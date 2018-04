Krach jednání o vládě mezi ANO a ČSSD v pozdních večerních hodinách ve čtvrtek byl překvapivý. Šlo o doposud jediný uskutečňovaný pokus vybavit Česko víc než půl roku po volbách kabinetem s důvěrou a ještě pár hodin před krachem přinášela média zprávy ze zákulisí vyjednávání, že Andrej Babiš je ochoten splnit nepřekročitelnou vyjednávací podmínku sociálních demokratů a přenechá jim ministerstvo vnitra.

S těmito uklidňujícími vzkazy "od významných členů ANO" v ruce se pak vyjednavači ČSSD dostavili na čtvrteční schůzku, kam Babiš dorazil rovnou z odpočinkového pětidenního pobytu na Kanárských ostrovech. Během jednání se ukázalo, že o přenechání vnitra partnerům šéf ANO vůbec neuvažuje a není k němu ochoten. To byl konec rozhovorů, neboť dál nebylo co řešit: pro ČSSD je účast v Babišově vládě bez možnosti držet vnitro vyloučenou věcí.

pondělní vydání časopisu Respekt

Obálkové téma Umění empatie. Jak posílit dovednost, která může zachránit svět. Hlavní komentář

Hlavní agenda Všichni chtějí vnitro. Spor o vliv na polici zablokoval sestavení vlády. Agenda Kam ujíždí Škoda. Platy v automobilce míří k 50 tisícům, ted se bude bojovat o pracovní soboty. Kontext Bez bytu do nemá smysl. Brno se pokouší změnit přístup k lidem na dně. Kontext Reportáž Ondřeje Kundry Krtci v srdci Tallinnu. Jak Estonsko loví ruské špiony. Rozhovor S učitelem Lukášem Šlehoferem o novátorském projektu experimentu gymnaziálního vzdělávání Na Zatlance. Kultura Tony z tichého velkoměsta. Do Česka přijede skladatel Nils Frahm navozující stavy klidu a snění. Civilizace Z národa ven. Jak českoslovenští komunisté během roku 1948 upevnovali nově nabytou moc. Zkouška z povinnosti. Začínají maturity a s nimi nové kolo údivu nad tím, jak je český stát praktikuje.

Citlivost tématu je dána zejména tím, že premiér v demisi a majitel miliardového koncernu Agrofert Andrej Babiš je momentálně trestně stíhaný kvůli podezření, že spáchal spolu se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, některými členy své rodiny a dalšími kolegy z Agrofertu dotační podvod při stavbě své monstrózní farmy Čapí hnízdo.

Sociální demokraté už byli ochotni ustoupit z požadavku, že trestně stíhaný člověk by vůbec neměl být premiérem, ale trvali na tom, že aspoň nesmí mít vliv na rezort, pod nějž spadá policie, která jej a jeho rodinu stíhá. Jejich vysvětlení jsou různá: od obavy, že by mohl chtít Babiš ovlivňovat tlakem na policii svou kauzu, až po zdůrazňování symboliky – že i když by Babiš případ nezkoušel ohnout, jde o signál společnosti, že "trestně stíhaný" politik a "vnitro" nemohou být v jednom pytli.

"Čapí hnízdo má v rukou státní zastupitelství, nikoli policie," říkal na tiskové konferenci po krachu jednání premiér v demisi jako argument, že když nabídl ČSSD ministerstvo spravedlnosti, které spravuje justici, vyšel jejich obavám a požadavkům v souvislosti se svou kauzou vstříc daleko smysluplněji.

Případ skutečně vede státní zastupitelství a policie je pod jeho dozorem, nicméně to otevírá otázku, proč vlastně Andrej Babiš o vnitro stojí tak moc, že kvůli němu potopil nadějně rozjeté jednání o své plnohodnotné vládě. Na tohle mají odpověď lidé z premiérovy blízkosti: kvůli dosavadním zkušenostem z angažmá v politice se Andreje Babiše zmocnil neodbytný pocit, že na něj jeho politický protivník – ČSSD – může do budoucna "chystat kauzy" a využít k tomu policii.

Fakt, že poslanecký klub ANO složený ze 78 lidí, mezi nimiž je i dost respektovaných a důvěryhodných osobností, nikdy nenavrhl Babišovi, aby se vzdal po dobu stíhání pozice premiéra (což by uvolnilo zablokovaná jednání a straně by se otevřela cesta k dalším partnerům pro složení koalice), svědčí o tom, že Babišův pocit je v ANO sdílený. "Důkazy v kauze Čapí hnízdo nestačí k tomu, aby byli Babiš s Faltýnkem odsouzeni. Proto nemohu vyloučit, že celá kauza je politicky motivovaná," sdělila už dřív ke stíhání svého předsedy bývalá ministryně spravedlnosti, dnes poslankyně Helena Válková, a je to hlas, který zní z klubu dlouhodobě a unisono.

Přestat snít

Koncem týdne v době uzávěrky Respektu ovšem z klubu ANO neznělo nic. "Čekali jsme, jak dopadnou jednání s ČSSD, teď se musíme sejít a poradit se o dalším postupu," říkal místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. Z dalších oslovených členů hnutí ANO jich spousta buď neodpověděla, nebo přiznávali, že netuší, jak situaci bez jasného výhledu na úspěch řešit.