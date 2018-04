Kandidátka na místopředsedkyni @CSSD Jana Vajdíková by v rámci návratu k sociálně demokratické politice chtěla snížit koncesionářské poplatky. Pokud ji to s grémiem soc-dem nevyjde, doporučuji to zkusit u SPD nebo ANO. Jejich náruč je jistě doširoka otevřená.