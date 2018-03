Pražský magistrát od 1. dubna 2018 posílí o dva spoje autobusovou linku 119 z Veleslavína na Letiště Václava Havla. Důvodem jsou přeplněné vozy MHD. Vyplývá to z materiálu, který v úterý schválili pražští radní. Náklady na posílení provozu vyjdou letos asi na šest milionů korun. Do budoucna by měl dopravní podnik (DPP) nakoupit velkokapacitní autobusy až pro 200 cestujících, vozy v minulosti na lince již testoval.

MHD na letiště se potýká s dlouhodobými problémy, podle úterního dokumentu nelze počítat se stavbou rychlodráhy před rokem 2029.

"Posílením provozu se zřídí návaznost všech spojů linky 119 na metro A nejen v letních měsících, ale i v průběhu celého roku, vyjma období mezi sedmou a osmou hodinou ranní, kdy by již další zkrácení intervalu narazilo na limity infrastruktury," píše se v dokumentu.

Peníze pro letošní rok vezme město z úspory hospodaření v loňském roce. Předpokládané náklady na příští rok odhaduje organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, na 10,235 milionu korun. Celkové roční náklady na provoz linky 119 vzrostou z 50,3 milionu na 60,5 milionu korun.

Vedení města loni uložilo Ropidu a DPP, aby projednaly nákup velkokapacitních autobusů. DPP dosud výběrové řízení na jejich pořízení nevypsal. Loni podnik testoval belgický autobus Van Hool AGG300. Do autobusu se vejde téměř 200 cestujících. V běžných kloubových autobusech to je zhruba o třetinu méně. Celková délka je 24,79 metru a cena 4,5 milionu korun, což je zhruba třikrát více než cena běžného vozu.

DPP provozuje více než 1100 autobusů s průměrným stářím devět let. Náklady podniku na provoz autobusů v rámci pražské integrované dopravy činí ročně zhruba čtyři miliardy korun.

Na ruzyňské letiště by v budoucnu měla vést z centra rychlodráha. Podle dokumentu, který v úterý radní schválili, ale nelze výstavbu očekávat před rokem 2029. Investorem stavby je stát. Vedení města nedávno oprášilo myšlenku prodloužit na letiště trasu metra A. S tím počítala Praha již před deseti lety, nakonec od toho ale ustoupila a ukončila jej v Motole. Na letiště je možné jet kromě Veleslavína také od stanice metra B Zličín.

Oprava horní části Václavského náměstí začne za dva nebo tři roky

Oprava horní části pražského Václavského náměstí by mohla začít v roce 2020 nebo 2021. Náklady jsou předběžně odhadovány na 1,4 až 1,7 miliardy korun. V úterý to řekl pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Náměstí bude opraveno podle projektu kanceláře Cigler Marani Architects z roku 2005. Konkrétní postup prací ještě nebyl určen, jako první ale vznikne v podzemí tzv. kolektor, v němž jsou umístěny inženýrské sítě. Ve spodní části náměstí rekonstrukce již započala.

Začátek opravy bude záležet na rychlosti, jakou město získá nutná povolení a postaví kolektor za 800 milionů korun. "Bez těch inženýrských sítí a prací pod zemí se z logiky věci nemůže dělat na povrchu," řekl Wolf.

Zatím není jasné, odkud rekonstrukce začne, zda od tramvajové trati směrem k muzeu, nebo naopak. Řešen zatím nebude problém magistrály a prostoru mezi sochou svatého Václava a Národním muzeem, stejně tak ani otázka, zda se na náměstí vrátí tramvaje.

Podle Wolfa se ale tak určitě nestane v následujících deseti až 15 letech.

Náměstí bude stejně jako ve spodní části předlážděno, rovněž bude obnovena zeleň a rozšíří se prostor pro chodce. Proti původnímu plánu přibude pod náměstím nádrž pro zadržování dešťové vody, která bude následně využita k zalévání zeleně. "Měla by být přibližně ve střední části náměstí, ale budeme zadávat projektovou dokumentaci, takže se teprve při projektování ukáže, kde by to bylo nejvhodnější," řekla radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Ve spodní části náměstí začaly práce loni, nyní jsou tu překládány inženýrské sítě. Wolf řekl, že první viditelné změny na povrchu by měly být patrné ve druhé polovině letošního roku. Město nyní vybírá lom, odkud přiveze kámen na předláždění náměstí.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. Původně se jmenovalo Koňský trh a bylo zřízeno dekretem Karla IV. V 19. století bylo nejprve přejmenováno na Svatováclavské náměstí, posléze na Václavské.