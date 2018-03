Na vyjednávání ANO a ČSSD o jejich menšinové vládě podporované komunisty zbývají už jen necelé dva týdny. Na sjezdu ČSSD, který se koná 7. dubna, musí šéf strany Jan Hamáček prezentovat, jaké ústupky u ANO vybojoval. A těch je zatím minimum.

Hamáček chce proto na Andreje Babiše (ANO) začít tlačit s pomocí komunistů. V úterý se sešel s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a předal mu seznam deseti bodů, na kterých se sociální demokraté neshodnou s ANO, ale mohli by se na nich shodnout s KSČM.

"Jde o priority, kde vidíme shodu a průnik levicových programů ČSSD a KSČM, a tudíž i prostor pro jejich společné prosazování ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO. Teď čekáme na stanovisko KSČM," řekl po schůzce Hamáček.

Jedním z deseti bodů je například zrušení karenční doby, tedy pravidla, že za první tři dny nemoci nedostává zaměstnanec žádné peníze ani od firmy, ani od státu. ČSSD přitom trvá na 60procentní náhradě mzdy v prvních dnech nemoci, ANO dává přednost 30procentní náhradě.

Na úterní jednání s ANO půjdou sociální demokraté s tím, že 60 procent je "nepodkročitelná hranice", uvedl Hamáček. Proplácení prvních tří dnů nemoci prý pokládá za test důvěry. "Pokud by test důvěry selhal, kladu si otázku, zda je možné v jednání o spolupráci pokračovat," uvedl.

Hamáček připomněl, že předloha ČSSD, která předpokládá 60procentní náhradu, získala podporu vlády ANO i jejího předsedy Babiše. Mluvilo se podle něj jen o drobných změnách. Nyní ANO přichází se zásadnějšími úpravami, změna postoje hnutí sociální demokraty překvapila, dodal.

Na seznamu je také zákaz privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí, zálohované výživné, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun či garance nezvyšování spoluúčasti pacientů.

ČSSD na seznam zařadila i bankovní a dědickou daň, zavedení sdíleného pracovního místa a "deklaraci trvalého řešení hospodářsky problémových regionů napříč resorty".

Kromě daní či sociální oblasti se ANO a ČSSD zatím rozcházejí i v pohledu na to, kolik ministerstev by menší partner měl ve vládě obsadit. Sociální demokraté usilují o pět křesel, ANO nabízí čtyři. Usnesení schválené únorovým sjezdem ČSSD navíc s odkazem na Babišovo trestní stíhání vyzývá ANO, aby do vlády nenominovalo stíhané politiky. Označuje to za zásadní překážku.