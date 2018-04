Už více než čtyři roky ničí kůrovec lesy v Česku a zejména stav na severní Moravě popisují experti jako přírodní katastrofu. Rozsáhlé mýtiny zejména v severním předhůří Jeseníků odkrývají celé hřbety, ze kterých už tyčí jen vyschlé kmeny. Stát tak jen na Moravě přišel kvůli znehodnocování svých lesů a klesající ceně dřeva nejméně o půldruhé miliardy korun.

Největší kalamitě v tuzemských hvozdech za poslední staletí, násobně větší než před lety na Šumavě, ale dlouho nevěnoval velkou pozornost. Zasáhl až vloni v srpnu, kdy poslal na hospodaření Lesů ČR, které už dávno čelily silné kritice zejména ze strany ekologů, rozsáhlou kontrolu České inspekce životního prostředí. Její výsledky podle informací HN poukazují na významné podcenění celé situace.

"Na konci března Lesy ČR obdržely od inspekce protokol, nyní mají čas na námitky," uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský, který je s výsledky šetření obeznámen. "Mám dílčí zprávu, že ta zjištění jsou velmi, velmi závažná," uvedl.

Vedení Lesů ČR podle inspektorů situaci vážně podcenilo. "Nebyli včas u napadeného stromu, jak jim přikazuje lesní zákon a jejich vyhláška 101 o ochraně lesa, nechali kůrovce vylétat vědomě či nevědomě," řekl Dolejský, který upozorňuje, že celá záležitost může mít i trestní dohru. "To může být i nedbalostní trestný čin, což je na posouzení právníků. Může jít o záměrné či nezáměrné šíření kalamitního škůdce ve státních lesích nebo do okolních lesů," dodal. Sankce, nejspíše v řádu minimálně milionů korun, je tak velmi pravděpodobná, ohledně její přesnější výše si ale Dolejský nedovolil spekulovat.

5 milionů m3 dřeva za čtyři roky Dle údajů LČR se jen v r. 2016 vytěžilo na čtyřech lesních správách LČR v kalamitou nejvíce dotčené oblasti (Město Albrechtice, Bruntál, Vítkov, Šternberk) téměř 1,7 milionu metrů krychlových dřeva. Za čtyři roky kalamity (2014–2017) zde bylo vytěženo cca 5 milionů m3 dřeva. Za pět let trvání kůrovcové kalamity na Šumavě (2008–2012) bylo tady celkové množství kůrovcových těžeb cca 1,1 milionů m3.

Situaci na severu Moravy Dolejský popsal jako katastrofu v krajině. "Nejde jen o lesy, jsou tam i věci, které jsou na kalamitu navázané, jako působení sucha či eroze půdy. Kůrovec je navíc už i na Vysočině, v jižních Čechách, inspekce bude v šetřeních pokračovat i v dalších oblastech i v Čechách," řekl. Na severní Moravě jsou podle něho nejsilněji zasažené nejcennější lesy i v území chráněných krajinných oblastí. "Drasticky Jeseníky a šíří se to dál, do Beskyd. Bude to pokračovat jako několikaletý příběh s velmi vážnými důsledky," dodal náměstek.

Na kalamitu, mezi jejíž viníky patří zvýšené průměrné teploty a sucho, Lesy ČR nebyly podle zprávy připravené. Přitom o změně klimatu a působení na lesy se hovoří už roky. "Je to trestuhodné. Nezachytili trend, nechtěli ani mluvit o nějakém managementu při klimatické změně a jejích negativních dopadech. Ani dnes neexistuje nějaký krizový scénář, není vidět změna přístupu, budou mluvit pořád dokola o tom, že je potřeba smrk nahradit listnáči, ale oni je nemají vypěstované, nemají sazenice v množství, v jakém by to bylo potřeba. To je ale věc ministerstva zemědělství," řekl náměstek.

Samotná inspekce je zatím v informování o závěrech šetření více než zdrženlivá. "Kontrola není ukončena, proto v tuto chvíli ČIŽP více informací poskytnout nemůže," uvedla tisková mluvčí úřadu Radka Nastoupilová. Prozradit odmítla i termín oficiálního ukončení kontroly a zveřejnění výsledků. "Kdy skončí, není možné předvídat, protože nevíme, jak se druhá strana zachová, zda podá námitky, odvolá se, takže by to bylo věštění z křišťálové koule," dodala mluvčí.

