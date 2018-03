V pražském dopravním podniku ve středu podle informací HN získal poměrně významnou placenou funkci muž, který pracuje jako manažer řízení rizik ve skupině Agrofert založené nynějším premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem. Jde o Miroslava Nauče, který se stal místopředsedou dozorčí rady městem vlastněného dopravního podniku.

Nauč, který je nyní šéfem ANO na Praze 15, zastupitelem a předsedou finančního výboru ve stejném pražském obvodu, taktéž členem dozorčí rady městem vlastněné Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) odmítá, že by byl dalším z politických trafikantů. "Určitě bych nechtěl, abych byl takto vnímán. V dohledné době chci funkci v PVS opustit," uvedl.

Novou funkci mu prý nabídl pražský radní za ANO Karel Grabein Procházka po jednání zastupitelského klubu na magistrátě. "Do budoucna by to mělo být tak, aby každý z nás měl maximálně dvě placené funkce. Právě proto, aby ta práce nebyla vnímaná jako trafiky," poznamenává Nauč, který v rámci Agrofertu je i členem dozorčí rady firmy Agrotec.

Manažer Agrofertu si je jistý, že své politické funkce stále dokáže skloubit i s prací pro soukromou firmu, kterou Babiš loni převedl do svěřenských fondů. "Dá se to stihnout," myslí si. Za práci člena dozorčí rady PVS má nyní 21 tisíc měsíčně, za funkci místopředsedy dozorčí rady v dopravním podniku bude mít 27 tisíc.

Nová funkce pro Nauče není jediným výsledkem středečního jednání dozorčí rady dopravního podniku. Z představenstva byl odvolán dosavadní místopředseda a investiční náměstek Jan Blecha. Toho si do dopravního podniku předloni přivedla pražská sociální demokracie. Právě ona jej teď údajně chtěla funkce zbavit, protože se měl začít nápadně přimykat k Babišovu hnutí. Spekuluje se ale, že by nakonec mohl skončit v Pražské strojírně, kterou dopravní podnik stoprocentně vlastní.