Předseda ODS Petr Fiala v pátek ráno vyzval politiky, aby "ukončili divadlo a vrátili se k normálním pravidlům parlamentní demokracie". Reagoval tak na krach koaličního jednání mezi ANO a ČSSD. V rozhovoru pro HN Fiala říká, že svou výzvu adresuje především prezidentovi Miloši Zemanovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi. Na tahu podle něj nyní je právě prezident Zeman.

HN: Situaci po krachu koaličního jednání ANO a ČSSD jste označil za politickou krizi. Je tento silný výraz na místě?

Máme skoro šest měsíců od voleb, k vládě jsme se ani nepřiblížili a to, co předvádí předseda hnutí ANO, neskýtá záruky, že bychom se ke kabinetu s většinovou podporou dostali. Mluvit po takové době a po krachu jednání o krizi určitě na místě je.

HN: Když vyzýváte, abychom "ukončili toto divadlo a vrátili se k normálním pravidlům parlamentní demokracie", komu je ta výzva adresovaná a co konkrétně by měl udělat?

Směřuje k těm, kteří běžná pravidla parlamentní demokracie nerespektují a tváří se, že jsou normální věci, které normální nejsou. Nikdo se nemůže tvářit, že když vyhraje volby se třiceti procenty, že má na sestavení vlády automaticky nárok, že si bude vládnout jak chce a že mu ostatní musí dělat užitečné idioty, přičemž se dlouho o vytvoření parlamentní většiny ani nepokoušel. První pokus Andrej Babiš promrhal, jsme ve fázi druhého. Návrat k pravidlům parlamentní demokracie znamená, že se o sestavení vlády seriózně jedná, že ten, kdo je tím pověřen, se o získání podpory snaží. Pokud toho Andrej Babiš není schopen, má být pověřen někdo jiný.

HN: Ať to zazní jmenovitě: je to tedy výzva Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi?

Nepochybně. To jsou lidé, kteří mají hlavní klíče k řešení situace. Myslím, že to je naprosto zjevné. Ale je to i výzva všem, kteří naskakují na Babišovu hru, že je normální to, co normální není.

HN: Má nyní silnější karty Andrej Babiš nebo Miloš Zeman? Prezident je zvolený, má své jisté, ale do prosazování Babiše na post premiéra vkládal hodně sil.

Upřímně, tohle nechci posuzovat. Zajímá mě, co se děje s Českou republikou, že se tu nesestavuje vláda v souladu s pravidly parlamentní demokracie. Jak si poměřují ega Miloš Zeman a Andrej Babiš, mě moc nezajímá. Chtěl bych - a očekával bych, na to máme všichni právo - aby se chovali odpovědně a v souladu se svým mandátem. Pokud Andrej Babiš není schopen nebo nechce sestavit vládu s většinou ve sněmovně, je samozřejmě na tahu prezident Zeman, který musí nějak reagovat.

HN: Může se do té reakce promítat i dění se zahraničním přesahem? Vláda Andreje Babiše vyhostila tři pracovníky ruské ambasády a vydala Jevgenije Nikulina do USA.

Nevím, zda je tu přímá souvislost. Zaznamenali jsme ale všichni, že vláda zastává v zahraničněpolitických otázkách jinou pozici než Hrad. To je zjevné.

HN: Myslel jsem to tak, že by prezident Zeman mohl mít teď důvody na Andreje Babiše více tlačit, právě proto, že udělal některé věci, které se prezidentovi nelíbí.

Ono to není na spekulace. Ale podstatou je, že máme všichni právo požadovat, aby se chovali zodpovědně. Smyslem toho, co se teď děje, musí být sestavení vlády s většinovou podporou. K tomu by měly směřovat kroky prezidenta i předsedy hnutí ANO.

HN: Andrej Babiš nyní může zkusit i jiné manévry než bylo jednání s ČSSD, například znovu oslovit ODS. Vy spolupráci dlouhodobě odmítáte. Jak byste se ale stavěli k tomu, kdyby ANO v budoucnosti přišlo s hodně velkými ústupky výměnou za toleranci či vládní spolupráci?

Stejně jako dosud. Ale není to na pořadu dne. Logičtější by přece bylo odblokovat situaci - tak, že by ANO začalo korigovat své nerealistické, možná i neústavní představy. Že by si uvědomilo, že nedostalo absolutní mandát, snažilo se hledat východiska a kompromisy, například si uvědomilo, že Andrej Babiš je pro všechny partnery v jistém smyslu nepřijatelný a změnilo tuto nominaci. Pak by se otevřel prostor pro spolupráci se stranami, které jsou přirozenými partnery hnutí ANO - některými levicovými stranami, stranami bývalé vládní koalice. ODS se ale chápe jako politická alternativa k hnutí ANO a na tom se nic nemění.

HN: Ani kdyby ANO přišlo s ústupky takového formátu, že například nebude trvat na postu premiéra, na účasti Andreje Babiše ve vládě, že omezí elektronickou evidenci tržeb?

To jsou úplně hypotetické úvahy, toto opravdu není žádná cesta. Čtvrtek na tom nic nezměnil - ve sněmovně existuje koalice ANO, komunistů a SPD, která tam pravidelně odhlasovává vše podstatné. To je přece další problém celé této politické situace. Dokud se toto všechno neodblokuje, nepředpokládám, že bychom se k nějaké rozumné vládě dostali.

HN: Někteří členové ODS mimo záznam připouštějí, že kdyby bylo ANO v úzkých a nabízelo občanským demokratům skutečně velké ústupky, mohla by situace být jiná.

Myslím, že politika ODS je jasná a srozumitelná, ukazuje to i reakce veřejnosti. Jsem přesvědčen, že problém, že se nedaří sestavit vládu, není problém ostatních stran, ale hnutí ANO. To musí vyvodit závěry. Dokud je nevyvodí, nepohneme se dál.

HN: Vzrostla podle vás krachem jednání ČSSD a ANO pravděpodobnost předčasných voleb?

Zatím ne. K těm je ještě daleko, nejsme ani u konce druhého ze tří pokusů o sestavení vlády. ODS se voleb nebojí, chápe je ale jako krajní variantu, když se nepovede nic dalšího. Zde nebyly pokusy o sestavení vlády nejen vyčerpány, ale v podstatě ani učiněny, jednání s ČSSD byl vlastně první pokus. Předčasné volby jsou spíš takové strašení. Pokud se opravdu ukazuje, že Andrej Babiš není schopen nebo nechce sestavit vládu podle demokratických pravidel a s většinou ve sněmovně, je na hnutí ANO a na prezidentovi, aby hledali východisko. Mást ale veřejnost postojem, že je samozřejmé, že bude Andrej Babiš vládnout za každou cenu a my všichni ostatní máme povinnost mu v tom napomoci - a když ne, budou předčasné volby - to přece není normální přístup k demokracii.

