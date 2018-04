Výběrové řízení na nového správce mýtného systému v Česku ukázalo, že stát může na provozu výrazně ušetřit. Zatímco původně ministerstvo dopravy předpokládalo, že za výběr poplatků od kamionů a autobusů zaplatí mezi lety 2020 až 2030 okolo třiceti miliard korun, nyní to vypadá, že by výběr mýta za stejnou dobu mohl stát 10,7 miliardy korun.

Přesně takovou cenu nabídla v tendru firma CzechToll ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která úzce spolupracuje s kapitálově provázaným slovenským SkyTollem. Podle informací HN právě s touto nabídkou nyní ministerstvo dopravy operuje a firma by se tak mohla stát v příští dekádě novým správcem mýta v Česku.

Pokud se tak skutečně stane, půjde o vůbec největší výhru současného ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), ale také o jeden z největších úspěchů hnutí ANO Andreje Babiše. Tento úspěch navíc nebude těžké prezentovat voličům. Postačí porovnat stávající a budoucí náklady na provoz mýtného systému v Česku.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu přesáhly náklady na zavedení a provoz mýta mezi lety 2007 až 2016 částku 24 miliard korun. Současnému provozovateli Kapsch navíc stát zaplatí dalších 5,27 miliardy korun za prodloužení správy o tři roky do konce roku 2019. V součtu tak stát Kapschi za 13 let zaplatí téměř 30 miliard. Tedy téměř třikrát tolik, kolik by měla stát desetiletá správa od CzechTollu. Ten navíc bude vybírat poplatky na nových úsecích. Zatím je dnes zpoplatněno 1400 kilometrů dálnic a 230 kilometrů silnic I. třídy. Nově přibude dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. Výrazně levnější cena je dána jinou technologií. Ta nepočítá se stávajícími mýtnými branami, ale s využitím satelitů.

Celá věc má však i druhou stranu mince. Ministerstvo dopravy čelí stále většímu tlaku, aby výběrové řízení zcela zrušilo. Pro zrušení tendru je kromě Kapsche také Svaz průmyslu, Hospodářská komora a Asociace krajů – odmítají rozšíření zpoplatnění o 900 kilometrů silnic I. tříd. Obavy panují z toho, že to kamiony vyžene na silnice nižších tříd. Obávají se toho mimo jiné odborové svazy a také zhruba 400 starostů dotčených obcí. Podle Ťoka však tato situace nehrozí. Kdyby na některých úsecích problém nastal, ministerstvo by podle něj přistoupilo ke změnám v mýtném systému a komplikace napravilo

Největší riziko nyní pro ministerstvo dopravy představuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který již se státem zahájil tři správní řízení. Vydal navíc předběžné opatření, že dokud tato řízení neuzavře, nesmí ministerstvo podepsat s vítězem smlouvu. Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje nepadne rozhodnutí antimonopolního úřadu dříve než na konci dubna.

Podle informací HN ministerstvo dopravy plánuje ohlásit vítěze tendru již v polovině příštího týdne. Původně se přitom očekávalo, že úředníci budou nabídky firem studovat několik měsíců. Poradenská společnost Deloitte však údajně již odsouhlasila celou několikasetstránkovou nabídku CzechTollu, že neobsahuje důvody pro vyloučení. Ve chvíli, kdy ministerstvo zveřejní vítěze, změní se pravidla hry. Dokud vybírá ze čtyř uchazečů, nesmí jednotlivé nabídky komentovat.

S ohlášením výsledků se to však změní a Ťok tak dostane možnost veřejnosti ilustrovat, kolik je schopen díky výběrovému řízení ušetřit, a to ještě před blížícím se verdiktem ÚOHS. Výběrové řízení je navíc nastaveno tak, že ministerstvo může s vítězem dále jednat o ještě výhodnější ceně a případné úpravě technického řešení.

O zrušení tendru usiluje v podstatě od začátku společnost Kapsch. "Tendr jasně preferuje satelitní systém," říká generální ředitel Kapsche Karel Feix. Podle něj je podle zadání nemožné ve výběrovém řízení uspět s rozšiřováním stávajícího systému mýtných bran. Mimo jiné právě kvůli rozšíření o 900 kilometrů silnic I. třídy. Feix se obává, že kvůli zdlouhavým povolovacím procesům by nebylo takřka možné stihnou v požadovaném termínu vybudovat nové mýtné brány.

Ministerstvo odmítá, že by byl některý ze systémů zvýhodněn. Naopak připomíná, že tendr byl vypsán jako technologicky neutrální. Rozhodující slovo v tomto ohledu bude mít antimonopolní úřad. Ten řeší například i stížnost Kapsche, že účastníci v tendru dostali rozdílnou zadávací dokumentaci. Zatímco část uchazečů dostala materiály s údaji o zpracovatelích dokumentace včetně osobních údajů, část dostala tyto údaje začerněné. Jaká je pravděpodobnost, že antimonopolní úřad soutěž shodí na těchto formálních pochybení, zatím nikdo nepředvídá.

V případě, že by bylo ministerstvo dopravy nuceno soutěž zcela zrušit, znamenalo by to pro stát obrovský problém. Ministr Dan Ťok už dříve v rozhovoru pro HN uvedl, že by v takovém případě hrozilo, že se nová soutěž nestihne včas dokončit. Od roku 2020 by tak neměl kdo mýtný systém provozovat. Variantu dalšího prodloužení smlouvy se společností Kapsch navíc Ťok vyloučil. "Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," řekl Ťok HN v rozhovoru. Nyní se však k tématu ministerstvo odmítlo vyjádřit.

Stát ročně na mýtu vybere okolo deseti miliard korun a toto číslo by mělo růst. Mezi lety 2020 až 2030 plánuje na poplatcích od kamionů a autobusů vybrat až 150 miliard korun. Dosud to bylo zhruba 88 miliard korun.

Do výběrového řízení na nového správce mýta se přihlásily celkem čtyři společnosti. Nejnižší cenu nabídl již zmíněný CzechToll ve spolupráci se SkyTollem. Konkurenční Kapsch skončil druhý s cenou 13,5 miliardy korun. Maďarská firma National Toll Payment Services spolupracující s českým Eltodem nabídla správu za 14 miliard korun. Nad těmito nabídkami výrazně ční německý T-Systems, ktterý chce po státu téměř 49 miliard korun.

Původně měl mít mýtný systém v Česku nového správce od ledna 2017, kdy měla vypršet smlouva se společností Kapsch. V srpnu 2015 vláda schválila koncepci, podle které se měl během několika měsíců vybrat nový provozovatel mýtných bran. Ten měl systém provozovat do konce roku 2019. Následně měla být vypsána technologicky otevřená soutěž na správce mýta od roku 2020 do roku 2030.

Plán však nevyšel a nového správce mýtných bran ministerstvo nestačilo vybrat. Vláda proto schválila krizovou variantu a prodloužila bez soutěže smlouvu s Kapschem. Ministerstvo dopravy následně s firmou uzavřelo dodatek o pokračování správy na maximálně tři roky za 5,27 miliard korun. Tento krok kritizovala Evropská komise. Slovenská SkyToll, která se nyní do tendru hlásí, neúspěšně žádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby další provoz systému na základě smlouvy s Kapschem zastavil.