Zpáteční letenka pro Vratislava Mynáře, který odletěl minulý týden do Číny ověřit informace o zadržení šéfa CEFC Jie Ťien-minga, stála 93 781 korun. Zjistil to student Univerzity Karlovy Josef Vacek na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, uvedl server iRozhlas.cz. Z odpovědi na Vackovu žádost vyplývá, že Hrad zatím nemá k dispozici celkové vyúčtování cesty.

Společně s Mynářem do Číny odletěli také poradce prezidenta Martin Nejedlý a místopředseda představenstva evropské CEFC Jaroslav Tvrdík. Těm však prezidentská kancelář cestu údajně neplatila.

"Výdaje spojené s cestou pana Martina Nejedlého Kancelář prezidenta republiky nehradila," stojí v odpovědi. Kdo cestu Nejedlého platil tak není jasné, nevyjádřil se k tomu ani on sám, ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Že by jeho cestu do Číny platila hradní kancelář popřel i Jaroslav Tvrdík. "Kancelář prezidenta republiky mi nikdy nic neplatila ani za mne nehradila, a to platí o pro poslední cestu do Číny," uvedl v reakci pro MF Dnes.