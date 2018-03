Vláda dva dny před loňským Štědrým dnem změnila organizační strukturu na ministerstvech. Kvůli tomu přišlo o práci napříč resorty několik vysokých úředníků, mezi nimiž bylo i 23 odborných náměstků. Nejvíce se jich poroučelo na ministerstvu průmyslu, kde skončilo šest ze sedmi náměstků, přičemž odvolaný Eduard Muřický následně uspěl v jednom z výběrových řízení a náměstkem zůstal. Na ministerstvu práce pak skončilo pět z osmi jeho kolegů.

Přitom je před vyhazováním po nástupu nové vlády měl uchránit služební zákon, který Česko po nátlaku Evropské unie schválilo. Podle některých odborníků však vláda tento zákon obešla a využila právě tento nástroj k tomu, aby se zbavila nepohodlných úředníků. Kabinet Andreje Babiše navíc předminulý týden schválil novelu služebního zákona, který by podle kritiků mohl čistky, jak změny popisují někteří odvolaní náměstci, usnadnit. To však náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký odmítá.

Vláda Andreje Babiše krátce po svém nástupu změnila strukturu některých ministerstev, kvůli čemuž skončilo 23 odborných náměstků. I když je tedy pravda, že dva z nich ve výběrovém řízení uspěli a náměstky zůstanou. Jak hodnotíte konec tak velkého počtu náměstků?

To je otázka úhlu pohledu. Počet sekcí řízených náměstky klesl ze 106 na 92. Ten počet znamená, že z těch 106 je to nějakých patnáct procent. Porovnejme to s tím, když v minulosti nastoupily nové vlády. To bylo výjimkou, že nějaký náměstek "přežil". Zpravidla byli odvoláni všichni a byli jmenováni jiní bez jakéhokoliv postupu.

Teď ti jiní mohou být jmenováni jenom na základě výběrového řízení. Takže to je důkaz o větší míře stabilizace po změně vlády, než tomu bývalo v minulosti. Já to rozhodně nehodnotím jako nějaké velké dramatické změny, které postihly státní správu po nástupu nové vlády.

Na druhou stranu je to menšinová vláda ANO a to přece jenom v předchozí vládě zastoupeno bylo. A nejvíce náměstků končilo na ministerstvech práce a průmyslu, která patřila pod sociální demokracii. Jestli vlastně ten menší počet není dán tím, že část ministrů pokračuje i v té nové...

To je těžké posuzovat. Prostě vláda je v takovém složení, jaké je dáno. Navíc na některé jiné resorty přišli noví ministři a změny neprovedli. Ke dvěma zmíněným resortům, ano, těch změn je tam nejvíce. Na druhou stranu to jsou resorty, kde byl velmi vysoký počet sekcí tvořených buď malým počtem odborů, nebo původně v minulosti spadaly do jedné sekce a těsně před účinností služebního zákona nastala inflace počtu náměstků a sekce byly rozděleny.

J ak by se tedy v ideálním případě měla dotknout odborných náměstků změna vlády? Je třeba reálné, aby všichni zůstali?

Zákon hovoří o tom, že vláda stanoví svoji systemizací na příští kalendářní rok podobu svých úřadů. Jakákoliv nová vláda, když bude schvalovat systemizace na příští kalendářní rok, tak podle konkrétní situace může provést takovéto organizační změny, které mají pak dopad i do personálního obsazení dotčených útvarů. Takhle je to i v jiných státech, kde zákon o státní službě funguje už řadu let. Myslet si, že jednou se tady schválí organizační struktura a bez ohledu na vývoj státní správy a potřeby společnosti zůstane zachována bez jakýchkoliv změn, i když se vymění vláda, je docela naivní.

Iniciativa Rekonstrukce státu vám ale vyčítá, že jste šel vládě příliš na ruku a nepožadoval jste důkladnější vysvětlení těchto změn, které byly odůvodněny hesly "efektivita", "racionalizace řízení", "inovativní přístupy" nebo "zlepšení komunikace". Podle profesora Karla Eliáše se pod těmito hesly dá schovat cokoliv. Byla to tedy dostatečně zdůvodněná potřeba sekce přeskládat?

Oni citují z vládního materiálu, kde jsou ty důvody vzhledem k rozsahu v koncentrované podobě. Ale podklady, které přicházely z úřadů, byly mnohem podrobnější a tyto iniciativy si je vyžádaly a mají je k dispozici. Ale na podrobnější podklady se podle mě moc nereaguje.

