Články o lidech v těžké situaci, které vycházejí každé pondělí v Hospodářských novinách, vyvolaly neobvyklou vlnu solidarity. Zatím nejvíce ohlasů přišlo do redakce na text o Janu Danišovi, který se vytrvale snaží bojovat s exekucí.

Seriál s názvem Všichni na nás zapomněli se zaměřuje na obyvatele v takzvaných periferiích.

Daniš dostal po zveřejnění článku několik nabídek od právních kanceláří, některé i zdarma. Někteří lidé mu také nabídli drobnou finanční výpomoc.

Čtyřiatřicetiletý Daniš je jedním z nejlepších pracovníků bohumínského podniku Toma recycling. Před lety, jako osmnáctiletý, ale zavinil dopravní nehodu a vůz, který řídil, neměl povinné ručení. Zásah záchranky plus léčebné výlohy jeho spolujezdců, bratrů a sestry, šly na jeho účet. Vznikl mu tehdy zhruba čtvrtmilionový dluh, který kvůli poplatkům stále roste, nyní už vystoupal na více než 600 tisíc. On ho však při současné výši exekučních poplatků a úroků nemá šanci ze své mzdy splatit. Právníci však míní, že vyřešit své potíže může za pomoci insolvence, kdy by během pěti let musel splatit jen třicet procent dlužné sumy.

"Devadesát devět procent těchto případů obsahuje ve větší či menší míře chyby dlužníků a je proto dost cest, jak jim pomoci. U zhruba 98 procent lidí jsme schopni řešení vymyslet, navíc také soudy vycházejí těmto lidem vstříc, doba a její atmosféra jsou jim nakloněny," uvedl Filip Rejlek z táborské advokátní kanceláře Dvořák, která byla jedna z prvních, které redakci kontaktovaly. Firma by si podle Rejlka v souladu se zákonem účtovala odměnu 4800 korun včetně DPH, o niž by se zvýšily náklady insolvenčního řízení a dostala by ji zaplacenou od insolvenčního správce.

Podobně nabízejí Danišovi pomoc i společnosti Český ombudsman a M.B.A. Consulting. Obě píší, že zcela zdarma.

"Hezký den, tento člověk má šanci dostat se z dluhové pasti, jen zřejmě nerozumí mechanismům pohledávek. Nebo mu nikdo z odborníků nechce pomoci. Pokud máte zájem o bezplatné odborné poradenství pro něj, ozvěte se mi," napsal do redakce jednatel Miroslav Táborský. Kontakty na všechny firmy již Daniš obdržel.

VŠICHNI NA NÁS ZAPOMNĚLI V novém seriálu představíme každý týden příběh lidí, kteří se poctivě vyrovnávají s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, která se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná.

Kromě právníků se Danišovi, který má tři děti, ozvalo i několik lidí s nabídkou finanční pomoci.

"Nezvažujete založení transparentního účtu na pomoc Honzovi Danišovi? Sám bych rád přispěl (cca 1000 korun), myslím, že si vytrpěl dost a jestli je opravdu tak šikovný, jak je, tak by zasloužil druhou šanci. Věřím, že 600 lidí by se našlo, kteří přispějí alespoň tisícikorunou," napsal řediteli podniku Toma recycling například Michal Madej.

Příběh Jana Daniše nebyl jediným dílem seriálu o lidech z okrajových oblastí země, který vzbudil značný čtenářský ohlas.

Řada reakcí a vstřícné nabídky pomoci dorazily i k dalším popsaným osudům, které budeme i nadále sledovat.