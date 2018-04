Když soud v březnu nařídil VZP, aby zaplatila osmileté dívce s poruchou metabolismu drahou léčbu, pojišťovna namítla, že srovnatelných výsledků lze dosáhnout přísnou dietou a že když soudy budou takto rozhodovat dál, brzy nebude za co léčit.

"Pokud by se taková praxe rozšířila, může to vážně ohrozit ekonomickou stabilitu celého zdravotního systému v Česku," varoval po vyhlášení verdiktu mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

O mimořádnou úhradu léku, na který "podle tabulek" nedosáhne, může pacient žádat podle takzvaného paragrafu 16. Ten stanoví, že pokud je určitá léčba pro pacienta jedinou možností, pojišťovna ji musí zaplatit.

Pražský městský soud v písemném odůvodnění, které strany sporu obdržely minulý týden a který mají HN k dispozici, zdůraznil, že paragraf 16 se musí i nadále používat pouze ve výjimečných případech. "Musí zůstat poslední pojistkou pro případy hodné mimořádného zřetele a nemůže sloužit jako nástroj k prolomení principů veřejného zdravotního pojištění," uvedl soud.

Zároveň však svým rozhodnutím připomněl, že názory na to, co je pro pacienta jediná možnost, se mohou různit. "Podle odborných doporučení je primárním způsobem léčby dieta, která je dostačující k eliminaci zdravotních problémů," uvedl Tichý z VZP s tím, že přípravek, který rodina pro dívku chce, stojí až 1,5 milionu ročně.

Soud se přiklonil na stranu pacientky. "Jedná se o jedinou možnost, neboť návratem k přísné formě diety by žalobkyně byla ohrožena ve svém biologickém a sociálním vývoji," stojí v rozsudku. Pacientce by hrozilo řídnutí kostí či obezita, negativní vliv by dieta mohla mít i na mentální vývoj děvčete. To by se zároveň mohlo cítit vyčleněné z kolektivu, protože by například nemohlo obědvat se spolužáky ve školní jídelně.

Právník Ondřej Dostál z PwC Legal argument VZP, že jeho klientka má držet dietu, odmítá. "Soud naštěstí uznal, že mizerná alternativa vůbec alternativou není," podotýká a oceňuje, že soudci vzali v potaz také mezinárodní Úmluvu o právech dítěte, podle níž státy, které k ní přistoupily, "uznávají právo dítěte na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně zdravotního stavu".

Soud upozornil na to, že pacientka byla už v nízkém věku zařazena do klinické studie, během níž jí byl drahý přípravek podáván. A právě proto dívčin případ podle soudců splňuje kritérium výjimečnosti. "Žalobkyně celý svůj vědomý život prožila ve standardu zajištěném účinkem léku, který jí umožňoval žít podobným způsobem jako jiné děti jejího věku," uvádí soud s tím, že návratem dietou by nedošlo k návratu k dřívějšímu méně komfortnímu stavu, ale k zásadnímu zhoršení kvality života.

VZP ale právě účast pacientky v klinické studii považuje za problematickou a vyčítá farmaceutickým firmám "pochybný přístup". "Když už mají dostatek dat a rozléčené pacienty pro další testování nepotřebují, zaujmou striktně obchodnický přístup a odmítnou se dále jakkoliv podílet na jejich léčbě," uvedl Tichý.

Po březnovém vyhlášení rozsudku se VZP zastal i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Uvedl, že pokud existuje alternativa, nemá být paragraf 16 aktivován. "Obáváme se, že tak extenzivní výklad, jaký přinesl Městský soud v Praze, skutečně může vést k vážnému ohrožení stability rozpočtu veřejného zdravotního pojištění," řekl ministr. Nárůst žádostí přes paragraf 16 hlásí v posledních letech všechny zdravotní pojišťovny.

Pojišťovna zatím neřekla, jak s rozsudkem naloží a zda se proti němu bude bránit. "Písemné vyhotovení rozsudku, který má VZP k dispozici velice čerstvě, analyzují právníci. Následný postup vyplyne z tohoto rozboru. Více se v tuto chvíli nebudeme k případu vyjadřovat," řekl mluvčí Tichý.

Podle Dostála je především potřeba sjednotit rozhodování. "Je nepřípustné, pokud zaměstnanecké pojišťovny tentýž lék hradí a VZP nikoliv, když zákon je pro všechny stejný. Pojišťovny by si měly vytvořit databázi rozhodnutí o paragrafu 16, aby revizní lékaři zbytečně neposuzovali stejné věci dvakrát," myslí si Dostál. Mezi jeho klientky patřily další čtyři děti se stejnou poruchou. Dvě pojišťovny žádostem vyhověly rovnou, další své zamítnutí sama přehodnotila, když Dostál podal žalobu.

Sjednocení přístupu revizních lékařů pojišťoven už slíbilo i ministerstvo zdravotnictví. "Musí se vyřešit třeba to, zda tito lékaři přejdou pod nějaký společný orgán, nebo zůstanou tam, kde jsou, avšak budou v konkrétních případech vykonávat práci pro jinou pojišťovnu," nastínil Vojtěch.