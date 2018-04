V poslaneckém klubu hnutí ANO sílí hlasy kritizující vládní „námluvy“ s SPD. Variantu, že by hnutí Tomia Okamury utvořilo s ANO koalici nebo podpořilo jeho menšinovou vládu, odmítá podle informací HN minimálně třetina klubu. „Mám s tím zásadní problém, stejně jako řada kolegů,“ připouští poslanec ANO Přemysl Mališ.

Jak se díváte na „hrozící“ spolupráci hnutí ANO s SPD a komunisty? Ať už přímo v podobě koalice nebo podpory menšinové vládě?

Současnou situaci, kdy se politické spektrum pro naše vyjednávání zúžilo, nepovažuji za šťastnou a pro nás komfortní. Ale ještě máme na vyjednávání s ostatními stranami než těmito dvěma čas. Máme před sebou ještě dva pokusy.

Co byste dělal v případě, pokud by se při druhém pokusu o sestavení vlády pokoušel vyjednávací tým hnutí ANO získat podporu právě od KSČM a SPD?

Pokud se příští týden na klubu většinově dohodneme, že budeme případnou podporu od SPD akceptovat, pak se bude muset každý poslanec sám rozhodnout, zdali je to pro něj přijatelné, nebo nikoliv. Zatím jsme se dohodli na tom, že jsme jednotní v podpoře pana Babiše.

Co si řeknete vy?

Já s tím mám zásadní problém, stejně jako další kolegové. Podporu od komunistů jsem byl schopný nějak vstřebat, nějak si to vnitřně porovnat se svým svědomím. Ale podpora SPD je pro mě problematická.

Jak moc problematická? Zvažoval byste v takovém případě odchod z klubu?

Zatím ne, protože věřím, že to dopadne jinak.

Mělo by vedení hnutí ANO nabídnout pro vyjednávání i variantu vlády bez účasti Andreje Babiše? Když se to dosud ukazuje jako hlavní překážka pro jakoukoliv dohodu.

Zatím se klub usnesl, že za ním stoprocentně stojíme. Myslím si, že nemělo. Zatím ne.

A kdy? Zatím není navždy. Umíte si takovou variantu představit?

Samozřejmě že si ji dovedu představit. Ale za panem Babiše stojíme všichni pět šest let. Volby nějak dopadly. Měl nejvíc preferenčních hlasů. A domníváme se, že lidé, kteří nás volili, s tím problém nemají.

Těch je 29 procent.

Pak tu jsou ale také voliči dalších dvou stran, kterým to také nejspíš nevadí. Ale ne, zatím si to nedovedu představit.

Vám osobně vadí, že máte trestně stíhaného kandidáta na předsedu vlády?

Všichni víme, že to je problém. Vzbuzuje to špatný mediální obraz, pan Babiš také jistě ví, že to je problém. Ale souhlasím s tím, že je to účelová kauza. Někdo si přál, aby byl obviněn.

Kdo? Máte podezření na někoho konkrétního? A nějaké důkazy pro své podezření?

Máte nějaký časový horizont a posloupnost událostí. Asi někdo, kdo si nepřál, aby Babiš vyhrál volby, pravděpodobně zařídil, aby byl obviněný z něčeho, z čeho mohlo být obviněno dalších šest set firem.

Máte indicie na někoho konkrétního?

Nemám. Stačí mi časová posloupnost. Ale ano, vnímám to jako problém, poškozuje to hnutí. Domnívám se, že nám to i trochu srazilo preference. Ale pro mě to není překážka, abych ho podporoval.

Pokud by vedení hnutí ANO přišlo s tím, že na post premiéra nominuje třeba pana ministra Brabce, byl by pro vás přijatelným „náhradníkem“ za Andreje Babiše?

Já jsem s ním o tom nemluvil, ani nevím, jestli by to chtěl dělat. Ale pokud by s tím přišel přímo Andrej Babiš, že už premiéra nechce dělat, pak ano.