Eurokomisařka Věra Jourová v rozhovoru pro týdeník Respekt, který vychází v úterý, popisuje, jaké kroky její úřad podniká v kauze Cambridge Analytica, kdy mělo dojít ke zneužití dat uživatelů sociální sítě Facebook. Jourová hovořila i o brexitu nebo domácí politické situaci. Podporu vlády ze strany komunistů by nejspíš přestála, byť má pochybnosti o tom, jak by spolupráce fungovala v otázkách zahraniční politiky.

Proč jako eurokomisařka nemáte svůj profil na Facebooku? Vaši předchůdci ho měli.

Měla jsem ho a zrušila jsem ho někdy v roce 2016, protože to byla špinavá stoka, přes kterou na mě tekly všechny ty nenávisti a frustrace lidí. Rozumím tomu, že někteří se z toho potřebují vypsat, ale říkala jsem si, že to zrovna nemusí být na mém Facebooku.

Na Twitteru ale jste. Tam se to neprojevuje?

Twitter slouží hlavně pro informování novinářů a odborné veřejnosti, tam se snažím komunikovat. Víte, já ráda komunikuji s lidmi, a když mě tady v Praze někdo zastaví na ulici a chce něco vědět nebo když mi lidé píšou e-maily, tak se snažím dát jim odpovědi. Hledám ale takové platformy, kde se dá bavit nějak rozumně a slušně.

Témata nového Respektu Hlavní komentář: Procitnutí: Skupina západních zemí našla společnou řeč a zareagovala na ruskou hrozbu Téma: Co čekat od KSČM Agenda: Čeští voliči v síti kouzelníků marketingu: Nakolik nám vidí do hlav a kdo rozhoduje o výsledku voleb? O kom se mluví: Čínská mise bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka Kontext: Proč je dobré pořádně promyslet české investice do atomových elektráren Reportáž: Život a doba maďarského vládce Viktora Orbána Rozhovor: S eurokomisařkou Věrou Jourovou o manipulacích voleb, boxu s Trumpem a Babišově geniálním mozku na peníze Kultura: Profil vítězky soutěže Czech Grand Design šperkařky Natassii Aleinkavy Civilizace: Spor o státní hymnu a její cesta naší historií

"Zneužili jsme Facebook a hrabali jsme se v profilech milionů lidí, kteří o tom neměli tušení. Zneužili jsme všechno, co jsme o nich zjistili. Zneužili jsme jejich strachy a obavy. A Facebook to věděl." S tímhle dramatickým prohlášením nyní vystoupil whistleblower Christopher Wylie, který upozornil, že firma Cambridge Analytica vysávala z profilů uživatelů Facebooku nelegálně data a pak lidi na jejich základě manipulovala. Jak se jako komisařka na ochranu spotřebitelů vyznáte v tom, co se stalo?

Zatím jde o jeden zdroj, který to oznamuje. Potvrdilo to ale některá moje podezření, že algoritmy, které fungují na sítích, mohou být zneužitelné. A že mají sílu lidi ovlivňovat, aniž by o tom věděli. Když si o mně někdo zjistí nejenom to, jak vypadám navenek, ale i to, kam směřuje moje uvažování, čeho se bojím, jestli jsem neurotik a další intimní věci a potom na mě nějak zacílí a začne mě někam posunovat, je to nebezpečné. A k tomu zřejmě došlo v případu firmy Cambridge Analytica.