ANO chce s ČSSD v úterý a ve středu probrat klíčová programová témata, kde by při vyjednávání o vládní spolupráci mohl nastat střet.

Podle vicepremiéra v demisi Richarda Brabce (ANO) je šance diskuse uzavřít do poloviny příštího týdne.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se v úterý ve sněmovně sešel se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, Brabec podrobnosti jejich jednání nechtěl příliš komentovat. Vyjasňovali si podle něj věci, které se netýkaly programu.

Experti obou stran, které spolu diskutují o možné vládě tolerované KSČM, se v úterý scházeli během jednání sněmovny. Brabec řekl, že v úterý už se debatovalo o spravedlnosti či zahraniční politice, ministryně práce Jaroslava Němcová (za ANO) vedla diskusi o sociální politice, ministr Dan Ťok (za ANO) se pak chystal na jednání o dopravě.

Ve středu by se mělo konat jednání o školství, životním prostředí, zemědělství či zdravotnictví, klíčová schůzka by se měla odpoledne týkat financí a daní. Zde Brabec očekává střet. "Máme úplně jiný pohled na daně, ANO nechce daně zvyšovat, naopak ČSSD má představu výrazného zvyšování daně," uvedl. Zmínil plán sociální demokracie na progresivní danění příjmů fyzických osob či sektorovou daň. Parametrické rozdíly mezi oběma stranami vidí i u otázky sociálních dávek a důchodů.

Ťok neočekává v oblasti dopravy významné rozdíly v názorech ANO a ČSSD, je podle něj však třeba vyřešit například otázku rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Nepovažuje za vhodné pevně vázat příjmy fondu na hrubý domácí produkt. Hrozilo by totiž, že by se peníze nemuselo dařit vyčerpat.

Brabec potvrdil, že se v úterý sešli šéfové ANO a ČSSD. "Na té schůzce se vyjasňovaly některé věci, které se ani tak netýkaly programu, ale věcí vztahových," uvedl. Brabec považuje za přínosné, že se oba politici setkali, připustil, že mohla být debata o personáliích, nicméně současně řekl, že by takové diskuse nekomentoval.

ČSSD v úterý na sociálních sítích uvedla, že má zájem o ministerstvo práce, zdravotnictví či ministerstvo pro místní rozvoj kvůli podpoře bytové výstavby. Dále usiluje o resorty, kde má ANO kvůli Babišovu trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda střet zájmů. Za klíčovou považuje také otázku pojistek v případné koalici. "Nechceme vstoupit do spojenectví, ve kterém nás bude partner obcházet, kdykoliv se mu zlíbí," stojí v prohlášení.

Babiš se v rámci jednání o sestavení vlády setká ve středu vedle sociálních demokratů i se zástupci KSČM. Od příštího týdne by se pak komunisté mohli účastnit vyjednávání ANO a ČSSD o programu příštího kabinetu. Babiš to v úterý uvedl v Lánech po večerním setkání s prezidentem Milošem Zemanem, kterého o vývoji jednání informoval. Prezident podle premiéra drží slovo, že mu do sestavování vlády nebude mluvit.

"Komunisti projevili zájem vyjednávat dohromady s ČSSD. Myslím, že na to ještě nejsme připraveni. Do pátku se budeme snažit si maximálně vyjasnit program a od příštího týdne bychom o programu mohli vyjednávat dohromady s KSČM," řekl Babiš novinářům před branou lánského zámku.

"Hlavně jsem samozřejmě informoval pana prezidenta o tom, jak vyjednáváme," uvedl premiér k úterní schůzce. "Jednáme velice intenzivně, abychom nějakým způsobem našli dohodu do sjezdu ČSSD, který je 7. dubna. Snažíme se ta jednání maximálně urychlit," doplnil.

