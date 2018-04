Devětadvacetiletý Rudolf Skopec mladší je vnukem Rudolfa Skopce, historika fotografie, pedagoga a sběratele. Protože se zajímá o rodinnou historii, mrzí ho, že při nedávném zápisu takzvané Kynžvartské daguerrotypie na seznam UNESCO nejdůležitějších dokumentů světa se zapomnělo na roli jeho dědečka v novodobém příběhu tohoto fotografického unikátu.

Skopec přiznává, že má starý rodinný příběh zprostředkovaný hlavně od svého otce, protože sám dědečka nezažil (zemřel v roce 1975). Skopec je podle rodinné tradice fotograf a učí praktickou fotografii na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze – tedy tam, kde kdysi působil i jeho slavný předek.

"Když jsem četl různé texty o tom, že se chystá zápis Kynžvartské daguerrotypie na seznam UNESCO, tak mi samozřejmě bylo trochu líto, že roli mého dědečka v tom příběhu nikdo nezmínil.

Rudolf Skopec ◼ Narodil se roku 1913 ve Velkém Meziříčí do rodiny místního fotografa. Studoval fotografii na mnichovské Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie. ◼ V průběhu let jeho vlastní fotografická tvorba ustoupila sběratelství, badatelské a pedagogické činnosti. V letech 1940 až 1973 učil na Státní grafické škole v Praze a od roku 1962 až do své smrti na FAMU. Přednášel též v cizině, hlavně v Rakousku a Německu. ◼ Je známý především coby autor originální knihy Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku, kterou roku 1963 vydal Orbis. Publikoval rovněž knihu Fotografická praxe nebo profily osobností, jako byl francouzský průkopník fotografie Nadar či vynálezce hlubotisku Karel Klíč. ◼ Po Skopcově předčasné smrti roku 1975 se rodině nepodařilo sbírku fotografií, přístrojů a literatury udržet pohromadě. Po 20 letech části sbírky zakoupilo Uměleckoprůmyslové museum a NTM.

HN: Jak a kdy se váš dědeček Rudolf Skopec setkal s Kynžvartskou daguerrotypií?

Dědeček byl historik a teoretik fotografie a také sběratel. Kynžvartskou daguerrotypii našel na základě své badatelské činnosti, někdy kolem roku 1960. Pokud vím, našel ji na kynžvartském zámku kdesi ve skladu, zastrčenou za oknem. Tím, že věděl, o co se jedná, ji vlastně zachránil.

HN: Netušíte, na základě jakého bádání ji našel?

To se mi nepodařilo dohledat. On měl samozřejmě velký archiv a obrovskou knihovnu, takže se domnívám, že někde v literatuře získal prameny, které ho nasměrovaly do Kynžvartu. Jak je několikrát popsáno, Daguerre (Louis J. M. Daguerre, vynálezce první prakticky používané fotografické metody – pozn. red.) ještě v době před zveřejněním svého objevu poslal několik prvních fotografií různým světovým státníkům a panovníkům.

Myslím si, že dědeček ten nález učinil na základě určitého bádání, v rámci nějaké domluvy s tehdejším kastelánem Kynžvartu. Popisoval, že když fotografii našel, byla v naprosto nevyhovujících podmínkách a nikdo o její existenci ani hodnotě nevěděl. Pak si ji na základě dohody zapůjčil ke studijním účelům a jen jakýmsi základním způsobem ji zrestauroval. Od té doby byla daguerrotypie u něj v Praze v Čimicích. Po dědově smrti v roce 1975 ji můj otec, když přebíral pozůstalost, vrátil zpátky na zámek Kynžvart. Pokud vím, otec měl různé nabídky od sběratelů, kteří chtěli fotografii koupit.

HN: Z toho, co říkáte, vyplývá, že ta fotografie byla nějakých 15 let v dědečkově úschově....

Ano. Když ji můj otec vracel, tak o tom nikdo ani nevěděl, že to bylo zapůjčené. Na Kynžvartu byli trochu překvapení a znovu to zaprotokolovali. Nakonec byla fotografie zapůjčena do Národního technického muzea. Chápu, že současným správcům zámku je tato historie neznámá.

HN: Myslíte, že bylo to zapůjčení na základě nějaké smlouvy?

Jestli to bylo písemně, to netuším. To je těžké dnes říci.

HN: Říkal jste, že váš dědeček fotografii také restauroval...

Jen co se týče základního ošetření. Ačkoliv sám daguerrotypie restauroval, například v případě vlastní sbírky, tady do této si zasahovat netroufl s vědomím její hodnoty.

HN: Když dědeček Kynžvartskou daguerrotypii objevil, tak o tom napsal? Nebo k tomu publikoval nějaký text?

To jsem nedohledal. I v jeho podrobném životopise je o jeho objevu jen malá zmínka.

HN: Proč si váš otec nakonec fotografii nenechal? Nebo proč ji neprodal?

Protože vrátit ji bylo poctivé. Navíc chtěl, aby taková vzácná věc byla vystavena v Národním technickém muzeu, kde pracoval.

HN: Takže vaše rodina i po dědečkově smrti rozuměla velmi dobře tomu, jakou má ta fotografie historickou hodnotu a význam?

Ano, rozuměla. Otec to věděl velmi dobře.

HN: A nabídky, které jste za tu fotografii dostávali, byly od českých sběratelů?

Byly hlavně ze zahraničí.

HN: Máte pocit křivdy, že se na roli Rudolfa Skopce v příběhu té fotografie jaksi zapomnělo?

Jsem rád, že se o tu historii zajímáte. Když jsem četl různé texty o tom, že se chystá zápis Kynžvartské daguerrotypie na seznam UNESCO, tak mi samozřejmě bylo trochu líto, že roli mého dědečka v tom příběhu nikdo nezmínil. Myslím si, že k tomu patří. Pro novodobé osudy té fotografie je to dost podstatné. U mého dědečka v podstatě ta dnešní historie Kynžvartské daguerrotypie začíná. Kdyby na ni můj dědeček býval neupozornil, těžko říci, zda by se o ní dnes vědělo a kde by byla. Teď v souvislosti se zápisem UNESCO se o této daguerrotypii hodně mluví a mne mrzí, že nikde jméno Rudolfa Skopce není zmíněno.

HN: Možná problém tkví také v tom, že ti, kdo se o tu fotografii v nedávné minulosti starali, jsou relativně mladí a 70. léta na Kynžvartu si nepamatují.

Ano, to je problém celého toho příběhu. Tehdy nikdo ani nevěděl, že ta fotografie byla léta u nás.

HN: Kam se poděla dědečkova sbírka a archiv?

Bohužel se ta sbírka roztříštila, v rodině došlo k neshodám stran dalšího nakládání s pozůstalostí. O sbírku měli zájem jednotlivci i zahraniční instituce. Nejblíže k získání pozůstalosti měl tehdy ale kdosi z Německa, nakonec se to však nezrealizovalo. Později, v roce 1997, převzaly část dědova archivu a sbírek Uměleckoprůmyslové museum a Národní technické muzeum.