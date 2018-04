Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zahájila správní řízení s Českým rozhlasem. Důvodem je reportáž investigativního novináře Janka Kroupy, který informoval o tom, že společnost Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy a holding na ně pobírá evropské dotace.

"Správní řízení jsme zahájili proto, že tam je řada nesrovnalostí, které by mohly vést k porušení zásad objektivity a vyváženosti," upřesnil šéf RRTV Ivan Krejčí.

Rada rozhlasu vytýká, že se Kroupa nezeptal protistrany. "K vyjádření odborníků nebyla získána přímá reakce od společnosti Agrofert, která byla přímo zmiňována," stojí ve zprávě z jednání rady.

Správní řízení ale nejspíše skončí jen upozorněním, pokuta rozhlasu nehrozí. "Pokud by tam bylo typově shodné předchozí upozornění, mohli by dostat pokutu," dodal Krejčí s tím, že si nepamatuje, že by rozhlas v minulosti dostal podobné upozornění.

Český rozhlas nyní bude mít 30 dní na vyjádření a pak proběhne dokazování. "Výsledek správního řízení by tak mohl být v horizontu dvou měsíců," dodal Krejčí.

Kroupu za reportáž o Agrofertu kritizoval i ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Uvedl mimo jiné, že se Kroupa málo zaměřil na to, že podobně jako Agrofert hospodaří na cizí půdě celá řada dalších podobných podniků. Zavoralovi se nelíbilo ani to, že reportáž byla publikována právě v den, kdy Babiš jako premiér představoval prezidentovi Miloši Zemanovi nové členy své vlády.