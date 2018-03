Právník Tomáš Sokol se pustil do roztržky s piráty. Vadí mu novela, která umožní Generálnímu finančnímu ředitelství požadovat po advokátech informace o obchodních aktivitách jejich klientů. Piráti tak chtějí posílit pravomoc státu, aby mohl efektivněji bojovat s případy praní špinavých peněz. Podle Sokola je jejich návrh špatný, umožní úředníkům zneužít pravomoci a prolomit povinnou mlčenlivost advokátů.

Máte plán, jak návrh pirátů zastavit? Konáte v tom něco?

Všechno, co konáme, je v intencích demokratické společnosti. Plán, jak to zastavit, nemáme. Máme plán, jak přesvědčovat všechny ty, kteří to mohou zastavit.

Jediný způsob, jak to zastavit, by byl státní převrat, a to tedy advokacie opravdu nechystá.

Ale snažíme se všemožným způsobem - osobními rozhovory pro média, dopisy poslancům - přesvědčit všechny, kteří o té věci budou rozhodovat, že to zdaleka není tak jednoduché a jednoznačné, jak se to pokouší prezentovat vláda, respektive ministerstvo financí, a jak je v tom teď ještě podporují piráti, kteří se jim snaží "foukat do plachet". Ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.

Máte nějaké výsledky?

Viděl jsem monitoring, kde předseda ČSSD Jan Hamáček vyslovil názor, že by bylo dobré se zabývat tím, do jaké míry to zasahuje do ústavních práv. Jakési dozvuky to má, jak dopadne hlasování, nevím. Píšeme na všechny strany, děláme rozbory, snažíme se sdělit veřejnosti, že to, co se páchá, je poměrně slušné zvěrstvo. Nedokážu ale posoudit, zda to někoho v dnešní době bude zajímat.

Za sebe říkám, že jsme udělali všechno, co jsme mohli.

Podle Jakuba Michálka advokáti proti jeho návrhu tolik brojí, protože mají peníze z praní špinavých peněz, nebo řekněme agresivní daňové optimalizace. Existuje v advokacii skupina lidí, kteří na těchto věcech vydělávají?

Nevím na jakých věcech…

Že někteří advokáti pomáhají podnikatelům nebo korporacím, jak říká pan Michálek, prát peníze.

Prát peníze je evidentně nezákonná činnost, která je trestným činem. Má-li pan Michálek podezření na jakéhokoli advokáta, tak by se s tím měl obrátit na orgány činné v trestním řízení. Má-li podezření ministerstvo financí, respektive Finanční analytický úřad (FAÚ), že některý advokát spolupracuje na praní peněz nebo minimálně zamlčuje, že jeho klient se na něčem takovém podílí, může se obrátit na Českou advokátní komoru. Komora provede kontrolu advokáta a výsledky sdělí. Základní problém ale je, že si nikdo na nic nestěžoval. Takže nevím, k čemu se mám vlastně vyjadřovat. Kdyby pan Michálek byl schopen popsat alespoň jednu transakci.

Advokáti poskytují informace již nyní. Jak častý je to jev?

Advokacie vloni podávala asi 37 hlášení podezřelých případů. Oznámili je sami advokáti. Jestli mělo ministerstvo financí pocit, že zůstalo za branami a nemělo důkazy kvůli advokátní mlčenlivosti, tak mělo začít křičet. A nikdo nikdy nekřičel.

Dosud měl pravomoc požadovat po advokátech informace FAÚ, funguje v tomto podle vás dobře? Je tento institut dostačující?

Nechci to posuzovat, protože nemám dost podkladů, ale nikdo si na nic nestěžuje. Nestěžuje si FAÚ, že by na nějaké informace nedosáhl. Nestěžují si advokáti, že by se FAÚ choval nějak agresivně. To znamená, že ten systém funguje. To, co předvedl pan Michálek, je klasická neúcta k právu v té nejbrutálnější podobě.

Piráti ale upozorňují, že takto uniká z českého rozpočtu na 50 miliard korun ročně.

