Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z ANO se rozhodl opustit politiku. Řekl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Jako jeden z důvodů uvedl kauzu vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina do USA, ale i to, že se názorově rozchází s kolegy z hnutí ANO. Vrátí se k advokacii a znovu začne přednášet na právnické fakultě.

Pelikán v rozhovoru uvedl, že zůstane v současné vládě, protože kabinet je v demisi, a sám tedy již demisi podat nemůže. Mohl by pouze požádat prezidenta, aby ho z funkce uvolnil. Nechce ale přidělávat práci svým kolegům.

O odchodu uvažoval delší dobu, k rozhodnutí přispěla i kauza vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. "Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě," uvedl.

S ostatními členy hnutí se neshodne v několika otázkách, jako příklad uvedl odlišný pohled na SPD nebo otázku lidských práv. "Velmi obtížně hledám porozumění u řady poslanců v našem klubu, co se lidských práv týká," řekl. Mezi poslanci se podle něj objevují krajní názory na menšiny. S premiérem a předsedou strany Andrejem Babišem prý ale vždy našel společnou řeč.

Robert Pelikán Narozen 18. října 1979 v Praze. Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze, získal titul Ph.D. (2011) Kariéra: po studiích nastoupil do advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. (2002-2007); od roku 2004 přednášel na katedře občanského práva Právnické fakulty UK v Praze; v roce 2007 složil advokátskou zkoušku; v letech 2007 až 2009 pracoval v advokátní kanceláři Linklaters a následně byl partnerem v advokátní kanceláři Vrána & Pelikán (2009-2014); od února 2014 do června téhož roku řídil právní sekci ministerstva financí, od června 2014 do března 2015 byl prvním náměstkem ministryně spravedlnosti (pro úsek justiční a legislativní) Stranická kariéra: na ministerstvo spravedlnosti nastoupil jako nestraník, členem hnutí ANO se stal v roce 2015

Před odchodem by chtěl Pelikán ve sněmovně prosadit ještě změny v oddlužení lidí, kteří se ocitli v dluhové pasti. "Jsem rád, že jsem dotáhl do schváleného věcného záměru hromadné žaloby, které jsou moc důležité. Teď dokončujeme elektronické náramky a nový systém výběru soudců," dodal.

Pelikánovo rozhodnutí o vydání Nikulina, o něhož měly zájem Spojené státy a Rusko, kritizoval prezident Miloš Zeman. Pelikána předtím žádal, aby Nikulina vydal do Ruska. Podle Zemana může vydání Nikulina posloužit k vnitropolitickému boji v USA a Česko by se do takového boje nemělo zapojovat.

Rozhodnutí kritizoval i bývalý prezident Václav Klaus nebo předseda KSČM Vojtěch Filip. Pelikánovo rozhodnutí naopak přivítali například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Napjaté vztahy měl Pelikán v poslední době s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Letos v únoru označil hnutí Tomia Okamury za fašistickou stranu. Pelikán se také ve vztahu k vyjednáváním, která vedlo ANO a SPD ohledně podpory vlády, vyjádřil, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD.

Ministr spravedlnosti také kritizoval Okamurovy výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Předseda SPD v lednu prohlásil, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. "Důrazně žádám, abyste zanechal poměřování toho, čí tragédie byla tragičtější, přestal soutěžit o to, kdobyl vyhlazován hůř," vzkázal mu počátkem února Pelikán.

Pelikán je ministrem od roku 2015

Robert Pelikán vede ministerstvo spravedlnosti od března 2015. Za prioritní úkoly při svém nástupu označil zákon o státním zastupitelství, problematiku exekutorů či insolvencí a strategii justice. První z cílů se mu ale naplnit nepodařilo, připravovaný nový zákon o žalobcích, který měl zajistit jejich větší nezávislost na výkonné moci, nakonec sněmovna neprojednávala. Ministerstvo pod Pelikánovým vedením také nepřipravilo očekávanou novelu trestního řádu.

Samotný Pelikán ke svým úspěchům přiřadil zvýšení zaměstnanosti vězňů nebo zjednodušení zápisů společností do obchodního rejstříku. Ministerstvu pod jeho vedením se také podařilo dokončit dlouhá léta připravovaný tendr na elektronické náramky pro vězně. Smlouva byla podepsána v polovině září 2017.

Uznání se dočkal také za snížení nákladů na vymáhání méně vysokých dluhů, kvůli podpoře postavení dlužníků je ale v otevřeném střetu s Exekutorskou komorou. Výraznou změnou bylo také snížení počtu typů věznic od října 2017 ze čtyř na dva.

V listopadu 2017 vzbudila pozornost informace o tom, že se Pelikánův bratr, arabista Petr Pelikán, v roce 2015 podílel na vyjednávání o propuštění pětice Čechů za Libanonce Alího Fajáda. Pravicoví politici Pelikánův postup kritizovali jako nestandardní či partyzánský, ministr postup nechtěl s ohledem na povahu případu komentovat.

Kritiku politiků si Pelikán vysloužil i loni v létě, kdy Pelikán týdeníku Respekt řekl mimo jiné, že policejní žádost o vydání jeho stranického šéfa Andreje Babiše k trestnímu stíhání má ovlivnit volby.

Cesta do politiky

Do blízkosti politiky se dostal advokát Pelikán v srpnu 2012, kdy jej ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) nominoval na člena rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ministr ale posléze Pelikánovu nominaci stáhl. V tisku se spekulovalo o tom, že důvodem byl Pelikánův blog, na kterém advokát kritizoval politiku vlády, jejího premiéra Petra Nečase (ODS) a ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Na podzim 2013 se stal členem Rady ekonomických poradců hnutí ANO. V médiích se tehdy spekulovalo o tom, že se Pelikán stane ministrem spravedlnosti.

Šéf hnutí Andrej Babiš si však Pelikána vzal s sebou na ministerstvo financí jako ředitele právní sekce, kde působil zhruba rok. Jako náměstek měl na ministerstvu spravedlnosti na starost novelizaci občanského zákoníku. Ten Pelikán hlasitě kritizoval už předtím, než nabyl počátkem roku 2014 účinnosti.

Ve funkci prvního náměstka nahradil Pelikán v létě 2014 Hanu Marvanovou, která odešla kvůli sporům s ministryní Válkovou. Už tehdy se v tisku objevily úvahy, že Pelikán časem Válkovou v čele ministerstva nahradí.

V polovině srpna 2014 vyvolal pozornost spor mezi náměstkem Pelikánem a nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Ten se veřejně ohradil proti Pelikánovým úvahám o tom, že žalobci mají být více kontrolováni exekutivou, aby z nich nevznikla "čtvrtá moc ve státě".