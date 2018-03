Současný i budoucí náčelník generálního štábu, ministryně obrany, generálové a členové parlamentního výboru pro obranu se minulou středu shodli na nepříjemné věci: česká armáda má velký problém. Vojsko si neví rady s nákupy zbraní a vojenského materiálu a neví, jak postupovat v modernizaci ani v obecné obranné strategii. Zní to znepokojivě, ale ještě větším problémem může být, že zmíněná věta byla jedinou věcí, na které se elitní generálové na společném jednání s politiky shodli. Neshodli se naopak v tom, co vlastně ministerstvo obrany bude schopno letos nakoupit a zda vůbec něco nakoupí. A neshodli se ani na tom, kdo za to může a jak z toho ven. Další jednání na téma obranyschopnosti země povedou poslanci s generálním štábem a zástupci ministerstva v červnu. To trochu zlomyslně komentovala ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) slovy, že ona je v demisi a neví, co s ní v tu dobu bude. Vypadalo to, že by byla raději kdekoli jinde než na ministerstvu obrany. Takto rozkolísanou situaci jsme na obraně neměli od roku 1990, kdy končila její komunistická éra.

...



Exkluzivní obsah Hospodářských novin

pouze pro předplatitele. Kupte si předplatné webu již za 199 Kč na měsíc.

Aktuální zpravodajství · Kompletní obsah tištěného vydání deníku včetně magazínů a speciálních příloh · On-line archiv článků od roku 1995 Předplatit si

Máte již předplatné? Máte již předplatné? Přihlaste se.