, tak šla i k sedmi set tisícům. Dnes je situace mnohem těžší kvůli širší konkurenci. Proto jsem přišel s konceptem zahrady, která se musí odlišit od ostatních, využít historie a ještě mnohem více se orientovat na Afriku než dříve. Což znamenalo přesvědčit i kolegy, abychom neafrická zvířata postupně nahradili africkými, což se dodnes povedlo z devadesáti procent a máme nejen kopytníky, ale i ptáky, plazy, ryby, všechno. Přes dva tisíce zvířat a kolem 400 druhů. A k tomu se snažíme připojit i kulturu, kuchyni, v některých stáncích v sezoně obsluhují Afričané, v podvečer bubnují, hraje jejich hudba, postavili jsme vesničku, je tu safari kemp, hotel v blízkosti safari. Tím vším chceme dosáhnout, aby člověk Afriku pocítil, když sem přijde. Když se tu například host ubytuje a večer na terase popíjí víno, tak se před ním prochází žirafy a zebry. A když usíná, tak slyší hyenu a kousek za stanem mu zařve lev.

S tím asi souvisí, že jste začali v poslední době používat nový název Safari park Dvůr Králové. Je asi obchodně, marketingově výhodnější než ZOO Dvůr Králové.

Jistě. Firma se ale stále jmenuje ZOO Dvůr Králové a.s., tohle je obchodní značka, kterou chceme používat, abychom se odlišili a dali zákazníkům najevo naši specializaci. Souvisí to s tím, co jsem říkal.

Roli v přilákání lidí ale určitě hrála i cenová politika. Po vašem nástupu jste zase zlevnili pod hranici 200 korun.

Určitě, ale důležité bylo i to, že se zavedením autosafari se pro pěší uzavřela velká část zahrady, na kterou byli dříve zvyklí. Pěším tak zůstala jen klasická část a to je otravovalo. Tak jsme jim zase vrátili plochu, kde se dřív po safari mohli procházet, zpět.

Vstupné držíte stejné už pět let.

Letos pro hlavní sezonu zvýšíme na bráně na 230 korun, ale lidé, kteří si koupí vstupenku předem elektronicky a budou využívat další slevy, budou mít stále stejnou cenu.

Přemysl Rabas Ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové, předtím dlouholetý ředitel Podkrušnohorského zooparku v Chomutově a politik. V letech 2006 až 2010 poslanec Parlamentu ČR za Stranu zelených, v letech 2012 až 2014 zastupitel Ústeckého kraje. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. Prošel odbornými stážemi v řadě českých zoologických zahrad a studoval veterinární medicínu v tropických a subtropických oblastech. Dvě volební období zastával funkci viceprezidenta a v letech 2003 až 2005 prezidenta Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Je členem prezidia Euro-asijské regionální asociace zoo a akvárií. Zastupoval Česko ve Výboru pro chov šelem Evropské asociace zoo a akvárií. V roce 2003 byl jmenován členem Komise pro zoologické zahrady při Ministerstvu životního prostředí České republiky a následně do podobné komise na Slovensku.

A co lidé uvidí nového?

Stavíme minipivovar, který bude vařit piva white rhino, black rhino a safari. Zkušební provoz začne v květnu. V restauraci budeme zkoušet další africké recepty.

Do safari jsme vloni poprvé pustili žirafy, to se velmi osvědčilo a je to velké obohacení. Ten zážitek je úplně jiný, když vám kolem auta najednou projde žirafa. Chystáme také zastřešené výběhy pro nosorožce a žirafy, které dosud v zimě nebyly většinou vidět.

Už předloni jsme při rekonstrukci pavilonu pro nosorožce udělali část přístupnou návštěvníkům, aby je buď pozdě večer, když už jsou zvířata doma, nebo v zimě mohli pozorovat.

Něco podobného připravujeme i pro žirafy. Ke stávajícímu žirafinci přistavíme velký krytý výběh.

Je to pro nás důležité, protože jsme zahrada s nejdelší otevírací dobou, v létě tu bývá plno lidí i kolem deváté večer.

Klíčový je pro zahradu také návrat hrochů, kteří mají zimoviště mimo návštěvnickou část, ale v létě je pouštíme do rybníka. Dvě samice už tam byly k vidění, nyní ale přibude ještě velký samec.

V roce 2016 bylo safari vyhlášené kulturní památkou, nekomplikuje vám to práci a rozvoj?

