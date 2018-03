Po startu Účtenkovky vloni v říjnu se do nové loterie, jejíž losy tvoří stvrzenky elektronické evidence tržeb, vrhlo přes 450 tisíc zákazníků a do slosování zaregistrovali téměř 14 milionů účtenek. V listopadu jejich počet stoupl dokonce na 478 tisíc se 17 miliony "losů". Postupně však zájem o losování účtenek pomalu začal klesat. V únoru už toto číslo bylo o dva miliony nižší, hry se zúčastnilo 423 tisíc lidí. Ministerstvo financí přitom pokračuje v propagační kampani, jejíž celkové náklady dosáhnou 5,6 milionů korun.

Ministerstvo hodnotí dosavadní zájem o Účtenkovku stále jako velmi dobrý. "Mírný pokles v lednu a v únoru byl způsoben tím, že tyto měsíce patří ke spotřebitelsky slabším. V případě února je nutné přihlédnout také ke zkrácenému počtu dní," uvedla mluvčí resortu Michaela Tesařová. Pokles hráčů však nastal už v prosinci, který je spotřebitelsky naopak nejvyšším z celého roku. V posledním měsíci roku se loterie zúčastnilo o 30 tisíc lidé méně, byť dokázali počet zaregistrovaných účtenek udržet na 17 miliony.

Loterie má podpořit zákon o elektronické evidenci tržeb tím, že zákazníci vyžadují po obchodních účtenku EET, aby ji mohli poslat do slosování. Ministerstvo proto nadále pokračuje v započaté propagační kampani. "Probíhá kontinuálně od září 2017, její součástí je také roadshow v obchodních centrech," potvrdil mluvčí resortu Michal Žurovec. Roadshow ukousne z více jak pětimilionového rozpočtu na propagaci 480 tisíc korun. "Informační kampaň je nedílnou součástí projektu a jejím cílem je upozornit nejširší veřejnost prostřednictvím širokého spektra kanálů na možnost zapojit se do účtenkové loterie," doplnil Žurovec. Hlavní výhrou je jeden milion korun, následuje cena v podobě automobilu Ford Focus kombi. Další výhry jsou peněžní částky ve výši 300, 200 a 100 tisíc korun. Celkem je ve slosování každý měsíc přes 21 tisíc cen.

Za prvních pět slosování bylo do Účtenkovky zaregistrováno 80 milionů účtenek a celkově se zapojilo 777 864 hráčů. Resort očekává, že se čísla vrátí do loňských hodnot."K 25. březnu bylo zaregistrováno 11,4 milionu účtenek. To představuje k danému kalendářnímu dni třetí nejlepší výsledek od spuštění loterie," uvedla Tesařová.