Registr smluv v tuto chvíli archivuje 670 kontraktů uzavřených Úřadem vlády ČR. Jsou mezi nimi i některé dost netradiční, kdy si třeba Strakova akademie nedávno od firmy Elton hodinářská objednala 6 kusů českých hodinek Prim v celkové ceně 90 tisíc korun. Nebo od jistého Vladimíra Václavíka z Tučap očištění kartáčem a znovunatření 90 metrů drátěného plotu kolem Benešovy vily v Sezimově Ústí za 69 500 korun.

Nechybí desítky kontraktů s dodavateli nejrůznějších služeb, kancelářské techniky, automobilů ani smlouvy s tlumočníky a poradci. Ještě z loňska třeba smlouva s bývalým novinářem Martinem Schmarczem, který pracoval pro někdejšího lidoveckého vicepremiéra Pavla Bělobrádka za cenu 600 korun na hodinu s měsíčním limitem 49 800 Kč.

Kdo by ale obdobně chtěl znát podmínky práce současných poradců, našeptávajících premiéru Andreji Babišovi – jenž se v minulosti chlubil tím, že Registr smluv v parlamentu prosadil –, nedozví se nic.

Sedmero "stachanovců"

Podle vládní mluvčí Barbory Peterové není pro zveřejnění informací důvod. Pro nynějšího šéfa kabinetu prý nikdo z poradců nepracuje na klasický podnikatelský kontrakt. Dělají na "vedlejšák", případně zdarma.

"Do registru smluv se neuvádějí smlouvy, které zakládají pracovněprávní vztah – pracovní poměr, ani dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. A poradci současného předsedy vlády jsou k Úřadu vlády ČR vázáni v převážné míře na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně pro něj pracují bezplatně," vysvětlila mluvčí.

Když chtěla redakce HN vědět, kdo dělá pro Babiše za peníze a kdo zdarma, jaké mají poradci úvazky a hodinové honoráře, trvalo několik dnů, než Strakova akademie poskytla alespoň část žádaných informací.

Sedm poradců pracuje za peníze, stejný počet bez nároku na odměnu (viz fotogalerie). Ke způsobu a výši odměňování nepřišla z vlády žádná odpověď. Redakce kvůli celé záležitosti oslovila i premiéra Babiše – na zaslaný dotaz nereagoval.

Související Fotogalerie Babišovi poradci

Je to má služba vlasti

Ani samotní Babišovi poradci v tomto směru příliš sdílní nejsou. Nakonec jediný z oslovených – poradce pro legislativu Cyril Svoboda – uvedl, že jeho měsíční honorář činí "asi 13 tisíc hrubého".

"Mám hlavní úvazek na vysoké škole, pro pana premiéra pracuji na základě dohody o pracovní činnosti. Měsíčně Úřadu vlády ČR vykazuji odpracované hodiny, je tam i nějaký roční limit. Jak to mají ostatní poradci, fakt netuším," uvedl Svoboda.

Například poradce pro školství Michal Šmucr – ředitel prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera a spoluautor volebního programu Okamurovy SPD, kterého Babišovi doporučil druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek – ani po urgencích na žádnou otázku ohledně svého kontraktu nijak nereagoval.

Hovornější jsou neplacení poradci. "Beru to jako svou službu vlasti. Peníze jsem schopen si vydělat jinde. Sám pan Babiš, když jsme spolu o tom jednali, mi říkal, že předpokládá, že žádný honorář chtít nebudu. A já řekl, že ne. Dává mi to i jistou volnost," myslí si Roman Lenner, Babišův poradce pro dopravu, jenž je zároveň šéfem projekční firmy Valbek, která už mnoho let poskytuje služby Ředitelství silnic a dálnic.

"Dělám to zadarmo, protože si vážím pana premiéra," vysvětlil své důvody, proč si o žádné peníze neřekl, ekonomický poradce Aleš Michl, který pro Babiše pracoval už na ministerstvu financí.

Lidé z ANO a Mirka Čejková za 181 tisíc měsíčně

Nepříliš vstřícný přístup Úřadu vlády ke zveřejňování poradenských smluv kontrastuje s tím, jak Babiš nyní vyjadřuje nevoli nad některými jinými kontrakty uzavřenými na "podřízených" ministerstvech.

Jak upozornil deník MF Dnes, v některých případech jde i o poradce, kteří dříve pro hnutí ANO pracovali. Na ministerstvu pro místní rozvoj radí Kláře Dostálové někdejší manažerka ANO Erika Duchanová a bývalý zastupitel za ANO v Plzeňském kraji Miroslav Zeman. "Určitě je to nepřijatelné," uvedl Babiš pro deník a poznamenal, že on na Úřadu vlády žádné poradce spojené s hnutím ANO nemá.

Předmětem diskuse je i mimořádně štědrý kontrakt bývalé televizní moderátorky Mirky Čejkové, která radí na ministerstvu zemědělství za 181 tisíc měsíčně. Její smlouva však patří k těm, které v registru smluv uloženy jsou a veřejnost k nim má volný přístup. Podle informací MF Dnes už ale Babiš přikázal ministru Jiřímu Milkovi, aby uvedenou smlouvu zrušil.