Ne, to bylo dokonce na náš návrh. Chtěli jsme, aby ve východní Evropě ojedinělá věc dostala ochranu. Není to tedy celá zahrada, ale jen Africké safari Josefa Vágnera. Potíže nám to nedělá, rádi vše zkonzultujeme, nyní třeba opravujeme mosty. Doufáme, že to zvyšuje naši přitažlivost a marketingový potenciál.

Kolik jste vlastně schopní ročně proinvestovat?

My sami z odpisů uděláme kolem dvaceti milionů, což je suma mimo náš rozpočet. V něm máme ještě započítaných deset až patnáct milionů na opravy. Takže ročně dáváme do zlepšování zahrady přes 30 milionů.

Jak je to s prodejem zvířat mezi zahradami nebo i soukromníkům? Na ten je nahlíženo stále více jako na něco neetického?

Já byl jeden z prvních, kteří odmítali obchod mezi zoo, už v době, kdy jsem vedl Podkrušnohorský zoopark v Chomutově. Když jsem nastoupil do Dvora, tak to bylo složitější, protože na prodeji zvířat zahrada vydělávala až šest milionů korun ročně a návštěvnost šla dolů. Musel jsem to tedy tlumit postupně a zároveň nastartovat ekonomiku. Navíc jsem měl i úkol vrátit ji do Asociace evropských zahrad a akvárií, se kterou byla tahle praxe trochu v rozporu.

U chovů se zvířata předávají zdarma, ale i u ostatních je tlak, aby zmizel komerční prodej.

Ten ale stále někde přežívá.

Ano, třeba i skrytě. Přiznávám, že i my za zvířata ještě nějaké peníze máme - občas něco prodáme soukromníkům. Ale už je to v řádu statisíců.

Příbuzné téma je obchodování s nosorožčími kly, slonovinou a vraždění zvířat kvůli nim. Vy jste už několikrát rohy demonstrativně pálili, ohlas na to byl ve světě značný, zprávu o první akci přinesly deníky po celém světě, včetně USA, Británie, Vietnamu a Číny. Stále je ještě poptávka po rohovině na vzestupu?

Je stále vysoká, ale jsou první náznaky, že se do těch cílových konzumentských zemí, jako třeba Vietnam nebo Čína, kde lidé stále věří v léčebné účinky rohoviny, osvěta dostává a že by se cena mohla začít snižovat. Velmi zásadní bylo, když poprvé spálili kly v Číně, ve Vietnamu už také pálili první rohovinu, čímž se nabourali do své letité tradice.

Co ten novodobý boom zájmu způsobilo?

Největší problém se stal, když asijské apatiky v Číně, Singapuru, začaly říkat, že užívání léku z rohoviny může sloužit jako prevence proti rakovině. Což přitom nesouvisí s žádnými tradicemi čínské medicíny ale způsobilo to onu cenovou spirálu.

Vědecky jsou léčebné účinky jasně popřeny?

Jistě, je to keratin, stejná hmota jako u vlasů a nehtů. Byly zjištěny jen velmi mírné protizánětlivé účinky a účinek proti horečce, ale každý acylpirin je mnohem efektivnější.

Dvorská zoo měla spory s mezinárodními asociacemi zoologických zahrad. Vystoupila z evropské i světové zejména kvůli sporům o vývoz zvířat zpět do Afriky. Jak je to nyní?

Spory, které nebyly, jak to tak bývá, vinou jen jedné strany, se podařilo z velké části zahladit. I když je pravda, že třeba v evropské asociaci nesouhlasili s vývozy například nosorožců hlavně proto, že chtěli, abychom je předali nějaké špičkové zoo na západě a tam by se snažili o jejich množení. Což ale my tady umíme také. My jsme se ale domnívali, že v jejich přirozených podmínkách je šance větší. To ale nebyl jediný spor a řada z nich byla zbytečných a byla to spíše nedorozumění. Do evropské asociace jsme se nakonec vrátili před pár lety, u té světové stále váháme. Členství je poměrně drahé, konkrétní přínosy nejsou velké, jde spíš o jakousi prestiž. Spíš zvažujeme účast v Panafrické asociaci zoologických zahrad a akvárií kvůli tomu, že chováme skoro jen africká zvířata a máme v Africe i řadu aktivit.

To jsou zahrady z celého světa zaměřené na africkou zvířenu jako vy?

