Když současný šéf KSČM Vojtěch Filip vstupoval do komunistické strany, byly jí pouhé dva roky. V jejích jedenácti letech se stal Filip v roce 1990 poslancem tehdejšího Federálního shromáždění a s výjimkou čtyř let vysokou politiku neopustil. V roce 2005 se "usadil" po Miroslavu Grebeníčkovi do křesla předsedy KSČM a dlouho to vypadalo, že tam vydrží možná až do důchodu.

Jenže časy se mění, loni v říjnu KSČM ve volbách do sněmovny propadla a Filip tušil, že se objeví soupeři či soupeřky. Jedna z nich, komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, redakci sdělila, že se pokusí Filipa porazit. "Jdu do boje," oznámila Konečná při telefonickém rozhovoru z Bruselu, kam odletěla po pondělním setkání se svými voliči.

Na oznámení čekala do chvíle, kdy o víkendu skončily poslední okresní a krajské konference strany, na kterých se dočkala velké podpory. "Taková podpora je strašně zavazující," říká Konečná s evidentní radostí v hlase a popisuje, s jakou chutí objížděla mnohá stranická setkání.

S podobným nadšením vysvětluje, co a jak by se mělo v KSČM změnit. Volání po změně v jejím případě ovšem neznamená, že by jakýmkoliv způsobem kritizovala svého předsedu nebo mu něco vážného veřejně vytýkala. Však také o Filipovi mluví jako o svém učiteli, díky kterému v roce 2014 vedla evropskou kandidátku KSČM.

"Když jsem nastoupila v roce 2002 do sněmovny, Vojta Filip byl pro mě a další nováčky jeden z učitelů. Vojtovy práce si neskutečně vážím, stejně jako si strašně vážím toho, jak dokázal stranu konsolidovat poté, co ji převzal po Mirkovi Grebeníčkovi, nebylo to jednoduché," tvrdí. Proč jej chce tedy vystřídat v čele strany, která se podle řady kritiků nedokázala dostatečně "odstřihnout" od své minulosti, kdy nesla název KSČ? "Myslím, že i komunisté musí přicházet s novými tvářemi a možná i trošku modernějším pojetím politiky," odpovídá Konečná.

Z mnohých veřejných vystoupení a publikovaných textů, je patrné, že její politický slovník se příliš neliší od Filipova a slovníku dalších komunistů. Pokud bychom vzali aktuální dění posledních týdnů, vůbec se jí například nelíbily demonstrace proti tomu, že její stranický kolega Zdeněk Ondráček stanul v čele komise pro činnost GIBS, přestože v roce 1989 zasahoval proti lidem, volajícím po svobodě.

"Chápu, že po prezidentu Zemanovi potřebovali někteří najít nového nepřítele, na kterého by svalili svůj demokratický hněv. Ne, demokracii skutečně neohrožuje občany zvolený poslanec, odborník, vyšetřovatel mnohých svinstev, co se odehrávaly v naší zemi," komentovala tuto událost. Stejně tak kritizuje rozhodnutí vlády vyhostit z České republiky tři ruské diplomaty kvůli kauze novičok. "Ve chvíli, kdy nejsou na stole jasné důkazy, nám nic nebránilo aspoň počkat na vyšetřování nestranných mezinárodních organizací, a zjistit, odkud mohla látka reálně pocházet," podotýká.

Táta mě nenutil číst Marxe ani Lenina

Když se Kateřina Konečná objevila ve svých 21 letech jako nejmladší poslankyně v dolní parlamentní komoře, přitahovala pozornost díky svému věku a "příslušnosti" ke komunistům. Tehdy ale kandidovala jako nestraník, do KSČM vstoupila až před dalšími volbami do sněmovny v roce 2006, kdy vedla kandidátku severní Moravy. Její vstup do politiky byl pořádně rychlý, komunisté z rodného okresu Nový Jičín ji oslovili poprvé jako studentku vysoké školy, která protestovala například proti bombardování Jugoslávie nebo návrhům na placení školného na vysokých školách.

"Byly to mé první kontakty s levicovým hnutím. Nedovedla jsem si představit, jak bych s placením školného mohla studovat, těžko bych si vzala úvěr třeba půl milionu a pak ho třeba dvacet let splácela," míní. Zároveň ale přiznává, že její vztah ke komunistickému hnutí se tvořil už dříve, protože oba rodiče jsou členy KSČM. "Nebudu zapírat, že jsem byla vychovávaná v rodině komunistů. Byť mě táta nikdy nenutil číst Marxe ani Lenina, považovala jsem výchovu rodičů a jejich názory za přirozenou součást života," říká.

Na dotazy týkající se minulosti komunistické strany, například na padesátá léta nebo období normalizace, reaguje kandidátka na předsedkyni obecně. "Pro mě jsou léta před rokem 1989 historií, kterou mají zkoumat historici. My musíme řešit dnešní problémy, od toho je politika, ne od akademické hádky, co bylo tehdy dobře a co špatně," tvrdí kandidátka na předsedkyni KSČM.

Můžeme získat minimálně 15 procent voličů

Hledat alespoň navenek rozdíly mezi ní a předsedou Filipem není jednoduché, každopádně Konečná, která je o 26 let mladší, chce mnohem více než třiašedesátiletý Filip sázet na sociální sítě a často mluví o tom, že komunistická strana musí s lidmi častěji komunikovat a prezentovat své názory. Konečná zároveň chce, aby se komunisté ještě více věnovali tématům, která podle ní lidi skutečně citelně trápí.

"Za zásadní témata považuji například sociální bydlení, neprivatizaci veřejného sektoru a řadu dalších témat, musíme se věnovat matkám samoživitelkám i mnohému dalšímu. Musíme se také otevřít spolupráci s levicovými organizacemi," říká Konečná. Za svou velkou výhodu považuje také to, že je v kontaktu s řadou levicových stran v Evropě a hodně se snaží také v Česku stýkat s organizacemi, které se věnují například sociálním problémům.

"Věřím, že nám všem jde o to, aby se strana dostala zpátky tam, kam patří. A já tvrdím, že můžeme získat minimálně patnáct procent," tvrdí.

Vojtěch Filip působí jinak než Konečná, jako velezkušený politický praktik se pohybuje především ve sněmovně, kde se mu podařilo i přes bídný volební výsledek domluvit s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem pro KSČM řadu parlamentních postů. Kromě toho se snaží vyměnit podporu pro Babišovu vládu za to, že premiér ustoupí komunistům v některých programových věcech.

V tomto ohledu nelze čekat žádnou změnu ani po případném příchodu Konečné do čela strany. S vyjednáváním o toleranci Babišově vládě Konečná souhlasí, odkazuje přitom na rozhodnutí Ústředního výboru KSČM, který o víkendu tato jednání podpořil. S Filipem ani s nikým jiným si nepřeje "rozkmotření", což opakuje hned několikrát. "Vojta Filip odvedl neskutečný kus práce, obětoval vyjednávání spoustu času. Neberu volbu předsedy KSČM jako souboj s ním, byla bych hrozně nerada, kdyby někdo házel stranickým průkazem jen proto, že volby nedopadly tak, jak si některý člen přál. Pokud vyhraji, udělám maximum, aby žádný rozkol ve straně nenastal," ujišťuje.