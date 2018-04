Brno chce skoncovat s běháním po úřadech. Cílem města je během několika let dosáhnout stavu, kdy si obyvatelé mohou vše vyřídit přes internet. "K tomu je potřeba vybudovat fungující systém elektronické identity s odpovídající nabídkou aplikací ve formě e-shopu městských služeb," vysvětluje náměstek brněnského primátora pro oblast smart city Jaroslav Kacer (TOP 09). Za vzor si přitom bere Estonsko, které je v oblasti elektronizace státní a veřejné správy špičkou nejen v Evropě. Brno aktuálně připravuje strategii města do roku 2050. Zásadní roli bude hrát digitalizace úřadu.

Brněnský magistrát se již před časem pustil do budování takzvané elektronické identity Brno iD. Do systému se dosud zaregistrovalo zhruba 55 tisíc lidí a zatím nabízí několik služeb. Registrovaní uživatelé si tak už dnes mohou například koupit přes internet elektronický kupon na MHD a revizorovi se prokazovat platební kartou. Brno iD umožňuje také například platit on-line poplatky za komunální odpad. V průběhu roku se má spektrum nabízených služeb rozšiřovat. Magistrát spustí aplikaci pro Knihovnu Jiřího Mahena. "Rádi bychom Brno iD využili i pro návštěvníky velkých akcí ve městě jako jsou veletrhy a kongresy," popisuje Kacer.

Stále důležitější pro rozvoj města a také vytváření nových služeb pro občany budou data. Magistrát je chce sbírat, vyhodnocovat a na jejich základě pak zkvalitňovat chod města. S tím se však pojí řada rizik spojených například s ochranou osobních údajů obyvatel města. O tom, jak s nimi pracovat a jaká opatření přijmout na cestě k digitalizaci města, tento týden diskutovala odborná i široká veřejnost na půdě Fakulty informatiky Vysokého učení technického v Brně. Ve středu se tam uskutečnila diskuse s názvem "Digitální město (ne)rovná se velký bratr".

Jednou z hlavních otázek přitom bylo, zda se má Brno vůbec pouštět do vytváření elektronické identity. Ta by totiž v dohledné době měla vzniknout také na státní úrovni. Zatímco podle některých odborníků by se Brno do vytváření elektronické identity nemělo samo pouštět a mělo by vyčkat na národní projekt, jiní aktivitu města kvitují. Podle nich je příprava digitalizace státní správy na celostátní úrovni zdlouhavá a Česko je v tomto ohledu pozadu. Brno se tak může stát v Česku jakýmsi průkopníkem a dát věci do pohybu.

"Brno je dobrým příkladem toho, že se tady něco děje. Aktivně vyhledává trendy z Evropské unie a řeší problematiku digitalizace. Je dobře, že si to vyzkouší. Stát by měl být ale podle mě do budoucna hlavním garantem a rozvíjet služby prostřednictvím národní identity," říká národní koordinátor otevřených dat ministerstva vnitra Michal Kubáň.

Velkým tématem ve středu bylo, jak by mělo město chránit data, která o svých obyvatelích získá a kde je bude uchovávat, aby předešlo případnému úniku citlivých informací. "Jedná se i o anonymní data, která mohou vést ke ztotožnění," vysvětlil na veřejné diskusi pořádané Brnem autor webové stránky hlidacstatu.cz Michal Bláha. Podle něj by mělo město sbírat především ta data, o kterých ví, že je reálně využije pro svůj rozvoj.

Minulý měsíc Brno spustilo nový datový portál, kde zveřejňuje takzvaná "open data". Kacer věří, že je ocení široká veřejnost, akademický sektor a především pak vývojáři softwaru, kteří na jejich základě budou vytvářet aplikace pro zkvalitnění života ve městě. "Data se stávají novým městským bohatstvím, které musíme co nejlépe využít," říká Kacer.

Podle ředitele odboru kybernetických bezpečnostních politik NÚKI Daniela Baggeho je však třeba, aby se město naučilo s daty pracovat a zajistilo především jejich dostatečnou ochranu. Podle Baggeho by měla do budoucna města uchovávat data na jednom "národním uložišti", které bude garantovat jejich bezpečnost.

Diskuse na Fakultě informatiky Vysokého učení technického v Brně se následně stočila i k otázce, zda by mělo město některá data nakupovat od soukromých společností. Například od telefonních operátorů. Podle Kacera jsou taková data často velmi drahá. Města s nimi navíc často neumí pracovat. "Často je lepší nechat si od společností zpracovat pouze analýzu dat, než tato data přímo kupovat," uvedl děkan Fakulty informatiky Vysokého učení technického v Brně Pavel Zemčík.