Ne, to je čistě regionální označení. Ale to, že jsou z Afriky neznamená, že tam nemůžeme být my, ten přesah mezi kontinenty bývá běžný. Také jsme už členy Euroasijské, kterou tvoří zejména zahrady ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Vy jste se nedávno vrátil z Rwandy z národního parku Akagera. Na čem s Rwanďany spolupracujete?

Od Vágnerových časů se u nás narodilo 5500 antilop, 700 zeber, 450 žiraf a řada dalších a desítky z nich se odvezly zpět do Afriky. Například buvoli, antilopy, přímorožci. Takže Vágnerova vize, že zahrada se stane, až bude Africe ouvej, jakousi genetickou bankou, se svým způsobem naplňuje. Mezi nejvýznamnější odvezené druhy patří čtyři černí nosorožci, které jsme vezli do Tanzánie, z nichž jedna samice už porodila tři kusy. V tamním parku tak dnes mají celkem už dvacet těchto zvířat a předtím tam nebylo žádné. Ve Rwandě mají zájem o nosorožce, kteří tam kdysi žili, ale byli v období genocidy vyhubení. A podařilo se dojednat s evropskou asociací, že dnes už to není jen zájem nás, ale celé Evropy je tam dodat. My jsme byli v zemi na pracovním jednání zejména kvůli severním bílým nosorožcům, ale také se jednalo o černých nosorožcích pro Rwandu. První zvířata z Jihoafrické republiky už tam před několika měsíci přijela. Během dvou let by tam mohla odjet i zvířata z Evropy a mezi nimi i ta z naší zoo.

Do Keni jste v roce 2009 dodali severního bílého nosorožce Súdána a dvě samice. Je šance tento vymírající druh, přičemž tohle jsou poslední tři exempláře, ještě namnožit?

Jediný, komu se to podařilo, je naše zoo. Súdán, i když se dnes hovoří o tom, že umírá, tady prožil spokojený život. Kdyby zůstal ve své domovině Súdánu, tak by byl kvůli pytlákům po smrti už dávno, tam byli vyhubeni všichni. Dožil se vysokého věku, jsou mláďata, jeho sperma máme uloženo.

Díky genovému inženýrství je šance na rozmnožení. Museli jsme se naučit odebírat vajíčka samic, v laboratoři je bude třeba oplodnit a pak vložit zpět do samice. V tom nám evropská asociace pomáhá, už se nám dokonce podařilo vytvořit embryo schopné přenosu od jižních samic. Během několika měsíců nejspíš odjedeme do Afriky a pokusíme se odebrat vajíčka od těch zbylých dvou severních, semeno máme zamražené nejen od Súdána, ale i dalších samců, takže budeme moci vytvořit různá embrya a ty by se vložila do samic příbuzných jižních nosorožců.

Jaký je vlastně rozdíl mezi jižním bílým a severním bílým?

Stoprocentně se pozná rozborem DNA, viditelný znak je, že ti severní mají mnohem chlupatější uši. Ale ani to není úplně stoprocentní. Osud těch bílých, kteří byli také ve třicátých letech minulého století před vyhynutím, je ale pro nás povzbuzující, protože dnes už jich zase je, zejména v Jihoafrické republice, kolem dvaceti tisíc.

Vy jste kdesi zmínil, že chov zvířat ze Dvora se stal základem chovů afrických zvířat většiny evropských zoo. Není to i při úctě k panu Vágnerovi trochu příliš sebevědomé?

Možná ne většiny, ale zvířata z královédvorské zoo bezesporu hrály významnou roli v chovech zvířat mnoha zoo po celé Ervropě i světě. Dokonce tak významnou, že nám to dnes škodí. Tím, že Dvůr vyprodukoval takové množství zvířat, tak je jejich krev zastoupená tak významně, že je snaha chov omezit, aby se také mohly uplatnit jiné geny.

Prestiž zoo v Evropě a ve světě je tedy skutečně tak významná, jak se za minulého režimu vyprávělo?

I přes různé třenice, zejména s evropskou asociací, byla zoo i v době, kdy byla z asociace vyobcována, pořád pojmem. A nyní si myslím, že kredit zahrady znova roste. Když se ustaví nějaká skupina pro africké nosorožce, tak mohou mít leckde problém Dvůr Králové vyslovit ale všichni vědí, o čem je řeč. V chovech nosorožců i žiraf jednoznačně patříme ke světové špičce tvořené třemi, čtyřmi zahradami.

