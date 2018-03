Miroslav Nauč, manažer působící ve skupině Agrofert a funkcionář hnutí ANO, vydržel na pozici místopředsedy dozorčí rady pražského dopravního podniku jen několik hodin. Funkci, která je spojena s měsíční odměnou 27 tisíc korun, položil ve čtvrtek, tedy krátce poté, co o jeho nové honorované pozici napsaly HN a připomněly další politické funkce, které už zastává.

Nauč prý nechce, aby se o něm psalo jako o politickém trafikantovi. "Nechal jsem si to projít hlavou a řekl jsem si, že to nemám zapotřebí," uvedl v pátek pro HN.

Odmítá, že by na něj někdo z ANO nebo z Agrofertu činil v této věci nějaký nátlak, jak se už začalo spekulovat. "Ne, bylo to mé svobodné osobní rozhodnutí. Já prostě nechci, aby se o mě takové věci psaly," dodává muž, který je řazen do skupiny pražských politiků blízkých druhému muži ANO Jaroslavu Faltýnkovi.

Nauč působí v koncernu Agrofert, založeném nynějším premiérem v demisi a šéfem ANO Andrejem Babišem, jako manažer řízení rizik. V hnutí ANO zastává post šéfa obvodní organizace na Praze 15 a je i místopředsedou celoměstské organizace. Dále je zastupitelem na Praze 15 a předsedou tamního finančního výboru.

Kromě toho je ještě v dozorčí radě Pražské vodohospodářské společnosti, firmě stoprocentně ovládané hlavním městem (za což má 21 tisíc korun měsíčně). V rámci skupiny Agrofert zastává ještě post člena dozorčí rady ve firmě prodávající zemědělskou techniku Agrotec.

Server Aktuálně.cz přinesl loni písemné důkazy, že pražští politici z hnutí ANO si v roce 2016, kdy se na magistrátu obnovovala rozpadlá koalice, systematicky rozdělovali posty v městských firmách.

Byl vytvořen rozdělovník funkcí, kteří všichni členové klubu ANO stvrdili svým podpisem. Podle neoficiálních informací bylo cílem přesvědčit některé reptající zastupitele, aby nové "pražské vládě" v čele s Adrianou Krnáčovou vyslovili podporu.

"Bylo to vypočítané tak, aby každý ve výsledku měl zhruba 60 až 70 tisíc korun hrubého. Změny se dělaly hlavně kvůli těm lidem, co nejsou v městské radě a nemají tak vysoké příjmy jako uvolnění funkcionáři města. Každopádně to přispělo k určité stabilizaci v klubu," komentoval celou operaci anonymně jeden ze zastupitelů. Jiní však tvrdili, že šlo pouze o rozdělování odpovědnosti.