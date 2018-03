Po dlouhých jednáních se Česko rozhodlo. Na podporu Velké Británie po útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala jedem novičok vyhostí tři ruské špiony působící pod diplomatickým krytím.

Na společné tiskové konferenci to ve Strakově akademii oznámil premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým. "Když náš spojenec požádá o pomoc, máme mu vyjít vstříc," prohlásil Babiš, podle nějž jsme svědky "brutálnějšího způsobu špionáže, než jsme byli zvyklí".

Premiér také ostře odsoudil prohlášení Moskvy, která ČR označila za možného původce jedu. "Rusové překročili veškeré hranice, když prohlásili, že novičok mohl pocházet z Česka," sdělil Babiš.

Stropnický řekl, že si na ministerstvo zahraničí odpoledne předvolal ruského velvyslance, kterého o vyhoštění zaměstnanců ambasády informoval. Česko mají opustit i s rodinami do 1. dubna.

Ministr dodal, že k akci se připojilo asi 15 evropských zemí a Spojené státy. "Zvažovali jsme tu věc velmi precizně, není to nahodilá věc," doplnil Stropnický k výběru vyhoštěných diplomatů a naznačil, že se zabývali i zpravodajskou činností.

Na Pražský hrad zároveň odpoledne přijela ministryně obrany Karla Šlechtová a šéf BIS Michal Koudelka. "Pan prezident projevil zájem o některé informace," komentoval schůzku bez dalších podrobností Babiš.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček pak na Twitteru uvedl, že "probíhá koordinace na nejvyšší státní úrovni. Pan prezident je v kontaktu s premiérem, některými členy vlády i bezpečnostními složkami."

Prezident BIS uložil, aby zjistila, jestli se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok, informoval Ovčáček.

"Jde o reakci na drzost, které se vůči České republice dopustilo Rusko. Připomínám, že Rusko s tímto absurdním obviněním stále operuje," vysvětlil mluvčí.

Podle českých tajných služeb všichni tři Rusové působí v Česku pod diplomatickým krytím. "Všichni tři mají diplomatický pas, jsou to diplomaté. Shromažďovali informace a dělali tady špionáž," řekl redakci zdroj z diplomatické komunity.

Británie z otravy viní Rusko a v reakci vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.

V následujících hodinách se navíc dá očekávat rychlá reakce z Moskvy, která Česku pravděpodobně vypoví stejný počet diplomatů, kterých už tak je v Rusku málo.

Premiér Babiš svůj záměr představil před pár dny v Bruselu. V neděli na sociální síti Facebook napsal, že se svět nezhroutí, když Česko pár ruských špionů vyhostí.

"Už to označení diplomat je špatně. Jsou to ve skutečnosti lidi, kterým se říká nedeklarovaní zpravodajci," uvedl Babiš. Dodal, že v Česku je jich nejvíc z celé Evropy.

Vypovězení ruských zpravodajců pod diplomatickým krytím je i reakcí na ruské obvinění, že Česko může být jedním z původců nebezpečné látky, kterou byl otráven Skripal.

"A pokud si někdo myslí, že jim jde o dobro naší země, tak se šeredně plete. Navíc nás ruská strana skandálně obvinila z toho, že ten jed novičok se měl vyrábět u nás. Je to sprostá lež," uvedl.

Server Hlídací pes uvádí, že v Česku bylo minulý rok na 140 lidí v ruských diplomatických službách. Počítají se mezi ně nejen diplomaté, ale i techničtí pracovníci a nedeklarovaní zpravodajci, jak řekl Babiš. USA tu nemají ani polovinu ruského počtu a Číňané méně než čtvrtinu.

K vyhoštění ruských diplomatů se přidal i americký prezident Donald Trump. Nařídil vyhoštění šedesáti ruských diplomatů a uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Oznámil to Bílý dům.

Podle ruské agentury RIA Novosti Moskva odpoví stejným krokem a reakci lze čekat během příštích několika dnů.

Podle ruského velvyslance Anatolije Antonova opustí USA 46 diplomatů z washingtonské ambasády, 12 z ruské mise při OSN v New Yorku a dva z newyorského generálního konzulátu. Ambasáda v USA prý bude i ve zmenšené podobě pokračovat v práci. Vyhoštění diplomaté podle velvyslance opustí území Spojených států ve stanovené době, tedy do sedmi dnů.

Podle agentury RIA Novosti Antonov na americkém ministerstvu zahraničí proti vyhoštění ostře protestoval. Prohlásil, že reakce Moskvy bude analogická. Vypovězení stejného počtu amerických diplomatů ze zastoupení USA v Moskvě už dříve předpověděli ruští poslanci, reciprocitou se netajilo ani vedení ruské diplomacie.

Který z amerických konzulátů v Rusku byste nechali zavřít, kdyby to bylo na vás, ptá se na Twitteru ruská ambasáda v USA:

US administration🇺 🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷 🇺 . What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide