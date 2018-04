Lékaři protestují proti snahám o změkčení takzvaného protikuřáckého zákona. Na pomoc si vzali čísla, která podle nich dokazují, že zákaz kouření v restauracích a na dalších veřejných místech už má pozitivní dopady na lidské zdraví.

"Nemoci jako rakovina nebo chronická obstrukční plicní nemoc, způsobené pasivním kouřením, budou klesat až po letech. Ale prakticky hned klesá počet srdečních infarktů, a to hlavně u mladých do 60 let. V různých zemích o různá procenta," uvedla Eva Králíková, vedoucí pražského Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN.

K poklesu došlo i v Česku, byť Králíková upozorňuje, že na skutečně průkazná čísla je třeba si počkat nejméně rok, raději dva až tři. Zákaz kouření v Česku platí od loňského posledního května.

Pokles je patrný při srovnání dat z předloňského a loňského šestiměsíčního období od července do listopadu. Čísla pocházejí z Národního registru hospitalizovaných, který vede Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Počet případů, kdy pacienti skončili v nemocnici s akutním srdečním infarktem, klesl o více než 7 procent z 10 tisíc na necelých 9,3 tisíce. U lidí pod 60 let je pokles dokonce třináctiprocentní.

S anginou pectoris bylo hospitalizováno o 15 procent méně pacientů, s ischemickou chorobou srdeční pak skoro o 12 procent méně.

Pokles hospitalizací je patrný i u astmatu, a to o 11,5 procenta u lidí do 60 let a o 0,6 procenta u starších pacientů.

Protikuřácký zákon neplatí ani rok. Snah o jeho změkčení už však přišlo několik. Vláda odmítla poslanecký návrh na zmírnění zákona, který podepsalo 86 z 200 zákonodárců. Senát ještě předtím projednal a nakonec nepodpořil petici za zmírnění absolutního zákazu kouření v restauracích.