Pokud by se v březnu konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS pro Českou televizi (ČT). Oproti únoru je výsledek ANO o tři procentní body nižší. Vzrostly naopak preference ODS a sociálních demokratů. Do sněmovny by se dostalo osm stran a hnutí.

Ve srovnání s únorem klesly preference hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které v aktuálním průzkumu získalo 7,5 procenta. "Je možné, že strana vyčerpala některá svá klíčová témata a zřejmě bude muset hledat nová," řekl ČT analytik agentury Pavel Ranocha.

Preference naopak vzrostly občanským demokratům a ČSSD. "Obě čerpají ty nové voliče především od hnutí ANO," uvedl Ranocha. Preference ODS dosahují 14 procent, sociální demokracii by dalo hlas 8,5 procenta hlasujících. "ČSSD si tím pádem bere zpět některé voliče, které ztratila dříve, a zřejmě se dostává z nejhorší krize," myslí si Ranocha.

Pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by v březnu podle volebního modelu Kantar TNS překročilo osm stran a hnutí. Kromě ANO, ODS, ČSSD a SPD by to byli ještě piráti se ziskem 13,5 procenta, komunisté (6,5 procenta), starostové (šest procent) a lidovci, kterým model přisoudil pět procent.

Ve sněmovně by naopak neměla zastoupení TOP 09, které by dalo hlas 4,5 procenta lidí. Zeleným by odevzdala svůj hlas dvě procenta voličů.

Volební model agentury TNS Kantar pro Českou televizi vychází z dat získaných v období od 10. do 29. března. Zapojilo se do něj 847 respondentů, kteří deklarovali, že by se voleb zúčastnili.