Podnikatel Radim Jančura chce jednat s premiérem Andrejem Babišem, aby se vahou své funkce zasadil o co nejrychlejší změnu technologie používané při rekonstrukci dálnice D1 a při výstavbě nových dálnic.

"Pokud s tím nic neuděláme a necháme to být, vážně hrozí, že za 20 let budeme celou dálnici D1 stavět zase úplně znovu, se všemi negativními dopady na dopravu," uvedl pro HN majitel brněnské skupiny Student Agency, jenž mimo jiné podniká v oblasti autobusové dopravy a je také zakladatelem a předsedou správní rady nadačního fondu Stínové ŘSD.

Jančura se prý rozhodl ve věci angažovat poté, co si přečetl, jak nízká je životnost nových betonových dálnic v Česku, kterých je v zemi kolem 400 kilometrů.

Z výzkumu odborníků z pražského ČVUT, na který nedávno upozornily HN, totiž vyplynulo, že většina betonových dálnic stavěných po roce 1995 se velmi rychle rozpadá.

"U novějších dálnic se už po sedmi letech objevují v betonu první viditelné trhliny, ty dále rostou, rozšiřují se do podoby takových pavučin. Po dvacátém roce se beton začne rozpadat na kusy, je nutná výměna," uvedl pro HN docent Vít Šmilauer z Fakulty stavební ČVUT.

Příkladem může být dálnice D5 z Plzně na Rozvadov, kde některé úseky čeká po 21 letech od zprovoznění generální oprava, ač předpokládaná životnost betonové komunikace je 30 let.

Stará D1 z Prahy do Brna vydržela dokonce přes 40 let.

Hlavní problém má spočívat v tom, že nynější normy oproti minulosti vyžadují daleko pevnější beton s jemněji mletým cementem, ovšem takový beton je také daleko křehčí a rychleji se v něm šíří trhliny.

Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že o problému ví a řeší jej. Ještě letos chce testovat cement a beton vyráběný podle upravené receptury, a to na dálnici z Přerova do Lipníku nad Bečvou. Zatím není zřejmé, kdy se změny přenesou do praxe a zda se ještě nějak dotknou i D1, jejíž totální rekonstrukce spojená s mírným rozšířením probíhá za plného provozu už od roku 2013.

Ať za kvalitu ručí stavební firmy

Podle Jančury by ale nemělo nic bránit v tom, aby ŘSD stavělo podle změněných norem i na D1, byť je rekonstrukce už ve velmi pokročilé fázi. "ŘSD si jistě může v zadávacích podmínkách vynutit změnu technologie," soudí Jančura.

Zároveň chce, aby daleko větší odpovědnost přešla na stavební firmy a prodloužila se záruční doba, kterou na nové dálnice zhotovitelé poskytují. "Nemělo by to být jen na 10 let, jak je to u betonových dálnic dnes, ale záruka by měla být na celou předpokládanou dobu životnosti, což je, pokud vím, 30 let. Když se beton začne rozpadat po 20 letech, ponese odpovědnost ten, kdo to postavil. Není přece možné, aby se betonová dálnice rozpadala už po 13 či 15 letech, jak je to třeba na obchvatu Olomouce," chce Jančura také říci Babišovi, kterého už prý v celé věci oslovil.

Podle něj by nový kabinet neměl tlačit jen na rychlejší výstavbu dálnic, ale také na daleko větší kvalitu.

Zvítězila betonová lobby

Jančura se svým Stínovým ŘSD byl od počátku proti kompletní přestavbě D1. Se svými kolegy prosazoval, aby byla použita metoda tzv. fragmentace a stará betonová dálnice, relativně zachovalá, po rozbití na menší kry posloužila jako podklad pro nový asfaltový povrch. Tato metoda - využitá už na jiných komunikacích v Česku - měla být podstatně levnější a rekonstrukce by byla daleko kratší.

"Zvítězila ale betonová lobby a výstavba zcela nové betonové dálnice. Důsledky vidíme na D1 každý den. Kdyby stavební firmy byly nuceny platit za uzavírky podle plochy a počtu dnů, kdy je komunikace pro řidiče neprůjezdná, rázem by ekonomika celé té výstavby vypadala úplně jinak," tlačí i v tomto směru Jančura na změny.

Zatím netuší, kdy si na něj premiér Babiš najde čas. "Chápu, že teď je pro něj klíčové sestavit novou vládu," podotýká. Nepovažuje prý ale za přínosné se scházet s ministrem dopravy Danem Ťokem. "Ťok si myslí, že tak, jak se to dělá dnes, je to správné. A to se bohužel týká i oblasti železniční dopravy a výstavby železničních tratí," nevěří, že by odpovědný šéf resortu dopravy byl ochotný přistoupit na radikální změny.