Piráti jsou jakási politická strana. Ale ze strany státu nepřišel žádný signál, že by bylo potřeba někde něco upravovat. Mohli s tím přijít piráti. To by ale museli přijít s ucelenou koncepcí, která by začala u analýzy toho, že něco někde nefunguje a proč – ministerstvo financí to neodhalilo, protože je neschopné nebo protože to kryje, to je ještě lepší varianta –, ale my jsme to odhalili a chceme přijmout tu a tu normu, která to vyřeší.

Místo toho je to chaotický pokřik, jenž začal pozměňovacím návrhem, který teď zoufale brání. To je nefér i vůči druhé straně, tedy vůči advokátům, protože ti jsou tam stavěni do pozice administrátorů nějakých zločinů, ale nikdo neříká, jakých.

Vy to trochu zveličujete, když mluvíte o prolomení mlčenlivosti, protože se to má týkat pouze mlčenlivosti v obchodních věcech, tudíž nikoli zastupování.

To už by byla alespoň konkrétní diskuse, která by ovšem předpokládala, že piráti podají srozumitelný návrh, a ne to, co podali.

Vy tomu návrhu nerozumíte?

Ne, vy ano?

Nechala jsem si to vysvětlit.

A rozuměla byste mu bez vysvětlení?

Ne.

Ale vy jste občan tohoto státu a ten zákon směřuje vůči vám, ne? Tak byste mu měla rozumět.

Vy návrhu vytýkáte velkou obecnost. Jak to myslíte?

My můžeme jenom odhadovat, jak by se dalo zneužít prolomení advokátní mlčenlivosti. Mně je naprosto podezřelá a nesrozumitelná formulace: "Zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 korun." To je formulace, která otvírá prostor k tomu, čemu se v právu říká úřední zvůle, protože nelimituje pravomoc úředníka. Co to jsou zjištěné skutečnosti nasvědčující? To může být klidně třeba barva vlasů, když je úředník dostatečně šílený.

Ale advokát se může bránit, pokud by úředník zneužil pravomoc.

Ale tady nikde není napsáno, že v případě nesouhlasu advokát něco může.

Může dojít k tomu, že prostřednictvím firmy se skrytým vlastníkem někdo propírá peníze. Nemůžete vyloučit, že k těm případům dochází...

Počkejte, ale to je otázka, kdo za co může. Advokát tu firmu zastupuje v nějakém konkrétním řízení.

Neříkám, že to organizuje advokát.

Finanční úřad může kdykoli od firmy žádat, nezávisle na jejím vlastníkovi, všechny údaje, které potřebuje. Nepotřebuje advokáta. Jestli mám firmu, která se jmenuje XY, je tam bílý kůň a ve skutečnosti ji vlastní někdo jiný, tak se úřad obrátí na firmu a chce údaje. Tam prostě advokátní mlčenlivost nehraje žádnou roli.

Praní špinavých peněz a další trestná činnost jsou čím dál sofistikovanější a stát potřebuje nové a nové nástroje. Nemají v tomhle piráti pravdu?

Mají, samozřejmě.

Ministryně financí Alena Schillerová chtěla stejnou novelu jako piráti. Neuspěla s ní na legislativní radě vlády. Jako ministryně financí k tomu musela mít nějaké důvody.

Tak je měla předložit, jde přece o naše práva. O vaše práva, moje ne. Už před tím se měla obrátit na advokacii, ale on nikdo žádné důvody neřekl. Ministerstvo financí nebylo schopno doložit, proč se chce nabourat do čehosi, co je jakýmsi sumářem občanských práv. A protože to nebylo schopné přesvědčivě zdůvodnit, tak to zkusilo přes piráty, což je standardní trik.

Proč vám to tolik vadí, když FAÚ už ty informace stejně poskytuje. Pokud by hranice mlčenlivosti byla nastavena podobně jako v případech FAÚ, byla by změna přijatelnější?

Když nemáte jediný argument, že to chcete měnit, proč nemůžeme nechat stav, jak je? Když už si to vzpomněli a když už rvou na sílu, tak ať zůstane prostředníkem Česká advokátní komora.

S přispěním Martiny Heroldové a Adély Paruchové.