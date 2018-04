Prezident Miloš Zeman oslovil bývalou šéfkou Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenou Vitáskovou, kterou by údajně rád viděl jako novou posilu svého týmu. V úterý o tom informoval deník MF Dnes s odvoláním na tři zdroje, podle kterých by Vitásková mohla dokonce nahradit stávajícího kancléře Vratislava Mynáře. Ten čelí kritice za to, že nemá dostatečnou bezpečnostní prověrku.

Zeman by se podle informací deníku chtěl ve svém druhém funkčním období ukázat v lepším světle a dokázat, že ho není radno podceňovat.

Vitásková má se Zemanem dlouhodobě dobré vztahy, objevila se například na slavnostní ceremonii k opětovnému uvedení prezidenta do funkce a doprovázela Zemana i na jeho podnikatelské misi do Ruska na konci minulého roku.

Bývalá šéfka ERÚ byla v minulosti v roce 2016 odsouzena na 8,5 roku vězení v případech udílení licencí dvěma solárním elektrárnám na Chomutovsku, v lednu však Olomoucký vrchní soud tento rozsudek zrušil. Prezident Zeman v souvislosti s touto kauzou uvedl, že za jejím stíháním mohli stát takzvaní solární baroni. V současnosti Vitásková působí v institutu zabývajícím se ochranou lidských práv.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ale výměnu kancléřů popřel s tím, že k ní není důvod.