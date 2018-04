Miliardy, které chce premiér v demisi Andrej Babiš posbírat pomocí škrtů v jednotlivých resortech a napumpovat je do slevy na jízdném, zajímají rozpočtový výbor sněmovny. Sleva 75 procent pro studenty a důchodce má začít od 10. června a jen do konce roku přijde státní pokladnu na 3,2 miliardy korun. Každý další rok pak dalších šest miliard korun. Další miliardy z letošního rozpočtu vláda přesouvá na opravy silnic a náhrady zemědělcům za škody způsobené suchem či mrazem.

Oslovení členové rozpočtového výboru potvrdili, že více než třímiliardovým příslibem na levnější jízdné se musí zabývat. "Vysvětlení pana premiéra, kde na to chce brát, bylo trochu zvláštní," potvrdil poslanec za ODS Jan Skopeček.

Premiér Babiš uvedl, že potřebné miliardy našel v úsporách za první čtvrtletí v jednotlivých resortech. Pokud by nakonec ušetřené peníze někde chyběly, je prý k dispozici 170 miliard korun na takzvaných nespotřebovaných nárocích za posledních deset let. Podle kritiků jde však jen o účetní číslo, které není nijak kryté reálnými penězi. "Zmínil nějaké nespotřebované výdaje z minulých období, ale každý, kdo se rozpočty zabývá, ví, že to mohly být třeba nasmlouvané peníze na investice, které nebyly vyčerpány, ale počítá se s nimi," dodal Skopeček.

Je však otázka, zdali rozpočtový výbor může něco na Babišově rozhodnutí přesunout peníze do levného jízdného něco změnit. V kompetenci vlády jsou takové přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu, které nepřesahují deset procent jejich celkové výše. A jak to vypadá, vládou sestavená tabulka úspor tohle splňuje. "Vláda záměrně schválila změny rozpočtu tak, aby nepotřebovala schválení rozpočtového výboru. Škrtali v kapitolách tak, aby jim to vyšlo. My v tuto chvíli nemůžeme vládě přesuny peněz zakázat," řekl další člen výboru, poslanec za piráty Mikuláš Ferjenčík. I on si myslí, že by se na program nejbližšího jednání výboru miliardy na zlevněné jízdné měly dostat. "Je totiž otázkou, zdali je to přiměřené jednání vlády bez důvěry," dodal poslanec za piráty.

Bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek si hodlá projít veškeré škrty v resortech a přezkoumat, zda nedošlo k překročení desetiprocentní hranice, která umožňuje vládě měnit rozpočet bez souhlasu sněmovny. "Brali opatrně ze všech kapitol tak, aby se vešli do deseti procent. Ale pokud to půjde přes ministerstvo dopravy, tak položka na jízdné se zvyšuje o více než deset procent," řekl Kalousek.

HN dotazem na ministerstvu dopravy obdržely informaci, že v položce "sleva na jízdné" je pro letošek 260 milionů korun. Pokud do ní natečou 3,2 miliardy korun, je to zvýšení přibližně na třináctinásobek. "Jsem přesvědčen, že v takovém případě by minimálně ministerstvo dopravy mělo tohle předložit rozpočtovému výboru," řekl Kalousek.

Z tabulky rozpočtových úprav vyplývá, že jednotlivé resorty mají na slib levných jízdenek dát deseti- až stamiliony korun. Rekordmanem je ministerstvo školství, které podle Babiše i ministerstva financí už letos ušetřilo 400 milionů korun. To následně vyvolalo nevoli studentů, kteří se proti škrtům ve školství ohradili výzvou pod heslem "Nechceme levnou jízdu za horším vzděláním".

MŠMT se ohradilo s tím, že se škrty nijak kvality výuky nedotknou. "Téměř 300 milionů půjde z nedočerpaných prostředků na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu," uvedl resort ne svém webu.

HN se podařilo zjistit, že nejde o úsporu, ale z velké části jen o odložené platby především za poplatky za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje a tyto peníze budou jednou potřeba. Potvrdila to mluvčí ministerstva školství.

Navíc údajné úspory popřely další oslovené organizace, jako Česká statistický úřad nebo Akademie věd. Přesto i tyto instituce musí dát ze svého rozpočtu desítky milionů korun na levné jízdné.

Andrej Babiš trvá na tom, že miliardy na vládní sliby má, přestože čelí kritice za to, že operuje jen s fiktivními čísly. "Myslím, že jsme to vysvětlili x-krát. Přestaňte vést tuhle účelovou a vylhanou kampaň," uvedl premiér v SMS.