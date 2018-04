V Česku loni ubylo lidí, které ohrožuje chudoba a sociální vyloučení. Počet Čechů a Češek, kteří měli materiální nedostatek a nemohli si dovolit například pravidelné úhrady nájemného, auto, maso obden či týdenní dovolenou, poklesl oproti předchozímu roku zhruba o 110 000. Bylo jich kolem 390 000. Pod hranicí příjmové chudoby žilo loni asi 960 000 Čechů a Češek, tedy o 0,6 procenta méně než předloni. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ačkoli většina domácností vycházela loni se svými příjmy poměrně snadno, pro 23,2 procenta to bylo obtížné. "Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý jedenáctý obyvatel," uvedla Michaela Jirková z ČSÚ. Největší problémy s příjmy měly samoživitelky s dětmi a seniorky ve věku nad 65 let, které žijí samy. K ohroženým chudobou a sociálním vyloučením patřila téměř třetina z nich.

V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činila loni pro jednotlivce 11 195 korun. Byla tak o 504 korun vyšší než v roce 2016. U dvojice dospělých dosahovala hranice příjmové chudoby 16 792 korun, předloni 16 036 korun. Jeden rodič s dítětem do 13 let měl 14 553 korun, předloni 13 898 korun. Pro oba rodiče s dětmi do 13 let se loni částka zvedla z 22 450 korun na 23 509 korun.

Od roku 2012 přibývá lidí, kteří si mohou dovolit týdenní dovolenou a neočekávaný výdaj. Zatímco před šesti lety nemělo peníze na zaplacení týdenní dovolené 43,5 procenta lidí, loni to byla čtvrtina lidí. Podobně v roce 2012 nedokázalo 42,4 procenta Čechů a Češek uhradit neočekávaný výdaj, minulý rok jich ho nezvládlo zaplatit 28,1 procenta.

Nejméně čtyři z devíti položek, mezi které patří týdenní dovolená, neočekávaný výdaj ve výši 10 200 korun, úhrady splátek a pravidelných plateb, auto, pračka, telefon, televize, vytápění a maso obden, si nemohlo dovolit 3,7 procenta lidí. Je to o 1,1 procentního bodu méně než předloni, kdy tento údaj dosahoval 4,8 procenta obyvatel. Nejvyšší byl v roce 2007, kdy materiální nouze hrozila 7,4 procenta lidí.

Česko se v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení. Statistici sledují tři kategorie - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a také intenzitu práce. Aspoň jedna z trojice sledovaných skutečností loni ohrožovala přibližně 1,3 milionu lidí v ČR, předloni asi 1,4 milionu. Celková míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením tak proti roku 2016 klesla ze 13,3 na 12,2 procenta.

Z výzkumu ČSÚ vyplynulo, že každý měsíc dokáže ušetřit peníze asi 67 procent domácností. Pravidelně se daří spořit dvěma třetinám seniorů, kteří žijí sami. Nedokáže to naopak každý druhý rodič, který je sám s dítětem.

Úvěry na bydlení splácí zhruba pětina českých domácností. Nejčastěji jde o dvojice s dětmi. Hypotékám nebo úvěrům ze stavebního spoření se přitom nevyhýbají ani domácnosti s nízkými příjmy.

Výdaje za zdravotní péči u lékaře pro většinu domácností podle ČSÚ nepředstavují žádnou zátěž. "Pro 11,7 procenta domácností je ale velkou zátěží úhrada předepsaných léků a pro devět procent platba za volně prodejná léčiva," uvedla Simona Měřinská z ČSÚ. Zhruba devět procent lidí má podle ní také problémy s výdaji na péči u zubaře.