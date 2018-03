Po pádu lávky pro pěší v Troji a dočasném uzavření Libeňského mostu se Praha rozhodla přidat Technické správě komunikací (TSK) peníze na opravy mostů. Zastupitelé ve čtvrtek rozhodli, že na účet TSK převedou téměř 450 milionů korun.

Peníze měly být původně využity na výstavbu nové trasy metra linky D z Pankráce do Písnice. Městu se však stavbu dosud nedaří zahájit kvůli problémům s výkupem pozemků. Finance se proto magistrát rozhodl využít právě na opravy pražských mostů a lávek.

Většinu projektů, na které městská společnost dostala peníze, má již připravené. Na některé by se však letos nedostalo právě proto, že v rozpočtu TSK nebyl dostatek peněz.

Největší částka půjde na opravu mostu, který se nachází v ulici K Barrandovu a navazuje na Barrandovský most. Rekonstrukce spolkne celkem 75 milionů korun.

Oprava se bude týkat odvodňovacího systému či nosné konstrukce. TSK na místě také vymění lampy veřejného osvětlení a železobetonové římsy.

Druhou nejnákladnější opravou se stane rekonstrukce lávky pro pěší u butovického metra. Tu město po loňském pádu lávky v Troji dokonce preventivně uzavřelo. "Most je v havarijním stavu," hodnotí TSK. Do opravy plánuje investovat 60 milionů korun. O deset milionů méně pak bude stát rekonstrukce mostu v ulici Slánská na území šesté městské části.

Praha se v dohledné době chystá investovat také do železničního mostu přes Vltavu, který spojuje Smíchov s Výtoní. Ve špatném stavu jsou tam lávky pro pěší. "S ohledem na špatný stav bude provedena rekonstrukce nosné konstrukce lávek, která plošně koroduje," uvádí Technická správa komunikací.

Město si navíc nechá zpracovat studii, jak vytvořit na lávky bezbariérový vstup. Na pravé straně řeky je dnes možné se na most dostat pouze po schodech. To by se do budoucna mohlo změnit.

Během následujících dvou let odstartuje také oprava mostu na Zlíchově nedaleko areálu bývalého smíchovského lihovaru.

Z peněz od magistrátu letos silničáři využijí dva miliony korun na projektovou přípravu. Samotná rekonstrukce pak odstartuje v příštím roce a bude stát přibližně 40 milionů korun.

Dva miliony letos vyčlení také na přípravu projektu výstavby protihlukových stěn na mostu v Průmyslové ulici, který vede přes údolí Rokytky.

Samotné práce na místě odstartují podle dosavadních předpokladů v roce 2020 a celkově půjde o investici ve výši 80 milionů korun.

Rekonstrukce se v následujících letech dočká také most ve čtvrti Černý Most, který vede přes železnici. Jde o trať z Vysočan do Lysé nad Labem.

Část z celkové sumy Praha poskytla na opravu a údržbu Libeňského mostu, který je v kritickém stavu. Jde o 15 milionů korun, za které TSK podepře ty části mostu, které jsou v kritickém stavu. Praha již delší dobu řeší, zda Libeňský most kompletně zrekonstruovat, či jej zbourat a na jeho místě postavit nové přemostění.

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. Praha již v minulosti měla plán na zbourání mostu a na současných pilířích plánovala postavit nový. Podle tohoto plánu se počítalo s náklady okolo 350 milionů korun. Tuto variantu však nakonec experti kvůli havarijnímu stavu pilířů zamítli.

TSK také město požádala o navýšení finančních prostředků na běžnou údržbu mostů. Celkem si takto vyžádala 98 milionů korun. Díky tomuto navýšení slibuje prodloužení životnosti mostních konstrukcí v Praze.

Magistrát ve čtvrtek poskytl TSK peníze i na další stavby – například na rekonstrukci historických zámeckých schodů, rekonstrukci okolí Národního divadla či plánované proměny Elsnicova náměstí.

Most Částka vyčleněná pro letošní rok Most v ulici K Barrandovu 75 milionů korun Most pro pěší u metra v Butovicích 60 milionů korun Most v ulici Slánská v Praze 6 50 milionů korun Lávky na železničním mostě přes Vltavu 25 milionů korun Navýšení nákladů na opravu Libeňského mostu 15 milionů korun Most přes ulici Horoměřická 10 milionů korun Most Zlíchov 2 miliony korun Průmyslová (most přes údolí Rokytky) 2 miliony korun Most přes železniční trať za Černým Mostem 2 miliony korun Navýšení nákladů na běžné opravy a údržbu mostů 98 milionů korun