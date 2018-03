Česko vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Odletěl v noci na pátek. Na twitteru to uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO) umožnilo učinit tento krok rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl Nikulinovu stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Odůvodnění zveřejní v úterý, řekla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Česká policie ho zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013.

MSp potvrzuje vydání ruského občana J. Nikulina do USA, k realizaci došlo v noci. — Tereza Schejbalová (@TerezaSch) 30. března 2018

V pátek krátce po půlnoci odletěl z Prahy do Washingtonu letoun ministerstva spravedlnosti USA, který se podle leteckých webů používá k transportu vězňů. Letadlo typu Gulfstream V podle webu flightaware.com přistálo v Praze v sobotu 24. března, dnes v 0:06 odletělo do Manassasu nedaleko Washingtonu, kde přistálo v 9:05 SELČ.

V polovině března Ústavní soud (ÚS) odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost Nikulinova vydání do USA i Ruska. Odklad měl trvat, dokud ÚS nerozhodne o Nikulinově stížnosti. "Stížnost jsme odmítli v úterý jako zjevně neopodstatněnou, ve čtvrtek odpoledne jsme to rozesílali účastníkům. Odůvodnění zveřejníme v úterý po Velikonocích," uvedla mluvčí ÚS.

V březnu také pražský městský soud potvrdil, že Rus nemá nárok na humanitární azyl v České republice. "Bezprostřední a jedinou pohnutkou k podání žádosti (o azyl) byla snaha nebýt vydán. Jiný cíl jednání žalobce (Nikulina) dle názoru soudu vysledovat nelze," zdůvodnila tehdy rozhodnutí soudkyně Dana Černá.

O Nikulinovi mluvil tento týden se svými českými kolegy šéf Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan, který je na návštěvě v Česku. Uvedl, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. Pelikán v únoru řekl, že ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

"Oceňuji, že ministr Pelikán nepodlehl nemístnému tlaku prezidenta Zemana, kancléře (Vratislava) Mynáře a dalších lidí z Hradu, aby byl Nikulin vydán do Ruska, a rozhodl o vydání tohoto hackera do země, vůči které se dopustil trestné činnosti," uvedl na twitteru předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Nikulin byl od zadržení ve vazbě na Pankráci. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud 10. listopadu 2016.