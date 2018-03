Bohuslav Sobotka končí v politice. Své rozhodnutí zveřejnil na sociální síti Facebook. Sobotka zdůvodnil své rozhodnutí tím, že má ještě čas a poslední šanci se vydat jinou životní cestou. Ještě však neprozradil, čemu se nyní bude věnovat. Zdůraznil, že nechce útočit na média, poučil se prý ze svých chyb i úspěchů. Chce nadále zůstat aktivním občanem, proto bude ve vnitrostranickém referendu hlasovat proti tomu, aby byli sociální demokraté součástí vlády Andreje Babiše, jeho důvody jsou podle jeho vlastních slov dlouhodobě jasné a známé.

Bohuslav Sobotka se do politiky dostal náhodně, když šel na setkání příznivců sci-fi. "Já jsem jel tehdy na Dragon. To bylo setkání fanoušků sci-fi na brněnské přehradě v prosinci 1989. A po cestě jsem se zastavil, abych mohl pomoci obnovit ČSSD," uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Po spoluzaložení Mladých sociálních demokratů se stal poslancem, následně předsedou poslaneckého klubu ČSSD, ministrem financí ve vládách Vladimíra Špidly, Jiřího Grosse a Jiřího Paroubka, předsedou ČSSD i samotným premiérem České republiky.

Za jeho působení ve funkci ministra financí vládní výdaje rostly rekordním tempem a státní dluh se více než zdvojnásobil. Byl také obviněn ze zneužívání poslaneckých náhrad, za které si měl údajně koupit luxusní byt za sedm milionů korun.

Premiérem se stal, když v roce 2013 ČSSD vyhrála parlamentní volby se ziskem 20,45 % hlasů. Hned na začátku jeho působení ve funkci předsedy vlády proběhl takzvaný Lánský puč, kdy se prezident Miloš Zeman setkal s vedením ČSSD, ale nepozval na jednání úřadujícího předsedu strany Sobotku. Poté pak výkonný sbor ČSSD jednal o výzvě odstoupení Sobotky, ale ten svou funkci uhájil a po rezignaci některých účastníků puče sestavil novou vládu, kterou tvořila koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Jeho vládu provázely spory s ministrem financí Andrejem Babišem, kterého Sobotka nakonec odvolal. Sobotka chtěl však nejdříve podat demisi celé vlády, když se ale dozvěděl, že si chce prezident Miloš Zeman tento jeho krok vysvětlit pouze jako demisi premiéra, rozmyslel si to. Z této doby se pak Čechům vryla do paměti fraška na Pražském hradě, kdy Zeman připravil pro Sobotku rezignační ceremoniál a zaskočenému Sobotkovi v tomto duchu poděkoval za odvedenou práci. Sobotka ale trval na tom, že chce slyšet od prezidenta ujištění, že by případnou demisí skončil celý kabinet a nikoliv pouze on ve funkci předsedy vlády.