Pokud vím, tak iniciativy zdůrazňují, že tímto krokem nedošlo k porušení zákona. Pouze poukazují na časový rámec a zákon žádný časový rámec nestanoví. Ten stanoví, že vláda stanoví systemizace na příští rok do konce stávajícího roku.

Jde o to, jestli vláda tímto způsobem nechtěla obejít služební zákon a měnit ty sekce, kde je nějak nepohodlný náměstek.

Z těch pravidel to nevyplývá. Zákon umožňuje provést organizační změny cestou sloučení dvou sekcí a já jsem toho názoru, že odůvodnění bylo dostatečné. Ostatně i ta vláda to takhle schválila. To jsou spíše spekulace, které já těžko mohu komentovat.

A má ten zákon smysl, když vláda může systemizací úplně překopat strukturu ministerstev?

Smysl má. Říkáte úplně, ale ta struktura nebyla překopána.

Ale byla rozsáhlá…

Tam, kde byly větší změny, bylo devět sekcí, teď jich je tam sedm. To přece není nic, co by dramaticky změnilo strukturu ministerstev. Taky je třeba vzít v potaz, že někde byly problémy s řízením. Sekce byly třeba neobsazené. To také vzali noví členové v potaz, když zjistili, že tam je dlouho neobsazená sekce a že se nikdo nehlásí do výběrového řízení. Pak je lepší cesta sekci sloučit s jinou. Uvidíme, jak bude nová struktura fungovat. Systemizace je ale nástroj, který nepřenáší nějaké nezvratné změny. Na konci roku zase vláda po posouzení situace může přistoupit k nastavení jiné systemizace.

Někteří náměstci, kteří museli skončit, se chtějí obrátit na soud. Neobáváte se toho, že soud řekne, že změny nebyly skutečně dostatečně nevyjasněné? Jste si v tomhle jistý?

My jsme si jistí, že postup byl v souladu s právním pořádkem. Ale každý státní zaměstnanec má možnost užít opravných prostředků v rámci správního řízení, případně pak soudního přezkumu, a výslednou autoritou bude soud, který posoudí, zda postup byl v souladu s právním řádem, či nikoliv.

Zákon o státní službě je účinný od 1. 1. 2015. Jak hodnotíte tři roky jeho existence? Splnil ten cíl, kterým mimo jiné byla depolitizace státní správy?

Zákon má více cílů a jejich postupné naplňování je nezbytné hodnotit podle specifikace jednotlivých cílů. Nejdále se pokročilo z hlediska stabilizace státní správy. Organizační a s nimi spojené personální změny, které zákon umožňuje, nejsou v tak velkém rozsahu a bez pravidel, jako tomu bylo v období, kdy zde zákon o státní správě nebyl. Ze všech těch hlavních cílů se nejvíce naplňuje tento cíl a lze to prokázat určitým srovnáním, když nastupovaly vlády v minulosti a kolik změn proběhlo teď po nástupu nové vlády.

Pokud jde o depolitizaci, tak to je cíl, který je na rozdíl od jiných cílů obtížně kvantifikovaný. Jak zhodnotíte, jestli míra politizace v minulosti byla taková či onaká? Ten zákon ale vytváří předpoklady pro depolitizaci. On jednoznačně oddělil politické pozice ve státních úřadech a ty úřednické, kde jasně stanoví, kdo spadá pod služební zákon a kdo nespadá. Takže to je jedna rovina, která depolitizaci podporuje.

A ta druhá?

Služební místa se obsazují výběrovým řízením s celou řadou podmínek a předpokladů, což je neumožňuje obsazovat na základě politických dohod, jak to bývalo v minulosti, kdy třeba i součástí koaličních smluv bylo rozdělení postů náměstků, vedoucích úřadů. To teď možné není.

Na druhé straně i toto je úkol, který se realizuje postupně, protože ze zákona vyplývalo, že ti, kteří byli v pozicích, se překlopili a museli znovu projít výběrovým řízení. Víme ale, že z počátku zájem dalších úředníků v rámci povinného přesoutěžení nebyl nějak velký. Takže můžeme říct, že ne ve všech případech jsou pozice obsazeny na základě principu, který směřuje k depolitizaci, ale v řadě jiných států, kde se zaváděla státní služba, to byl dlouhodobý proces. Ale míra politizace je výrazně nižší, než tomu bylo v minulosti. A uvidíme, jaký bude další vývoj.

