Finská vláda by už od letošního července měla zájemcům o elektrokola dávat jednorázový příspěvek ve výši 400 eur, tedy v přepočtu přibližně deset tisíc korun. Každý finský občan bude moci každoročně podávat žádost o dotaci na elektrokolo on-line. Do roku 2021 plánuje Finsko za projekt utratit celkem 16,3 milionu eur, což by mělo vystačit na pořízení více než 40 tisíc elektrokol, uvedlo v tiskovém prohlášení finské ministerstvo dopravy.

Vláda se tak snaží naplnit národní klimatický program, který má za cíl zvýšit pěší a cyklistickou dopravu o 30 %. Elektrokola navíc podle průzkumu ministerstva dopravy prodlužují průměrnou vzdálenost i dobu strávenou na kole a mohou tak v budoucnu nahradit auta. Podle Českého rozhlasu, který vychází z informací serveru Helsinki Times, by měl příspěvek pokrýt nákup levnějších elektrokol, u některých modelů je ale jejich cena vyšší.

Proti návrhu se postavil hlavní ekonom finské banky Mortgage Society Juhana Brotherus. Podle něj jsou jakékoli dotace na pořizování vozidel příliš drahou záležitostí. Ve Finsku stojí elektrokola méně než 400 eur, proto by mohl každý žadatel dostat své vlastní od státu zdarma, což je absurdní zvlášť po nedávných škrtech ve školství, uvedl Brotherus na svém twitterovém účtu. Upozornil také, že dotace jsou neobvykle vysoké vzhledem k tomu, že se přece jen jedná o spotřební výrobky, což povede k prudkému poklesu prodeje klasických jízdních kol.

V Evropě není Finsko prvním státem, který nabízí podobné dotace. Ve Švédsku získává nový majitel elektrokola od státu zpět až 25 % utracené částky, podporu dostávají i cyklisté ve Francii, Norsku a Rakousku.

Česká vláda běžným občanům dotace na elektrokola nenabízí, firmy a úřady můžou ale dosáhnout na státní příspěvky na elektrovozy a hybridy. Příspěvek na elektrokolo ve výši až čtyři tisíce korun nabízí svým zákazníkům ale například energetická společnosti E.ON. Pro Čechy, kteří zvažují pořízení elektrokola, je nyní i přesto ideální doba k jeho nákupu. Evropská komise totiž uvažuje o uvalení antidumpingových cel na čínské výrobce elektrokol, což nejspíše povede ke zdražení tohoto dopravního prostředku, informoval portál Active Sport.