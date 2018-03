Česko bude od dubna zase o krok blíž modernímu systému digitálního pozemního televizního vysílání, kvůli kterému si domácnosti už začínají kupovat nové přijímače. Změna způsobí, že někteří diváci dočasně přijdou o kanál České televize s dětskými pořady a uměním - ČT :D/ČT art .

Česká televize, která je mimo jiné jedním z provozovatelů sítí pro šíření televizního signálu, začala ve čtvrtek spouštět vysílání v novém digitálním formátu, takzvané DVB-T2. Spuštění bude probíhat do 10. května a oba systémy zatím poběží souběžně. Podle tiskové zprávy bude všech šest veřejnoprávních programů ve vysokém rozlišení (HD) a nová síť pokryje 99,6 procent obyvatel. Síť pro DVB-T2 už dříve spustily i České Radiokomunikace, se současným pokrytím 98 procent.

Takzvaná druhá digitalizace se týká těch, kteří přijímají televizní signál klasickou anténou, třeba na střeše domu. V České republice jde asi o 60 procent domácností. Těch, kdo používají kabelový, satelitní nebo internetový příjem, se nový standard nedotkne. Ke změně dochází po celém světě, aby se část televizních frekvencí uvolnila pro rychlý internet v mobilních telefonech. Po více než dva roky budou oba systémy - stávající a nový - běžet paralelně. Nový systém nahradí plně ten současný starší do začátku roku 2021.

Podle České televize mohou někteří diváci od 1.dubna přijít o program ČT :D/ČT art. Některým bude stačit svoje přijímače jen přeladit. Televize řekla, že i když jsou určité výpadky nevyhnutelné, bude se snažit takové situace minimalizovat.

"Při každé technologické změně nastává určitý přechodový stav, který představuje potíže. Tohle je přesně tento případ. Síť se nedá postavit okamžitě na klíč celá včetně dokrytí," řekl HN Pavel Hanuš, vedoucí úseku strategie a rozvojových projektů v České televizi.

Podle Jana Potůčka, šéfredaktora portálu televizniweb.cz, by teoreticky mohla o dětský program přijít až desetina domácností a asi polovina bude muset buď přeladit, nebo pohnout anténou.

"Divákům bych asi poradil nejprve důkladně proklikat na televizoru všechny programy, které už přijímají. V řadě případů totiž mají Déčko s Artem naladěné dvakrát, aniž by o tom věděli," řekl Potůček. Diváci také mohou programy na dva měsíce oželet a počkat si do konce května, kdy ho Česká televize zařadí místo ČT Sport do svého multiplexu 1.

Změny ve způsobu televizního příjmu budou pro 2,5 milionu českých domácností znamenat nutnost mít do konce roku 2020 odpovídající televizní přijímač, nebo speciální set-top-box. Nová technologie umožní například vysílat víc programů v HD nebo nabízet programy i v původním znění. Protože se zvýší kapacita vysílacích sítí, budou moci televizní společnosti i přijít s novými programy.

Už teď je ale zřejmé, že všechny programy po spuštění systému v HD nebudou. Diváci, využívající příjem anténou zdarma, vysoké rozlišení pravděpodobně nedostanou u programů komerčních televizí Nova a Prima. Ty programy v HD nabízejí jen přes satelit, kabel nebo internet, kde jim provozovatelé za lepší kvalitu obrazu platí. V minulosti manažeři Novy i Primy argumentovali, že proto nemohou dávat své programy v HD do pozemního vysílání zdarma. Druhá digitalizace tak také spustila boj o nový obchodní model a o to, zda nakonec nebudou domácnosti za HD platit. Diváci dosud za pozemní příjem (kromě koncesionářských poplatků) neplatí.

Marek Singer, ředitel skupiny Prima, řekl ale v rozhovoru pro HN, že nová technologie umožňuje více stupňů rozlišení, než jen HD nebo SD. Umožňuje kvalitu signálu rozdělit třeba do čtyř úrovní kvality, včetně například Super HD. "To je právě něco, o čem teď vyjednáváme s Českými Radiokomunikacemi. Jednáme, jaké vlastně budou ty balíčky, které bychom mohli použít, aby bylo vidět nějaké zlepšení a abychom se na druhou stranu nepřipravili o příjmy od placených operátorů," řekl Singer. Marcel Procházka, ředitel regulace v Českých Radiokomunikacích, se k jednání nechtěl vyjadřovat.

Radiokomunikace jsou největším provozovatelem sítě vysílačů pro pozemní příjem televize. O šíření signálu se také stará Česká televize a skupina Digital Broadcasting.

Singer také řekl, že rozjezd druhé digitalizace bude podporovat Česká televize a soukromé televize se přidají. "Aby se to celé rozjelo, musí mít lidé dostatečně silný důvod, proč vyměnit televizi nebo si koupit nový set top box. Většinou jsou to velké sportovní události nebo olympiáda, v tom Česká televize sehrává velkou roli," řekl Singer.