Do vývoje vstoupí možná i novela, kterou schválila nedávno vláda. Je opravdu nutné sahat ke změně zákona tak narychlo? Vláda ji připravila poměrně rychle, v meziresortním připomínkovém řízení byla pouze pět dní, v elektronické knihovně se objevila až v průběhu projednávání vládou, navíc jde o vládu v demisi. Bylo tedy opravdu nutné připravit tak rychle tuto novelu?

Mně nepřísluší hodnotit kroky vlády a jejich rychlost. Na druhé straně musím připomenout, že už v loňském roce jsme měli uloženo od minulé vlády vyhodnocovat účinnost zákona v praxi. Loni vstoupila v platnost poměrně velká novela a i tyto zkušenosti jsme museli vyhodnotit. Úkol zněl promítnout je do případné přípravy další novely a já bych tady zmínil dvě témata, která jsou v ní obsažena a jsou výsledkem dlouhodobější analýzy.

Za prvé je to otázka výběrových řízení. Víme, jaká je obecně situace na trhu práce, jak je složité dostat nové zaměstnance do státní správy, a složitost výběrových řízení tomu dvakrát nenapomáhala. Rozšíří se možnost účasti zájemců o vstup do státní správy i na vedoucí posty o lidi z řad třeba privátního nebo neziskového sektoru nebo dalších státních organizací. Nyní nemají vrcholoví manažeři z organizací státu možnost v prvním kole se účastnit výběrových řízení. Rovněž se tam snižují požadavky na délku praxe a my si od toho slibujeme, že to zvýší zájem uchazečů o vstup do státní služby.

Velmi se měnila i oblast služebního hodnocení.

Ta je taky výsledkem detailní analýzy ze služebních hodnocení prováděných za roky 2015 a 2016, kde zástupci služebních úřadů upozorňovali na obtížné naplňování těchto ustanovení v praxi. Kupříkladu z hodnocení vychází, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají dlouhodobě stabilní výkonnost určité úrovně. Proč provádět služební hodnocení každoročně povinně, když se jejich výkonnost nezmění?

Na druhé straně se zase z nějakého důvodu může během jednoho kalendářního roku změnit výkonnost zaměstnance a na to se v návrhu reaguje, že je možné přistoupit k mimořádnému hodnocení, kde se promítne změna. Zaměstnanec je třeba hodnocen stupněm dobrý a zlepší se na vynikající, tak proč by měl čekat celý rok na další hodnocení, když hodnocení má dopad do jeho osobního příplatku?

Jak jde ale dohromady s cílem depolitizace to, když ministr bude hodnotit náměstka?

Protože ho úkoluje. A ti náměstci mu jsou přímo podřízení. A ministr je za zákona zodpovědný za řádné plnění úkolů, on je kvalifikován nejlépe k tomu, aby posoudil, zdali náměstek plní úkoly. Je tomu tak i v celé řadě jiných zemí. Z mého pohledu je to schůdná úprava, která nijak neodporuje cíli depolitizace. Protože zaměstnanec, pokud dostane špatné hodnocení, tak i nadále bude mít možnost opravných prostředků.

Není tady ale riziko toho, že se ministři přes služební hodnocení budou chtít nepohodlných náměstků zbavit?

Právě v tomto případě budou mít možnost použít opravné prostředky. Už nyní, když chcete v současném systému dát někomu nižší než vynikající hodnocení, tak musíte prokázat, v čem pochybil. Tam nejde subjektivně říct, já ho tady nechci, tak mu udělám nové hodnocení, kde mu dám jenom stupeň dostatečný nebo nedostatečný a tím se ho zbavím. Tady obrana bude nadále stejná a každý hodnotitel, ať už to bude člen vlády nebo náměstek, musí prokázat, že někdo službu nevykonával kvalitně.

Není možné, že nadřízený bude mimořádně hodnotit některé úředníky, zatímco jiné nechá být?

Mimořádně může. Jenom ty, kterých se to bude týkat. Tedy ty, u kterých se změnila výkonnost. A to bude znovu muset prokázat.

Podle vás tedy nehrozí to, na co někteří upozorňují, že to bude nástrojem nějaké šikany. Tedy že ministr bude nepohodlné úředníky hodnotit častěji než některé jiné.

Pod státní službou je něco přes 70 tisíc státních zaměstnanců. Myslet si, že čas od času ke zneužití nedojde, by bylo naivní. Ale jak říkám, každý státní zaměstnance má možnost opravných prostředků a možnost bránit se proti takovým postupům. Od toho tady jsou služební orgány a následně správní soudy, aby zákonnost hlídaly.

