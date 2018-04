12.4.2018 14:39 | První dotaz směřuje k plánovanému prodeji ostravských hutí, který chystá ArcelorMittal

Lubomír Zaorálek se Babiše ptá na to, jakým způsobem vláda sleduje zprávy kolem plánovaného prodeje ostravských hutí ArcelorMittal. Premiér předpokládá, že o hutě bude velký zájem mezi investory a že podnik bude dál fungovat. Pokud by se to nestalo, a takovou situaci Babiš nepředpokládá, je možná i krajní varianta, že by do hutí vstoupil stát, podobně jako se to stalo v případě těžební firmy OKD. Babiš navíc asi za dva týdny obě jmenované firmy osobně navštíví.