Ve spojitosti s žirafami se vrátím do roku 1975, kdy za nepřítomnosti Josefa Vágnera nechali veterináři pod dohledem státní tajné policie utratit 36 žiraf kvůli údajné slintavce a zničili tak největší stádo žiraf chovaných v zoo na světě. Kolem té události je dodnes jakési tajemno, vznikly konspirační terorie o záměrném poškození Vágnera a omezení jeho narůstajícího vlivu, o řevnivosti pražské zoo.

Tenhle příběh jsem se snažil sledovat už od dětství. Pravda je, že neexistují žádné dokumenty, že ta nemoc tady skutečně byla. Dokumenty si vzala Stb a už se nikdy nenašly. Já jsem se o věc vždy hodně zajímal, například na vysoké škole mě na otázku ohledně vybití žiraf odmítl odpovědět můj vyučující, který o věci dokonce rozhodoval. Prý to bylo státní tajemství. Jednou jsem se ale dostal k člověku, který byl z ústavu, který jediný měl jako referenční pracoviště oprávnění slintavku vyšetřovat a ten říkal, že tam určitý zvláštní, nepříliš agresívní typ slintavky, vysoce adaptovaný na žirafy, byl nakonec nalezen. Jiná zvířata ho ale neměla a nebyla v ohrožení. Jenže veterinární správu a policii už tehdy nic jiného nezajímalo a hned je vybili. Vir se přitom měl spíše sledovat, utracení bylo minimálně předčasné. Jaký byl ale jeho pravý důvod, jsem se nikdy nedozvěděl. Jedna z verzí bylo i to, že se chystala státní návštěva sovětského vůdce Leonida Brežněva a hygienici měli strach z rozšíření, velkých škod a problémů, které by mohly vést tehdy snad až k u zavření země. Žádné důkazy ani signály, že by v tom byla zapojená pražská zoo jsem nikdy neměl. Naopak tehdejší ředitel Veselovský hned nabídl Dvoru, že jim sežene nějaká zvířata a že jim pomůže. Rivalita mezi nimi asi byla, ale spíš taková gentlemanská.

A teď už není?

Po revoluci se vše úplně uklidnilo a myslím, že všichni ředitelé tady, včetně mě, vycházeli s pražskou zoo dobře. Pomáháme si, vyměňujeme zvířata, vycházíme si vstříc.

Praha má o kolik větší návštěvnost než vy?

Třikrát. Kolem 1,5 milionu. Musíte ale uznat, že v metropoli s 1,3 miliony obyvatel a turistickým ruchem, který láká takové davy, to mají mnohem lehčí než my. Na Dvoru je mimořádné, že je to vlastně malé město s 16 tisíci obyvatel, ale daří se sem přilákat půl milionu lidí ročně. A to není na žádné hlavní turistické trase. Snažíme se proto, aby z nás mělo více i město, třeba systémem permanentek, kdy celoroční nepřesahuje cenu tří jednotlivých vstupenek. A i když jsme teď zvedali cenu na bráně na 230 tak permanentka zůstane dole na 590 korunách. Prosazoval jsem to i v Chomutově a když jsem odešel, tak permanentky zdražili. A hned se přestaly prodávat. Zatímco tady, přestože jsme je zlevnili, tak z nich máme větší příjem, než když byly dražší.

Vy osobně máte jaký typ smlouvy? Do kdy budete ve Dvoře ředitelem?

Dokud se neznelíbím. Mám ale smlouvu na dobu neurčitou, to ale zřizovateli nemusí bránit třeba při nějaké změně politické garnitury uspořádat nové výběrové řízení.

Vy už jste působil i v politice, v letech 2006 až 2010 jste byl poslancem za Zelené. Nezvažujete, zvláště s přihlédnutím k dnešní situaci, další angažmá? Na podzim jsou senátní volby, vy už jste jednou do Senátu, i když neúspěšně, kandidoval.

Tehdy mi uniklo druhé kolo asi o 140 hlasů. Teď mě oslovily některé politické strany jak na Trutnovsku, ale to se mi nezdálo moc vhodné, tak v Chomutově, kde trvale bydlím. Zvažuji kandidaturu v Chomutově, zájem mají Starostové, TOP 09 i Zelení. Ideální by ale bylo netříštit síly a spojit liberální a demokratické síly do jednoho bloku.

V případě úspěchu byste ze Dvora odešel?

Nemyslím, že by to bylo nutné. Se Senátem by řízení zahrady spojit šlo.