Lesy ČR jsou za hospodaření v kůrovcem zasažených lesích kritizované několik let. Za rychlé šíření stěží viditelného brouka může podle ekologů i liknavý přístup externích těžebních společností. "Některé firmy, které si LČR najímají na těžbu, neměly zájem, aby postižené dříví vytěžily včas. Když chvíli vyčkaly, mohly pak využít takzvané harvestory, kterými se dalo kácet ve velkém, a zlepšit si tak produktivitu. Ale vymklo se jim to z rukou," uvedl expert Hnutí Duha Jaromír Bláha. Nasvědčují tomu i vysoké pokuty, které státní podnik uděloval za pomalé kácení. Například v roce 2016 to bylo rekordních téměř 44 milionů korun. Nejvyšší pokutu, skoro 12 milionů, dostala společnost Opavská lesní. Roli hrál i pád cen dřeva, kterého je na trhu nyní přebytek, navíc v nízké kvalitě, některé těžařské firmy tak nyní od smluv s Lesy ČR dokonce odstupují.

Lesy ČR ale dlouhodobě popírají, že by za rozšíření kůrovce mohly i ony, stejně jako odmítají vinu najímaných těžebních organizací. Kritiku inspekce však nyní přiznávají. "V závěru protokolu je uvedeno, že kontrolovaná osoba údajně nevynaložila veškeré úsilí, které bylo možno po ní požadovat, aby zabránila dokončení vývoje kalamitních škůdců, jejich šíření do okolních porostů, a aby předešla ohrožení životního prostředí v lesích," uvedla tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Jak budou Lesy ČR na zjištění inspekce reagovat, zatím není jasné. "Podrobně se seznamujeme s rozsáhlým protokolem. Naši argumentaci nelze předjímat, vše musíme řádně prověřit," napsala mluvčí.

Podnik se podle ní ale snaží dělat maximum, údajně i nad rámec zákonných povinností. "Objem chřadnoucího, odumírajícího a zpracovaného dřeva je v oblasti kůrovcové kalamity na Moravě nebývalý a mimořádně vysoký. Přijali jsme řadu opatření organizačního i výrobního charakteru. Snažíme se zmírnit dopady současného chřadnutí lesních porostů, procesu, který souvisí především s nedostatkem srážek a postupující klimatickou změnou," dodala. Firma chce letos zvýšit výdaje na boj s kůrovcem o čtvrtinu na 192 milionů korun z loňských 153 milionů. "Čekáme další z krizových roků," připustil minulý týden pro agenturu ČTK generální ředitel Daniel Szórád.

Výhled na zpustošené lesy a holé hřebeny nejvíce trápí místní lidi. "Jsem rodák z Jeseníků, a když vidím tu ohromnou pohromu, tak mi to žene slzy do očí. Současný rozsah kůrovcové kalamity, kdy vznikly jen na pozemcích Lesů ČR více než 4000 hektarů holin, bude mít velmi vážné dopady na přírodu hor a na fungování funkcí krajiny," říká předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Mezi nejvážnější dopady odlesnění patří podle něho eroze půdy, její ztráta a odvedení vody, včetně podzemní. "Voda odtéká ze svahů pryč, mizí i půda a ztrácí živiny, obnova lesa tak bude mnohem obtížnější," míní Bačík a připomíná, že kvůli odlesněným svahům hrozí při přívalových deštích daleko větší riziko povodní. "V souvislosti s poklesem podzemní vody hrozí i vytvoření pouští už ve výšce kolem 850 metrů," říká.

Lesy v předhůří Hrubého Jeseníku už podle něj nejspíš nic nezachrání, ale apeluje na zastavení kalamity aspoň na území chráněné krajinné oblasti. "Žádáme ministerstvo zemědělství, životního prostředí, Lesy ČR i Správu CHKO Jeseníky, aby zabránily rozšíření pohromy do horských lesů na území CHKO. Intenzivní těžby, rozsáhlé holiny na strmých svazích a eroze by měly katastrofální dopady."