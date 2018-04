Na krajském úřadě v Liberci ve čtvrtek zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle informací z úřadu se zajímali o dokumenty související se zajištěním dopravní obslužnosti. Při akci nebyl nikdo zatčen.

Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej potvrdil, že útvar provádí úkony trestního řízení. Žádné další informace poskytovat nebude.

Mluvčí krajského úřadu Markéta Dědková zásah potvrdila: "Mohu potvrdit, že na krajském úřadě jsou policií prověřovány kroky ve věci zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Veškeré dokumenty, které si policie vyžádala, jsme poskytli. Chod krajského úřadu nebyl a není nijak omezen."

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) to není poprvé, co se policie zabývá zakázkami na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Už v roce 2015 prověřovala miliardový tendr na zajištění autobusové dopravy. Podnět tehdy podal sám hejtman kvůli závěrům Krajského protikorupčního pracoviště. To klíčovou krajskou zakázku za čtyři miliardy korun označilo za netransparentní a zmanipulovanou. Případ byl ale odložen.

Kraj později tendr zrušil a připravuje nový. V současné době jezdí autobusoví dopravci na základě smluv, které byly uzavřeny v loňském roce.